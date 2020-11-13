РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15896 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
24 159 86
больница (1387) карантин (16730) Полтава (681) врачи (1452) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры

В Полтавской области больницы для инфицированных COVID-19 загружены на 86%. Еще немного и пациентов с коронавирусом некуда будет класть. В больницах не хватает медиков.

Главный врач Полтавской городской больницы №3 Анатолий Глебов рассказал, что сейчас в больницу "легких" пациентов уже не берут, пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"У нас происходит сортировка. Больные в состоянии легкой и средней тяжести отправляются домой под наблюдение семейного врача. Берем только тяжелых, тех, кому понадобится кислород. Мы уже по опыту знаем, кто может отяжелеть. Как правило те, у кого есть диабет, особенно инсулинозависимые, у кого есть стенты или меняли клапан на сердце. Опыт показывает, что при интоксикации организма у таких людей могут быть серьезные осложнения", – говорит Глебов.

Поэтому в больнице с коронавирусом молодых пациентов почти нет, в основном тут люди 60+. В больнице 100 коек, 86 из них заполнены. Но расширяться уже некуда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов о коронавирусе: "У нас не будет легкой зимы, нам будет очень тяжело"

"Можно еще три места организовать, ну, 7 мест, не больше", – говорит главный врач.

Он уверяет, что город и область им помогают финансово и проблем с кислородом практически нет. А вот с врачами и медсестрами – беда. Несмотря на то, что поликлинику закрыли, а медперсонал перевели работать в стационар, медиков все равно не хватает.

"В реанимации еще ситуация лучше, там на десять больных в смену работает три медсестры. А вот в отделениях и врачи, и сестры зашиваются. Там четыре медсестры обслуживают 60 больных. Единственное, мы добились от НСЗУ достойной оплаты для людей", – говорит Глебов.

Врач уверяет, что всплеск больных коронавирусом и пневмониями дали такие мероприятия, как День города и выборы.

"Когда люди собирались, варили кашу, угощались, ходили на выборы, концерты. Мы это на себе уже почувствовали. Тем более, что жители Полтавы масочный режим не соблюдают, особенно молодые", – говорит Глебов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В семи областях Украины загрузка коек не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Медики не только болеют ковидом, но и умирают. Так 10 ноября в Полтаве из-за COVID-19 умер 55-летний заведующий неврологическим отделением городской больницы, бывший военный врач Виталий Нетребовский.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 6876
показать весь комментарий
13.11.2020 10:28
+23
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 9934
показать весь комментарий
13.11.2020 10:29
+22
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 5030
показать весь комментарий
13.11.2020 10:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зенелейсские НАЖЫВАЮТЬСЯ на КрОВИД..
.
В начале эпидемии ПРОДАЛИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ в РФ , ПОЛЬШУ ИТАЛИЮ и т д...
.
А затем , за счет бюджэта ужэ ВТРИДОРОГА с ОТКАТАМИ через Эпицентр- закупали ужэ для """мудрого " нариду ..
.
ЗА то не ПОРОШЕНКО !..
.
СТАДИОН - так СТАДИОН ..
.
Проверка крови на . . . . . .
...
..
показать весь комментарий
13.11.2020 10:24 Ответить
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 6876
показать весь комментарий
13.11.2020 10:28 Ответить
Місце мародера вже зайняв попередник. Придумай щось поновіше. Давно методички у вас не оновлювали?
показать весь комментарий
13.11.2020 10:30 Ответить
Хочеш сказати шо це брехня?
показать весь комментарий
13.11.2020 10:32 Ответить
Ні, це не тільки брехня, це ще й трольська провокація. Так вас вчать в Лахті та Ольгіно.
показать весь комментарий
13.11.2020 10:34 Ответить
Зе-нітчик, кажеш? Пачєм ніткі для нарота? Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 4307
показать весь комментарий
13.11.2020 10:40 Ответить
Що там в Дніпрі з ковідом?
показать весь комментарий
13.11.2020 11:09 Ответить
Благодаря лахте это чмо сейчас президент в Украине, и разрушает мою страну. Так что какая тут провокация? Ти або ідіот, або сам московитьський троль.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:36 Ответить
Як це мило... коли зебіли дохнуть із словами на устах - мародер був Пеця!
