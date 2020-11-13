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Степанов о коронавирусе: "У нас не будет легкой зимы, нам будет очень тяжело"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Степанов о коронавирусе:

Главная задача - пройти эту зиму с наименьшими потерями среди людей в результате пандемии коронавируса.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава отметил, что он понимает и осознает, что "легко зимы не будет".

"У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Наше главное задание - пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь. Чтобы как можно меньше людей умерли от этой тяжелой, страшной болезни", - подчеркнул Степанов.

Читайте: В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Степанов о коронавирусе: "У нас не будет легкой зимы, нам будет очень тяжело" - Цензор.НЕТ 9336
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13.11.2020 10:14
+8
Степанов о коронавирусе: "У нас не будет легкой зимы, нам будет очень тяжело" - Цензор.НЕТ 2556
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13.11.2020 10:10
+7
опять заснёт в Буковели, а проснется в Омане
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13.11.2020 10:14
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Зенелейсские НАЖЫВАЮТЬСЯ на КрОВИД..
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В начале эпидемии ПРОДАЛИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ в РФ , ПОЛЬШУ ИТАЛИЮ и т д...
.
А затем , за счет бюджэта ужэ ВТРИДОРОГА с ОТКАТАМИ через Эпицентр- закупали ужэ для """мудрого " нариду ..
.
ЗА то не ПОРОШЕНКО !..
.
СТАДИОН - так СТАДИОН ..
.
Проверка крови на . . . . . .
..
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13.11.2020 10:09 Ответить
Потрібно звільняти Степанова, він морочить нам голову і нічого не робить, тільки відновлює махінації на закупівлях ліків. Поки міністр МОЗ влаштовує публічні істерики, в лікарнях твориться бардак, з пацієнтів рублять бабло по повній, призначають все найбільш дороге що тільки можна і ділять прибутки з аптеками! Така боротьба за коронавірусом нам не потрібна!
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13.11.2020 10:12 Ответить
Следующий будет еще хуже. Не меняются принципы подбора кадров.
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13.11.2020 10:14 Ответить
Потрібно заборонити шпиталізацію пацієнтів з підозрою на коронавірус але без критичного стану, бо коронавірус в більшості вже неактивний коли починається температура та задишка. А напихувати в лікарні людей в яких є позитивний ПЛР тест, який каже що в людини протягом 70 діб був коронавірус, але вже минув - це ідіотизм і цим ідіотизмом потрібно припинити займатись! Виловити хворого на коронавірус ПЛР тестом майже неможливо, бо людина в активній фазі розповсюдження вірусу не має симптомів, вірус блокує імунну відповідь організму. Імунна відповідь, температура та задишка починається коли вірус вже загинув або став неактивним. З цього нескладно зробити висновок що вся боротьба з коронавірусом яке ведеться в лікарнях - це дурна витрата грошей! В лікарню люди потрапляють вже без коронавірусу але з відкладеною імунною відповіддю організму і лікувати їх можна як звичайних хворих.
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13.11.2020 10:18 Ответить
Да ,он мошенник,который думал ,что только он такой умный -не ожидал,что зеля такой же,раздерибанит весь ковидфонд
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13.11.2020 10:19 Ответить
Що, вважаєш, що заморишся бабло гребсти лопатою з віткатів за ліки? Степанов о коронавирусе: "У нас не будет легкой зимы, нам будет очень тяжело" - Цензор.НЕТ 7191
