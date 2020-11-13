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В Следкоме Беларуси заявили, что погибший от побоев активист Бондаренко был пьян

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Следкоме Беларуси заявили, что погибший от побоев активист Бондаренко был пьян

Следственный комитет Беларуси выясняет обстоятельства смерти 31-летнего мужчины в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба белорусского ведомства в своем Telegram.

"По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД г. Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался", - сказано в сообщении.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете.

По данному факту следственным управлением УСК по г. Минску проводится проверка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве. ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 ноября Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.
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Топ комментарии
+13
дешовые отговорки уродов и уродной власти.
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13.11.2020 10:05
+12
да и вобще бандеровец наверное
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13.11.2020 10:03
+8
Лукашенко - Убийца!!! Это лживый ублюдок убивающий свой народ...!
Беларусы не сдавайтесь! Вы очень добрые и терпеливые! А людоед лукашенко должен быть судим НАРОДНЫМ ТРИБУНАЛОМ И КАЗНЕН!
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13.11.2020 10:28
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да и вобще бандеровец наверное
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13.11.2020 10:03 Ответить
дешовые отговорки уродов и уродной власти.
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13.11.2020 10:05 Ответить
Словами Нємцова про ху?ла можно сказати : ЛУКА ТА ЙОГО ЗГРАЯ *******. Буде римейк серіалу "Овоч".
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13.11.2020 10:20 Ответить
Не только пьян, но и наколот ......... терпилы, вы что рузьге?
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13.11.2020 10:06 Ответить
Чергова "унтер-офицерская вдова". За 200 років на теренах москальською імперії майже нічого не змінилось.
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13.11.2020 10:06 Ответить
Так Бондаренко помер тому, що був п"яний?...
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13.11.2020 10:07 Ответить
Брешут СМИ . Алкоголя в крови не обнаружено(вроде).
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13.11.2020 11:36 Ответить
"литвин", що за "єресь"? Тебе з роботи виженуть! (Чи... може, тобі по методичці" таке писать дозволили?)
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13.11.2020 11:47 Ответить
Озвучивался предварительный диагноз(врачей). При травме головы, алкогольной коме симптомы одинаковые. Потом диагноз уточняется после анализов. Просто Цензор тянет информацию с наших сайтов, а я уже читаю более свежую. Да и как пенсионера могут уволить? Мне пенсия позволяет жить не работая.
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13.11.2020 12:11 Ответить
Вірю, вірю... Особливо про "симптоми"... Ідіот, ти не забув, що я юрист, і вивчав судову медицину?...
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13.11.2020 12:18 Ответить
Там документ приложен приемного отделения и первичный диагноз и окончательный.Да какой ты юрист после ВПШ. Так, прапоров сулить за кражу сапог. Сам тут рассказывал.
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13.11.2020 12:29 Ответить
"литвин", я не до кінця "вкурив" - ти що, "давно в чужих руках не обсирався..."?! Вирішив мені "на хвіст плюнуть..."? Те, що я учився риториці у викладача ВПШ (а він, в свою чергу - у викладача духовної академії, що, "гріх"? Майстерності коваля можна навчиться як у майстра з кування мечів, так і у майстра з кування підков і серпів з косами... Перші лікарі-хірурги вчилися майстерності у катів... Так що ти, в черговий раз "ляпнув штаньми об асфальт...".
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13.11.2020 12:46 Ответить
Ну извини друг, не хотел обидеть. Но все таки служба в карательных органах СССР трудно замаливается. Сходи в церковь, покайся.
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13.11.2020 12:59 Ответить
Погавкай, погавкай... Може, "попустить"... Дивися, тільки не захрипни... Тим більше, що у вас завтра сніг з дощем буде... Ще захворієш, сил не стане на "Цензорі" паскудить...
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13.11.2020 13:16 Ответить
Я в курсе, только без дождя. Эх, скоро на первый лед.
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13.11.2020 13:18 Ответить
Тоді готуйся... І швидше біжи... Може, "зябра виростуть" - одним недоумком на світі менше стане?...
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13.11.2020 13:24 Ответить
литвин, тебя тролят, ты не понимаешь... тебя убивают, ты пойдешь цветочки раздавать... совок сделал из людей уродов, а они этого не понимают... евреям повезло.. 40 лет им хватило.. в эпоху сплошной пропаганды и брехни наверное и 100лет будет мало... если нации до конца кацапами не уничтожатся...
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13.11.2020 13:30 Ответить
вангую, ещё он был наркоманом и англицким шпиёном, и у бабушки пенсию отбирал
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13.11.2020 10:08 Ответить
бульбаши, не могу назвать их белорусами, вышли на улицу выссказать соболезнование и раздать очередные букетики омоновцам, и печально обнять их.... уродство власти порожденное уродством людей...
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13.11.2020 10:11 Ответить
Поколение рабов, выведёное тухлым совком.
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13.11.2020 10:14 Ответить
дебилы, пьяный навпаки жавучиший
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13.11.2020 10:15 Ответить
Не, ну это и так было понятно! Это был пьяный безработный наркоман, отрабатывающий 30 серебреников госдепа, засланый из Украины, где он проходил подготовку под руководством иностранных наймитов и, надо полагать, что ВЕСЬ,поголовно ВЕСЬ народ Беларуси его осуждает! Правильно сформулировал мысль усатого обоссавшегося упыря?
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13.11.2020 10:15 Ответить
І що, це коли був в стані алкогольного сп'яніння то можна вбивати ? Ну ви "барабольки" даєте.
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13.11.2020 10:20 Ответить
Письмо от 31 марта 1948 на имя заместителя министра внутренних дел СССР И.Серова о передаче оборудования нацистских концлагерей Бухенвальд и Мюльберг в ГУЛАГ СССР.

