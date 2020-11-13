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В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 9 детсадов. COVID-19 болеют 656 педагогов и 809 учеников, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 9 детсадов. COVID-19 болеют 656 педагогов и 809 учеников, - КГГА

Состоянием на вечер четверга, 12 ноября, в пяти районах Киева на карантин закрыты 7 школ, также закрыты 9 детских садиков, сообщил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 7 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в Подольском, Оболонском и Святошинском районах и по две школы в Голосеевском и Деснянском. Увеличилось и количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников", - цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на дистанционном обучении в целом находятся 628 классов в 197-ми школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 809. Также болеют 656 педагогов.

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"В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Через выявленные случаи вируса временно закрыты 137 групп в 103-х садах", - отметил чиновник.

Девять садов закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 53 процентов.
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Хорошо что зеленский сделал учителям зарплату 4000 $, а то им было бы сейчас не легко, а так на изи переживут пандемийку В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 9 детсадов. COVID-19 болеют 656 педагогов и 809 учеников, - КГГА - Цензор.НЕТ 2829
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13.11.2020 09:15 Ответить
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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13.11.2020 09:18 Ответить
Вава меценат.
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13.11.2020 09:20 Ответить
А это уже более, чем серьезно. Получается, болезнь СЕРЬЕЗНО проникла и в стены школьных и дошкольных учреждений и наши детки в большой опасности. Пусть убережет их Господь!
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13.11.2020 09:21 Ответить
господи !голубковская ж сказала ошибка детей отправлять в школу при пандемии!
ну кто ж вам такая голубковская!
вирус проник в школы!да он и никуда не пропадал!это вы его туда привели!своими дебильными действиями!

вы что не видели что с открытием школ вирус активизировался? ну да зачем вам видеть..вы ж мамоне поклоняетесь!а то что люди умирают..вам плевать!
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13.11.2020 09:42 Ответить
Перевела дочку в дистанционую платную школу. Не хочу рисковать ее здоровьем.
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13.11.2020 10:16 Ответить
 
 