показать весь комментарий
13.11.2020 11:28 Ответить
Полтавский врач ясно сказал.Нет врачей и медсестёр.А ШВЛ и другая лабуда в хоромах без них-мертвы.Врача подготовить -10 лет.К 10й пандемии они будут.А пока -Маска ,дистанция и санитария.Всё.Лекарств ,вакцин кроме фуфломицинов нет.
показать весь комментарий
13.11.2020 15:41 Ответить
Ви того, головне боріться і далі за безкоштовну медицину Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 7135
показать весь комментарий
15.11.2020 21:31 Ответить
где провокация, придурок? из резерва маски проданы зимой. мне приходил запрос из засРашки в феврале. покупателей устраивала цена 10 грн за единицу, неограниченный объем. но уже было пусто! отгрузка из резерва прошла по 0,8-1,2 грн/шт
показать весь комментарий
13.11.2020 13:12 Ответить
Треба переводити навчальні заклади на дистанційну освіту. Діти переносять заразу додому, заражаючи насмерть дідусів та бабусів
показать весь комментарий
13.11.2020 14:52 Ответить
Твоя трольська провокація допоможе вилікувати ковід, або поверне до влади пороха? Ні, но вона допоможе тобі на брехні заробити гроші.
показать весь комментарий
13.11.2020 10:28 Ответить
А где я могу получить деньги ..
..
адрес НЕ ПОДСКАЖЭШ...
показать весь комментарий
13.11.2020 10:35 Ответить
То на шо ти тоді брешеш?
показать весь комментарий
13.11.2020 10:38 Ответить
Потрібно вводити воєнний стан і мобілізовувати медиків, розортати надувні намети на території лікарні і робити там додаткові палати. Потрібно створювати війсково-цивільні адміністрації в областях, містах та районах де ситуація виходить з під контролю і усувати від роботи місцеву владу, передаючи всі повноваження ВЦА.
показать весь комментарий
13.11.2020 10:45 Ответить
Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 586
показать весь комментарий
13.11.2020 11:19 Ответить
Ні не так, потрібно заборонити мат в порнофільмах, бо їх дивляться діти!
показать весь комментарий
13.11.2020 11:39 Ответить
Тоді будуть всі писати про "зе-диктатуру"
показать весь комментарий
13.11.2020 11:29 Ответить
"Зе" теж має передати свої повноваження ВА, бо не справляється з бардаком, валом злочинності і корупції.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:08 Ответить
вибачте а в чому брехня?
Невже задорожче продав?
Чи ви будете брехати, що не продав?
показать весь комментарий
13.11.2020 17:03 Ответить
Шукай у фекаліях.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:22 Ответить
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 5030
показать весь комментарий
13.11.2020 10:26 Ответить
Туди може потрапити будь хто. Ми всі президенти.
показать весь комментарий
13.11.2020 10:30 Ответить
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 8148
показать весь комментарий
13.11.2020 10:31 Ответить
Ви праві. До Феофанії ще два роки тому (думаю нічого не змінилось) може потрапити будь хто за 600 доларів за добу + "поточні витрати". Моєму знайомому це задоволення обійшлося значно дешевше за Шаріте - 10 днів=10 000 баксів.
показать весь комментарий
13.11.2020 11:16 Ответить
Чергова трольська брехня. Домалюй ще кілька нулів, може хтось і повірить.
показать весь комментарий
13.11.2020 10:32 Ответить
Не підгорай зєробітчанин. Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 2846
показать весь комментарий
13.11.2020 10:34 Ответить
На 99% впевнений що то наш Льоня з Дніпра.
показать весь комментарий
13.11.2020 11:10 Ответить
Пригадую, шо були Леонид Днепр і Зенит-Циклон-Днепр. Чи то двоє, чи просто один з двох акаунтів писав.
показать весь комментарий
13.11.2020 14:12 Ответить
Циклон- вата з Сєвастополя.
показать весь комментарий
13.11.2020 14:41 Ответить
Зрозуміло. Дякую.
показать весь комментарий
13.11.2020 14:53 Ответить
Та никто не поверит! ВСЕМ уже не нужно верить, ВСЕМ это ОЧЕВИДНО. А ты пиши..пиши.