В частности, в советские концлагеря ГУЛАГ было перевезено 31 деревянный барак с Бухенвальда и 38 бараков с Мюльберга, все "производственные механизмы", кухонное и медицинское оборудование из обоих лагерей, а также все оборудование из Бухенвальда.
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13.11.2020 10:26 Ответить
а то что немцы перед этим оборудование брали в долг никто не пишет, так что НКВД свое вернул, только и всего
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13.11.2020 12:51 Ответить
То есть вы заявляете, что преступлениям против человечности, гитлеровцев научили евреи-чекисты СССР?
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13.11.2020 15:05 Ответить
Был договор о всестороннем сотрудничестве между НКВД и Гестапо, вот в рамках етого сутрудничества все и осуществлялось. Газенваген изобрели в СССР, кстати, был такой себе Берг, концлагеря применял еще Ленин, но есть данные что праобраз концлагерей был еще у французов в Африке, но без высокого напряжения и без крематориев
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13.11.2020 18:00 Ответить
Лукашенко - Убийца!!! Это лживый ублюдок убивающий свой народ...!
Беларусы не сдавайтесь! Вы очень добрые и терпеливые! А людоед лукашенко должен быть судим НАРОДНЫМ ТРИБУНАЛОМ И КАЗНЕН!
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13.11.2020 10:28 Ответить
Tak xunta bandita lukosenko zdelajet s nego pjanicu.Zalko konecno celoveka malodoj mog zit i zit
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13.11.2020 10:28 Ответить
Даже странно, что он не патологический наркоман и скрытый гомик
"...бывали хуже времена, но не было подлей."
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13.11.2020 10:29 Ответить
Беркутня развлекается гестаповскими методами.
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13.11.2020 10:36 Ответить
Пока Беларусы на митинг выходят цветами многа "пяных" погибнут от рук лукаку.толка МАЙДАНЦЫ умеют остаиват сваю СВОБОЛУ И ГИДНОСТИ
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13.11.2020 10:42 Ответить
И их тут же расстреляют бригады кацапов, которые Путин сконцентрировал в Гомельской и Могилевской областях, а войска Беларуси, которые, теоретически могли бы вступиться за протестующих, Лука перегнал на западную границу.

Хотите спровоцировать беларусов, а потом сидеть и радостно смотреть на реки крови? Гнусь чекистская или прост плохо подумавший человек - вам решать.
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13.11.2020 15:08 Ответить
У головного бульбаша всі, що виходять проти нього, або п'яниці, або наркомани.
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13.11.2020 10:51 Ответить
Заходи в паб и убивай, потому что пьяные?
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13.11.2020 11:04 Ответить
типа того, охеренная у бульбобофюрера логика
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13.11.2020 11:12 Ответить
Це за першою версією . А за більш вірогідною другою версією, так при детальному розслідуванні цього смертельного випадку, виявилося що тут звичайне типове самогубство.
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13.11.2020 11:21 Ответить
Ключевая фраза "сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями" Источник:https://censor.net/ru/n3230860. Осталось милиции найти тех, кто нанес повреждения...
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13.11.2020 12:08 Ответить
ага, обнаружил с телесными повреждениями гражданина-забирай в отделение для выяснения.Хотя логично начать выяснения на месте, произвести поиск и опрос свидетелей, поиск вещдоков, и туда же вызвать скорою
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13.11.2020 12:54 Ответить
Ааа, ну это другое дело конечно ...
Раз был пьян, то чего ж не убить то
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13.11.2020 12:10 Ответить
В ответ на заявление СК о Бондаренко медики скорой помощи опубликовали документ, что у него было 0% алкоголя в крови.
https://nashaniva.by/?c=ar&i=262326&lang=ru
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13.11.2020 14:44 Ответить
 
 