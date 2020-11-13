Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета, - глава НБУ Шевченко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ не планирует прибегать к денежной эмиссии для финансирования расходов государственного бюджета.
Об этом Шевченко заявил в интервью "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы Нацбанка, финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке.
"Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название. Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а с использование любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета, - объяснил Шевченко.
Пожалуйста, подождите...
Они их будут рисовать, так дешевле...
ЛенинБеня!
По этому, по потребности - нарисуют!
Вы вообще знаете откуда взялся курс из 1,8 за $ в 1996г до 28 за$ в 2020? Напечатали! Каждый год "рисуют", просто финансовые провалы это периодическое явление, нужна некая критическая масса лишних денег для валютного провала.
Сейчас мы идем к очередной яме в которую скоро, в лучшем случае за пару-тройку лет и свалимся, впрочем не исключено что и через несколько месяцев.
Власть, (во всем мире) нашла простой, незаметный способ грабить население эмиссией денег путем уменьшения их стоимости, незаметно прикрывая таким образом свою бездарность и грабёж!
опять жеж...я чёто подозреваю, шо тот станок и не останавливался ...
Но что поделаешь, мудрому нариду захотелось выбрать себе во власть новых лиц, которые вообще ни в чем дупля не отбивают.
Обидно только, что страдать будут и те, кто изначально понимал, к чему весь этот зелёный карнавал приведёт.
А якщо скажуть заяву на стіл то будеш друкувати 😎
Будуть просто копіювати... А взагалі, шановні, на горизонті вимальовуються нові 90-ті з гіперінфляцією, тотальним дефіцитом, масовим безробіттям, розгулом злочинності та іншими супутніми "смаколиками"...
Дописал нолики и на карточки разбросал.