показать весь комментарий
13.11.2020 10:44 Ответить
цифра с потолка, мне кажется, хотя не сомневаюсь, что она мимимум 6-значная. но, под этой новостью я бы предложил переместить их с ермаком из феофании в указанное медучереждение
показать весь комментарий
13.11.2020 10:33 Ответить
2,7 млн в день? Ну зачем так нагло врать то.
показать весь комментарий
13.11.2020 10:45 Ответить
Давай тоді цифру яку ти вважаєш правдивою. Я Миротворцю вірю. Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 6689
показать весь комментарий
13.11.2020 10:49 Ответить
2 нуля убери тогда еще поверю, 100 тыс баксов в день таких расценок нет ни в одной клинике мира.
показать весь комментарий
13.11.2020 11:05 Ответить
та мені по шарабану, віриш ти чи не віриш.....
показать весь комментарий
13.11.2020 11:14 Ответить
Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 594
показать весь комментарий
13.11.2020 10:47 Ответить
зате у приватній клініці власником якої є агент ФСБ він аналізи на наркоту здавав... Совпаденіє?
показать весь комментарий
13.11.2020 11:37 Ответить
А знаєте Ковідомор це ж насправді повторення Голодомору. Вн штучний. Не вірите ?
Ось дивіться. Здатність країни витримати локдаун - обмежена кількома місяцями. Тому коли зеленські побачили прогнози - що епідемія затягнеться щонайменше на півроку - вони запустили карантин якомога-швидше. Щоб він закінчився до кульмінації захворювання. А також щоб нашкодити економіці, до того, коли настане реальна потреба в карантині. Для підсилення ефекту Зелені втягнули в країну заробітчан, знаючи що за межами україни концентрація захворюваності більша. Їх залякали що не пустять, а тоді витримавши на кордонах в чергах, для надйності ефекту, пустили без карантину в країну під обіцянки, які не можливо витримати. Для того щоб шкода від ковіду була максимальною - продали маски, і створили штучний дефіцит. Проти масок виступали ті самі тролі що топили за Зеленського. З ковідфонду не купили жодного ШВЛ свідомо. Ба більше - його розтринькали на дороги (мимо тендерів) бо левова частка вартості доріг це російський бітум. Але головна задача, була обезкровити фонди - щоб не залишилось нічого на ліки, до того як настане кульмінація захворюваності. Для того, щоб прискорити настання ******* вони знищили ситему мотивації для лікарів. І не забезпечили їх засобами захисту - теж свідомо. Це є справжня спецоперація за яку Єрамку дадуть мідальку в Путіна. А якщо ви не вірите то скажіть мені чи вірите ви в соупадєнія:
Повернення цемаха в Росію
Повернення в Росіію злочинців що катували солдатів
Злиття спецоперації по справі групи Вагнера
Злиття спецоперації по порятунку полонених з тюрми ДНР
Здавання ворогу укріпрайонів з інженерними спорудами
Замовчування кількості вбитих на фронті
Заборона роботи наших дронів на нашій території
Спускання на гальмах питання Криму ( вже змирились ? )
Заборона вести вогонь по ворогах
Заяви фокіна що готують грунт для відміни санкцій Росії
Звісно наш ворог хитрий , і все було сплановано.
Більше того , знаючи свої майбутні плани - вони "повішали" ці звинувачення тадам ! на Порошенка. Перестрахувались наперед. Тому раджу переслухаи 10 питань зі стадіону - бо це насправді їх дорожня карта. Так і бізнес на краві , І медведчук, І здача територій - там все передбачили. І слугонародні бізнеси не забули перестрахувати (бурштин і ліс курують слуги - соупадєніє ? )
Я буду щасливим якщо я помиляюсь. 11,12,2020
#СиньйорКовідомор - а чого не смієтесь ? Тож такий файний жарт був !
показать весь комментарий
13.11.2020 12:26 Ответить
А тих хто не захворіє витрують російською вакциною.
показать весь комментарий
14.11.2020 00:17 Ответить
выкинуть клоуна в коридор или на улицу подыхать дома в тёплой семейной обстановке, докизделись квартальные твари, ещё зима не началась, а уже людей отправляют умирать домой.
