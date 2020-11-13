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Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета, - глава НБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета, - глава НБУ Шевченко

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ не планирует прибегать к денежной эмиссии для финансирования расходов государственного бюджета.

Об этом Шевченко заявил в интервью "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Нацбанка, финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке.

"Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название. Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а с использование любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета, - объяснил Шевченко.

Читайте: Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Больше всего меня бесит даже не то что у них нет денег. Они могут быть кретинами, они не виноваты в этом. А то что они одновременно воруют так что дым идет. Все эти строительства в пустоту, списывание долгов, фиктивные банкротства которых еще год назад не было. Если всё это убрать, то проблем было бы намного меньше.
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13.11.2020 10:05
+8
Если так ответили, точно запустят станок.
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13.11.2020 09:57
+8
Кто то ему верит? Станиславский точно нет.
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13.11.2020 09:58
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Если так ответили, точно запустят станок.
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13.11.2020 09:57 Ответить
Они уже запустили. С начала года денежная масса выросла на треть. Но тут проблема в том, что у них никто гривну не будет покупать, так как все забиты под завязку.
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13.11.2020 10:00 Ответить
Зараз піднімають відсотки по гривневим ОДВП, а це те саме що друкувати гроші. Потрібно зменшити відсотки по гривневим ОДВП до рівня 5-6% а не 9% як зараз! 9% по ОДВП це пограбування України, таких відсотків ніде у світі немає!
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13.11.2020 10:05 Ответить
а хто тоді купуватиме наші ОВДП під 5-6%?
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13.11.2020 10:15 Ответить
Потрібно вести роботу з покупцями і будуть купляти. Продати ОДВП з надприбутками для інвесторів це не робота, такі ОДВП розкупить українська мафія сама навіть без реклами! Тому в залученні таких коштів немає заслуги чиновників! Потрібно продавати ОДВП з нормальною відсотковою ставкою, трохи вище інфляції і працювати з клієнтами, переконуючи їх вкладати гроші в Україну. Ми не настільки багаті щоб платити такі шалені відсотки по кредитам!
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13.11.2020 10:21 Ответить
роботу вести - це одне. але є ще здоровий глузд у покупця. смисл йому купляти ці облігації під 5-6%, коли банки по депозитам зараз дають 10-11%. тут веди роботу, не веди, а всі рахують гроші.
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13.11.2020 10:33 Ответить
Депозити в банках це більший ризик, бо банк можу збанрутувати і депозити будуть втрачені. А ОДВП гарантовані державою, тоже там ризики менші в рази, тому і відсотки там мають бути менші.
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13.11.2020 11:00 Ответить
а типу держава не може збанкрутувати і дефолт оголосити.. ясна річ, що є ризик, що банк може лопнути. так само є ризик, що грабіжник може залізти в хату і гроші чи коштовності вкрасти. Проте людина перш ніж зробити депозит в банк, спочатку дивиться мабуть на сам банк, надійніший він ринку за інші банки чи ні, а вже потім до відсотків придивляється.
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13.11.2020 11:10 Ответить
Где то на 24% выросла денежная масса.
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13.11.2020 11:28 Ответить
Кто то ему верит? Станиславский точно нет.
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13.11.2020 09:58 Ответить
Напрасно вы не верите. Печатать они точно денег не будут!
Они их будут рисовать, так дешевле...
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13.11.2020 10:09 Ответить
Лол, мвф денег не даст, другие тоже - венисуелла мчится на всех порах.
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13.11.2020 09:59 Ответить
Не, у нас Аргентинский вариант, дефолт, дефолт и еще раз дефолт как завещал Великий Ленин Беня!
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13.11.2020 10:13 Ответить
Не будет дефолта. И курс не уйдет в бездну. Просто не будет денег.
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13.11.2020 10:19 Ответить
Если не будет денег, будет бунт и бандитизм! А оно власти нужно?
По этому, по потребности - нарисуют!
Вы вообще знаете откуда взялся курс из 1,8 за $ в 1996г до 28 за$ в 2020? Напечатали! Каждый год "рисуют", просто финансовые провалы это периодическое явление, нужна некая критическая масса лишних денег для валютного провала.
Сейчас мы идем к очередной яме в которую скоро, в лучшем случае за пару-тройку лет и свалимся, впрочем не исключено что и через несколько месяцев.
Власть, (во всем мире) нашла простой, незаметный способ грабить население эмиссией денег путем уменьшения их стоимости, незаметно прикрывая таким образом свою бездарность и грабёж!
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13.11.2020 11:02 Ответить
Так денег в любом случае не будет.
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13.11.2020 11:06 Ответить
Бунт на корабле? Решили подставить найвеличнейшую бубочку современности? Негодяи. аваков - ФАС!
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13.11.2020 09:59 Ответить
та шо ж такое? а кто будет??? шо опять самим малевать шо ли? )))))
опять жеж...я чёто подозреваю, шо тот станок и не останавливался ...
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13.11.2020 10:00 Ответить
надеются на иностранные вливания? Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4751
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13.11.2020 10:01 Ответить
Просто не будет денег на выплаты. Они итак второй год живут взаймы. Сначала обокрали области и их локальные проекты, потом порезали все части бюджета, которые не имеют грифа срочно. Раньше или позже это должно закончиться.
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13.11.2020 10:03 Ответить
У них уже нет денег на выплаты. Пенсию, соц помощь и прочее, уже задерживают - кое-кто из знакомых жаловался.
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13.11.2020 10:10 Ответить
Так и я о том. Просто всё порежут и всё встанет. Конец. Если экономику планомерно убивать, а не кормить, то раньше или позже она подохнет.
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13.11.2020 10:16 Ответить
И я могу пожаловаться. У нас в больнице зарплата бывает 5-го числа каждого месяца. До сих пор не выплатили.Я работала еще в 90-е годы, когда месяцами не платили, начинаю вспоминать.
Но что поделаешь, мудрому нариду захотелось выбрать себе во власть новых лиц, которые вообще ни в чем дупля не отбивают.
Обидно только, что страдать будут и те, кто изначально понимал, к чему весь этот зелёный карнавал приведёт.
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13.11.2020 12:52 Ответить
прально, бабки надо тока бєні, пфінчуку і ахметці- от їм напечатаємо скіки тре. а лохам розкажемо що барига вінават
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13.11.2020 10:02 Ответить
Оформят это под "втутренний займ" с якобы /не важно какими/ нереальными гарантиями, разве мало и других схем для увеличения дыры в финансовой системе!?
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13.11.2020 10:02 Ответить
если сказал что не будут, значит сделают наоборот
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13.11.2020 10:03 Ответить
и судя по появившийся новой денежной массе - уже делают
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13.11.2020 10:04 Ответить
Та невже 😀
А якщо скажуть заяву на стіл то будеш друкувати 😎
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13.11.2020 10:04 Ответить
Больше всего меня бесит даже не то что у них нет денег. Они могут быть кретинами, они не виноваты в этом. А то что они одновременно воруют так что дым идет. Все эти строительства в пустоту, списывание долгов, фиктивные банкротства которых еще год назад не было. Если всё это убрать, то проблем было бы намного меньше.
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13.11.2020 10:05 Ответить
Конечно. Зачем печатать? Это надо на краску и бумагу тратиться... Можно просто выкупить ценные бумаги правительства, можно через подконтрольные банки, дав им "рефинансирование" на льготных условиях, да еще и заработать хороший процент на деньгах "из ветра и пыли"
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13.11.2020 10:16 Ответить
Смішні люди! Та навіщо їм взагалі щось друкувати! Вони на казначейському рахунку пару нуликів до залишку намалюють і усёёё... Е-гроші! Нацбанк не друкуватиме гроші для фінансування дефіциту бюджету, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 805
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13.11.2020 10:20 Ответить
Станок включили ще місяць тому, бо грршей немає , тому нехай не бреше , що друкувати почнуть в майбутньому !
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13.11.2020 10:17 Ответить
Станок включили прошлой осенью. Инерция экономики это позволяла.
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13.11.2020 10:18 Ответить
Ну раз сказали що не будуть... То піду в обмінник доляри шукати, бо курс трохи присів, а валюти чомусь нема. Нацбанк не друкуватиме гроші для фінансування дефіциту бюджету, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 169
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13.11.2020 10:18 Ответить
Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета, - глава НБУ Шевченко.