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13.11.2020 10:09 Ответить
Думаю у НИХ будет обычная зима с праздниками и поездками на мировые курорты
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13.11.2020 10:10 Ответить
не удивлюсь если там уже многие мацковскую вакцину себе прокапали
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13.11.2020 10:14 Ответить
Если идиоты ,то конечно могли себе эту хрень вколоть-может помрут?
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13.11.2020 10:17 Ответить
У них сейчас маркетологи с ног падают. Пытаются представить кацапскую вакцину, как будто это уникальная украинская.
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13.11.2020 10:17 Ответить
опять заснёт в Буковели, а проснется в Омане
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13.11.2020 10:14 Ответить
Після тяжкої хвороби треба пройти терапію під лагідним оманським сонцем, заодно перевірити рахунки в чесних оффшорах.
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13.11.2020 10:18 Ответить
Степанов о коронавирусе: "У нас не будет легкой зимы, нам будет очень тяжело" - Цензор.НЕТ 2556
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13.11.2020 10:10 Ответить
Ага , нам буде дуже важко , але не довго 🤣
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13.11.2020 10:11 Ответить
А міністр Степанов вже теж "доктор смерть" як Уляна Супрун?.. Степанов о коронавирусе: "У нас не будет легкой зимы, нам будет очень тяжело" - Цензор.НЕТ 155
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13.11.2020 10:12 Ответить
готовьтесь к земле (с)
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13.11.2020 10:13 Ответить
Скажите, товарисчь министри Степанов, а вот эту тяжелую, как вы говорите, зиму, новый асфальт нам не поможет её пережить? И если нет, то почему?
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13.11.2020 10:13 Ответить
в случае заболевания наносите гарячий асфальт тонким слоем на кожу. говорят, помогает...
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13.11.2020 10:16 Ответить
Тут всё дело в том, на чью кожу надо наносить горячий асфальт и чью глотку им же полоскать. А вы, как думаете, чью или чьи?
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13.11.2020 10:17 Ответить
я б вообще с большим удовольствием весь наш кабмин, вру и президента с офисом в него закатал. хоть какая то польза от них была бы
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13.11.2020 10:21 Ответить
Степанов о коронавирусе: "У нас не будет легкой зимы, нам будет очень тяжело" - Цензор.НЕТ 9336
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13.11.2020 10:14 Ответить
Да мы уже слышали от милованова...Ну че ,зесрань,смотрите видосики от полностью здорового паяца,который обворовал ковид фонд и которого вы "лечите" за бешенное бабло)
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13.11.2020 10:14 Ответить
Бажаю українцям гарного здоров"я і легкого подолання хвороби без лікарні і лікарів, бо від держави користі мало, навіть є шкода. В черговий раз ми платимо податки і зарплати чиновникам, щоб долати негаразди самотужки і за власний кошт. Доречі, як там діла у чоловіка, який страждає від Ковіду на благо України з температурою 72,3 у Феофанії і ВІП-палаті?
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13.11.2020 10:16 Ответить
ЦЕНЗОР ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Карантин на выходных все заперли, часы для пенсов НО НУЖНО ВОТ ИМЕННО СЕЙЧАС ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОВЕРКУ СЧЁТЧИКОВ, Контактное лицо заходит в квартиры и к больным и к группе риска и предполагается, что группа риска повезёт счётчики на поверку....