показать весь комментарий
13.11.2020 11:22 Ответить
Шота нулей маловато, добавь еще пару-тройку, троляка
показать весь комментарий
13.11.2020 17:18 Ответить
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 9934
показать весь комментарий
13.11.2020 10:29 Ответить
За що голосували те і маємо.
показать весь комментарий
13.11.2020 11:29 Ответить
Вы не понимаете, он же сказал, что он не лох.Может богом себя возомнил, он же не такой как все, он избранный, вы . что не поняли до сих пор его мнение о себе.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:00 Ответить
Ти, чи прапор український десь візьми, чи пиши українською, бо тут і своїх серунів достатньо.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:27 Ответить
Джемми, порадовал.Дык, я ж специально так про Зе, Забыли. что ли. как зелебобы писали. как только выбрали Зе., помогите, ему тяжело бороться с олтгархами и коррупцией.
показать весь комментарий
13.11.2020 15:14 Ответить
ну что беспечные идиоты!
иммунитет!?
так вот я вам скажу..те кто в больнице..у них больше шансвоы выжить почему? да потому что когда у них начнется этот цитокиновый шторм..они получат помощь!
а вы на дому...а вот тут..никто не знает..успеет к вам скорая или нет...кстати когда я тут на форуме писала как мне хреново(еше не было результатов пцр ) оказывается это был криз..на какие сутки не скажу...вы ж читабельне..гугл вам в помощь....
показать весь комментарий
13.11.2020 10:39 Ответить
Интересно..
3енелейсского счасс АСФАЛЬТОМИ лечат , или как ЛОХА - медикаментами ?.
.
.
показать весь комментарий
13.11.2020 10:39 Ответить
Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 9028
показать весь комментарий
13.11.2020 10:43 Ответить
Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 1628
показать весь комментарий
13.11.2020 10:44 Ответить
та досить вже з тим асфальтом. Якби вони не у дороги вложили той ковідний фонд, то просто-напросто розікрали би його по своїх кишенях.
показать весь комментарий
13.11.2020 11:31 Ответить
На Ковід ці гроші точно би не пішли
показать весь комментарий
13.11.2020 11:32 Ответить
То хай далі крадуть? #Какаяразнца!
показать весь комментарий
13.11.2020 11:50 Ответить
Ось тут якраз різниця: вкрали чи дороги побудували? Чи тобі хотілось, щоб куча грошей просто лежала у фонді, бо у медики не можуть їх використати в таких об'ємах.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:33 Ответить
От медики "дурні", не можуть використати. Зате ти розумна худоба.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:43 Ответить
Ти мабуть тендер ніколи не проводив. Який би не був розумний, але проти правил не підеш, бо пришиють корупцію.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:56 Ответить
багато корупционеров сыдить?
показать весь комментарий
13.11.2020 13:41 Ответить
ВАКС таки почав помалу садити. Але до чого тут це? Закупівлі йдуть через Прозорро - навіть для лікарень виключень немає.
показать весь комментарий
13.11.2020 14:40 Ответить
Тогда с какого перепугу ремонт дорог стал в 2 раза дороже,чем 2 года назад , а слой асфальта в 2 раза тоньше ?
показать весь комментарий
13.11.2020 12:35 Ответить
Якщо це сталося одночасно, то когось треба садити, але навряд тих, хто на це виділяв гроші.
показать весь комментарий
13.11.2020 13:00 Ответить
Возле моего дома сделали дорогу при порохе, стоит как новая, ничего ей делать не надо,какой еще ремонт по гарантии?
показать весь комментарий
13.11.2020 13:42 Ответить
Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 6363
показать весь комментарий
13.11.2020 10:46 Ответить
Слухайте, досить вже чманіти, одягайте маски як слід (та на ніс теж) та не тусуйтеся з друзями та родичами хоч би пару тижнів. Тримайтесь подалі від різних бовдурів та ідіотів без масок
показать весь комментарий
13.11.2020 11:15 Ответить
А може зелених пляд.й, що нажились на цій пандемії прикінчити? Як думаєте, допоможе?
показать весь комментарий
13.11.2020 11:30 Ответить
Надо вкладываться в подготовку врачей,медсестёр .Это ясно с первых дней эпидемии.Весь мир перекупает врачей друг у друга.Весь мир ,как слепые котята тыкается то туда,то сюда,а люди, даже в США, дохнут ,как мухи.Только Германия держится.За счёт самодисциплины,пока нет панацеи.Абсолютный нигилизм украинцев изводит нацию. Слышно только шатунов.К власти могут прийти Рабинович и Фельдман на фоне истерики шатунов.Опросы подтверждают именно эту тенденцию ОПЗЖ не нужно вести и агитации.Просто молчать.А шатуны всё делают за них.
