Украина в ОБСЕ потребовала от РФ объяснить появление на Донбассе современного российского комплекса РЭБ "Леер-3"
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Украина требует от России предоставить объяснения по поводу того, как обнаруженный Миссией ОБСЕ российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" оказался на Донбассе и кто им управлял.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 12 ноября, в Вене.
"Россия должна прекратить поставки вооружения, боеприпасов и наемников и вывести их из Украины. 8 ноября СММ заметила систему электронной борьбы СБ-341В "Леер-3" на аэродроме близ города Луганск. Это - современная российская система, выпускается с 2015 года. Мы призываем российскую делегацию объяснить, как эта система попала на территорию Украины и кто ею руководит", - заявил он.
Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что 8 ноября на территории аэродрома вблизи оккупированного Луганска беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы (СБ-341В "Леер-3").
Как сообщалось, Миссия ОБСЕ уже неоднократно информировала об обнаружении на временно оккупированном Донбассе различных типов российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы: Р330 "Житель", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" , "Репеллент-1", "Торн", "Тирадо-2" и др.
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А вот то, что при нынешнем "главнокомандующем" (тот, который имеет другое анатомическое строение в области гениталий) это не пойдет дальше требований "объяснить" я более чем уверен. А это требования Рашка тупо проигнорит или повторит, что мол "есть много сочувствующих Луганде стран - они мол и поставили"
Каждый день обстрелы , убийства и ранения Режим предателей срывает спецоперации спецслужб и покрывает террористов
Шахтеры откопали в шахте ?
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они не знают!они знают что 73%населения выбрало во время войны клоуна чтоб ржать 5 лет....
да и эти выбравшие мне говорили если нам не понравится..он уйдет...смешно аж плакать хочется...теперь сидят по норам...мы не знали...........мы не знали....ага меня чуть не затоптали двухметровые идиоты.....клоун остановит войну..он приведет прохфесионалов..шариковы побежали..и вот результат.....
Ви ж казали, що там практично немає кацапів, і всього " ... 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России", - говорится в заявлении миссии Украины при ОБСЕ." Источник: https://censor.net/ru/n3230559.
Зезідент вже й вибори в ордло, на березень, запланував.