Куда жаловаться кому звонить???

Весной когда заболевших не было платить за жкх предлагали он-лайн и сейчас можно, а как быть с проверкой!!??

Неужели настолько горит, что нельзя перенести.
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13.11.2020 10:18 Ответить
Возьмите телефон у них и просто звоните раз в месяц ,что бы показания счетчика продиктовать
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13.11.2020 10:24 Ответить
Нет им нужна пломба ПОВЕРКА, на показания я звоню и зарегистрирована на сайте.
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13.11.2020 10:26 Ответить
Все я поняла...
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13.11.2020 10:29 Ответить
Т.е сам счётчик нужно отвезти туда обратно и отстоять очередь и прокатиться, в транспорте.
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13.11.2020 10:27 Ответить
В нас завжди самі забирали, встановлювали тимчасові або нічого не встановлювали. Чи людина має сама його ще й зняти? Маячня якась.
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13.11.2020 11:03 Ответить
У нас ніхто нічого не забирає, пммїджає людина яка перевіряє пломбы потім сам везеш туди та звідти і вони видають документи, а потім запрошуєш, щоб пломбували.

Тобто перший раз приходить працівник в епідемію, потім ще забирає туди звідти і ще раз приходить працівник, який ходить у хати утч до хворих і це в епідемію.
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13.11.2020 13:33 Ответить
посылай накуй, если вы вежливый человек скажите через дверь - бабушка заболела короной и врач рекомендовал не общаться с родными, в результате за два месяца ни одного звонка в дверь, проверяющие пробегают наш этаж и вам того же желаю.
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13.11.2020 11:45 Ответить
Это плановая поверка, если этого не сделать на считывать будут как без счётчика.
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13.11.2020 21:54 Ответить
Нам будет тяжело теперь воровать и грабить народ. Время пришло
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13.11.2020 10:18 Ответить
Путч
Я долго сдерживал себя, но в этот прекрасный вечер хочу совершить каминг-аут.

Итак: я завидую Зеленскому.

Да, я от души и совершенно искренне завидую Зеленскому. Белой или чёрной завистью, трудно сказать. Короче, лютой завистью.
И отнюдь не тому, что судьба неожиданно вознесла его на самую вершину власти в самой большой стране Европы.

И совершенно не тому, что об этом недолугом клоуне враз узнал весь мир от Исландии до Новой Зеландии.

И вовсе не тому, что благодаря этому повороту судьбы он скоро может пополнить список украинских миллиардеров.

Нет, на всё это мне абсолютно похрен. Я никогда в жизни не мечтал о славе, власти и больших деньгах. Мои мечты и желания гораздо скромнее

Но я жутко завидую тому, что этот дурачок до сих пор не понимает, в какую халепу он в результате вляпался. Завидую тому, что спустя полтора года в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый 3,14дец ожидает его впереди. Через месяц-через год-через пять, не знаю, но ждёт - сто процентов. Это абсолютно неизбежно.

Я чертовски и по-чёрному завидую тому, что это существо с отрицательным ай-кю абсолютно не комплексует! Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести, абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик 24 часа в сутки крутится исключительно в его сторону!

Это просто поразительно. Для меня это совершенно необъяснимый феномен. Уникальный клинический случай. За этих полтора ср@ных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу

Я, бл.., скромный частный (и честный) предприниматель с объемом забот в несколько миллионов раз меньше, чем у президента, всю свою жизнь с рассвета и до заката мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем…

Это же грёбаное ничто ни о чём, *****, не парится. Не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте. Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды!

Но оно, курва, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!

P.S. Всё, выговорился. Наконец сподобился сформулировать свои сумбурные и бессвязные мысли. Не судите строго за один из семи смертных грехов - зависть. Всё же подобное признание, мне кажется, должно облегчить мою участь на страшном суде.

Отто Йорк (с)

t.me/putch111/3991
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13.11.2020 10:20 Ответить
брешешь с*ка... у вас как раз она будет нормальной...а от у нас?... х/з
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13.11.2020 10:21 Ответить
Міністр освіти - плагіатор, генпрокурор- торговка з ринку, міністри економіки і прем'єри -якісь продавці-консультанти.
І зараз неозброєним оком видно, що Степанов взагалі до медицини не має жодного відношення.
Навіть при колапсі, коли ми летимо в прірву вони не поставлять фахіця, пздц😡
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13.11.2020 10:27 Ответить
А что, ежедневное нытье и ремонт дорог не помогают в борьбе с вирусом?
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13.11.2020 10:34 Ответить
Еще не Доктор Смерть, но уже Капитан Очевидность
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13.11.2020 10:49 Ответить
Ще ні? А що ж ще повинно статися? Залишається лише мор?
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13.11.2020 11:13 Ответить
А когда у нас зимой было легко?
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13.11.2020 14:35 Ответить
верно сказал.
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13.11.2020 17:27 Ответить
Якщо б усі люди носили медичні маски, то відсоток інфікування був би надзвичайно маленький. При такому засобі індивідуального захисту можна було б ходити всюди, без обмежень. Таку думку висловив ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, пише УНІАН.
Якщо дві людини в масках, ризик заразитися - 5%, якщо в масці тільки один - 30%, обидва без маски - 90%. Багато хто скаже, що не можна порівнювати українців і німців, у перших - дисципліна, а ми порушуємо всі обмеження", - каже Павло Ковтонюк.
За його словами, у жодній країні люди на 100% не дотримуються карантинних норм.
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08.12.2020 16:22 Ответить
 
 