Будуть просто копіювати... А взагалі, шановні, на горизонті вимальовуються нові 90-ті з гіперінфляцією, тотальним дефіцитом, масовим безробіттям, розгулом злочинності та іншими супутніми "смаколиками"...
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13.11.2020 10:20 Ответить
Нет. Точнее часть да, а остальное нет. Безработица уже есть. Преступность никуда не девалась. Дефицита не будет - дефицит будет только у государства. Гиперинфляции не будет, если они не начнут вручную пытаться чинить экономику, но надеюсь до этого не дойдет.
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13.11.2020 10:23 Ответить
Для меня самое интересное в этом то, что у них не будет денег кормить ОРДЛО и когда их порежут. Остальное достаточно легко прогнозировать.
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13.11.2020 10:25 Ответить
Сколько там сейчас дыра в бюджете? около 200 лярдов гривен? А чем чревато если действительно напечатать эти 150-200 лярдов гривен и профинансировать эти дыры в бюджете? и в то же время подогреть немного экономику, которая и так уже изрядно просела. Тут нужно просчитать насколько сильно эти 150-200 лярдов грн могут разогнать маховик инфляции. ведь все равно эти деньги нужно где-то заимствовать, чтобы латать эти дыры в бюджете. да еще и под проценты. И если брать валютные кредиты, то все равно под это дело придется печатать гривну, дабы было на что конвертировать позаимствованную валюту. Ведь не будут же бюджетникам раздавать доллары.
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13.11.2020 10:28 Ответить
Верю. Потому что уже напечатали.
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13.11.2020 10:43 Ответить
Зачем печатать деньги?Украина достаточно богатая страна,чтобы решить проблемы без эмиссии.Вывести экономику из тени.Поднять налог на землю для олигархов.Сейчас все пгльзуются землей практичесеи бесплатно.Льготная расстаможка евроблях даст доплнительно до 50 миллиардов гривен поступлений в бюджет за год.Пол экономики в тени.Запретить офшоры и заставить платить налоги олигархов.Один только Криворожсталь платит налогов больше чем вся металоургия вместе взятая!Просто нужно запретить офшоры и все!!!И бюджет дополучит 200 миллиардов гривен недостоющих.Просто нужно захотеть работать в интересах государства,а не в интересах олигархов!!!
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13.11.2020 11:25 Ответить
Значит будут...
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13.11.2020 11:53 Ответить
Так уже ж напечатали! Вроде 90 млрд. Или я что-то упустил?
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13.11.2020 12:24 Ответить
Зачем печатать?
Дописал нолики и на карточки разбросал.
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13.11.2020 14:48 Ответить
Планирует. И будет. Некуда деваться.
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13.11.2020 17:32 Ответить
 
 