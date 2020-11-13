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взрыв (6107) граната (952) правоохранительные органы (2944) угрозы (831) Харьков (6522)

В Харькове мужчина во время проводимого полицией обыска достал гранату и угрожает ее взорвать, - источник

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Харькове мужчина во время проводимого полицией обыска достал гранату и угрожает ее взорвать, - источник

Мужчина во время обыска достал гранату и угрожает себя взорвать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Сегодня, около 9 утра, полицейские проводили обыск по месту проживания ранее судимого мужчины.

Во время обыска мужчина достал осколочную гранату, выдернул чеку и, угрожаю взрывом, закрылся в доме. 

Полицейские ввели в действие спецоперацию "Гром".

Как сообщила полиция Харьковщины на странице в сети Facebook, на место выехало руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления "КОРД", специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Ну пусть взрывает. Пусть сам взрывается.
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13.11.2020 09:41
+3
Читать такое в исполнении кацапа просто смешно.
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13.11.2020 09:47
+1
ну вот... я же говорил что у каждого третьего алкаша под разливайкой - граната есть )))
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13.11.2020 09:45
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Ось як би вона в нього була легалізована, то не дістав би.
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13.11.2020 09:40 Ответить
Ну пусть взрывает. Пусть сам взрывается.
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13.11.2020 09:41 Ответить
за Русь в метро взорвусь У Харкові чоловік під час проведенння поліцією обшуку дістав гранату і погрожує її підірвати, - джерело - Цензор.НЕТ 6018
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13.11.2020 11:12 Ответить
мужика достали и он тогда достал
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13.11.2020 09:41 Ответить
Зимбабве 1988? Ааа, Украина 2020, вопрос снят.
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13.11.2020 09:43 Ответить
Читать такое в исполнении кацапа просто смешно.
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13.11.2020 09:47 Ответить
********* 100%, не прогадаешь
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13.11.2020 11:31 Ответить
ну вот... я же говорил что у каждого третьего алкаша под разливайкой - граната есть )))
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13.11.2020 09:45 Ответить
снайпер уже на позиции
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13.11.2020 09:48 Ответить
Потрібно в таких випадках не погрожувати, а якщо схотіли ГРОМ значить ГРОМ.....
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13.11.2020 10:00 Ответить
Гранаты продаются ,как семечки.Это нормально.
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13.11.2020 10:20 Ответить
Хто вчив цих чудових поліціантів проводити обшуки? Треба пояснити колишнім менеджерам, продавцям суші та представникам інших елітних професій, які стали поліціантами, що треба обшукувати не тільки приміщення, а і всіх осіб, які там перебувають, а потім обмежити їх пересування і свободу дій до закінчення слідчої дії. Це просто, цьому в середній школі міліції на першому курсі учили.
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13.11.2020 11:56 Ответить
 
 