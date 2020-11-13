В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 9 детсадов. COVID-19 болеют 656 педагогов и 809 учеников, - КГГА
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Состоянием на вечер четверга, 12 ноября, в пяти районах Киева на карантин закрыты 7 школ, также закрыты 9 детских садиков, сообщил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.
"На сегодня в городе закрыты на карантин 7 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в Подольском, Оболонском и Святошинском районах и по две школы в Голосеевском и Деснянском. Увеличилось и количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников", - цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на дистанционном обучении в целом находятся 628 классов в 197-ми школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 809. Также болеют 656 педагогов.
"В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Через выявленные случаи вируса временно закрыты 137 групп в 103-х садах", - отметил чиновник.
Девять садов закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 53 процентов.
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ну кто ж вам такая голубковская!
вирус проник в школы!да он и никуда не пропадал!это вы его туда привели!своими дебильными действиями!
вы что не видели что с открытием школ вирус активизировался? ну да зачем вам видеть..вы ж мамоне поклоняетесь!а то что люди умирают..вам плевать!