показать весь комментарий
13.11.2020 11:18 Ответить
як ви збираєтесь перекуповувати лікарів, при державній (безкоштовній) медицині?
Ви їх не зможете зберегти, а не те, що звідкись запросити...
Тільки якщо лікар буде тут, в Україні заробляти у місяць від 2к євро і до 10-15 (гарні хірурги, кардіологи і т.п.) ви зможете сподіватись на збереження власних і можливе перетягування із сусідніх країн. Хоча на з головою вистачило би і власних, за умови повної перебудови системи освіти та підготовки. Вони також мають стати повністю приватними і 100% платними, окрім військової медицини і медицини катастроф.
показать весь комментарий
13.11.2020 11:34 Ответить
А ось розгорнути за цей час великі стаціонарні об'єкти, обладнати їх (койки з держ.резерву, білизна, підвод кисню) налагодити масове виробництво апаратів штучного дихання, це можно було зробити... Ось тільки для цього потрібно мати владу, а не цирк, іпанутих клоунів-мародерів.
показать весь комментарий
13.11.2020 11:36 Ответить
для этого у них было 66 млр ковидного фонда...но ржали и пилили свои видосики!
показать весь комментарий
13.11.2020 11:54 Ответить
"Ми проср*ли ковідний фонд. Кудись, на тисячу якихось проблем. А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення. Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем", - каже Богдан.
І додає: "Люди багаті закупляють цей кисень, тримають у підвалах. У нас кожен тиждень росте захворювання, в нас катастрофічне питання захисту. Люди ходять всюди без масок. Я в Туреччині був, якщо ти без маски, до тебе одразу підходить поліцейський, якщо ти її миттєво не вдягаєш, вони штраф тобі луплять. По всій Європі так працює. Ви не розумієте, якого рівня буде проблема".
показать весь комментарий
13.11.2020 11:57 Ответить
Не о том вы думаете, президент болеет, вот о чём надо думать, пожалеть, тяжело ему.Давайте поддержим нашего любимого президента Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 5428 Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 6109
показать весь комментарий
13.11.2020 11:57 Ответить
Зеленского возьмите себе, а то герой в феофании отдыхать, посмотрим на сколько по его словам все больницы готовы к пандемии
показать весь комментарий
13.11.2020 12:08 Ответить
ну что суки - до-руководились ?
показать весь комментарий
13.11.2020 16:04 Ответить
Та ви так завжди робили і вже давно "сортіруєте". В кого бабок більше того "лікуєте" довше, а в кого не має той здоровий іди додому вмирай там.
Люди заспокойтеся якби про цю пандемію не кричали істерично з усіх екранів та моніторів, то ви бі не здогадувалися, що це "смертельно" небезпечно. Знайте, цю "пандемію" в усьому світі запустили не для того щоб раби вимерли, бо хто ж тоді буде годувати небожителів і за чій рахунок вони будуть жирувати. Просто ви для них зажралися, працювати стали менше, а мандрувати почали навіть останні ніщеброди в резинових тапочках. Це не нормально. Так світ перегрівся і є ризик, що на марс летіти вже не буде потреби, бо Земля може стати тим марсом. А взагалі то цей соціальний експеримент, багато чого "регулює" і перевіряє.....
показать весь комментарий
13.11.2020 17:25 Ответить
730 мілліардів доларів за цей рік втратила туристична індустрія. 730 мілліардів!!! А як відомо ніщо нікуди не дівається просто переходить з одних карманів в інші..... В кармани фармацефтичної мафії та корумпованих чиновників. Ось і все.
показать весь комментарий
13.11.2020 17:31 Ответить
Ты еще живой придурок Силенко? Опять рептилоиды.....
показать весь комментарий
14.11.2020 10:34 Ответить
А як сортувати зеленського з єрмаком?
показать весь комментарий
13.11.2020 19:24 Ответить
а это - высший сорт, полубохи...им по этажу отвели...
показать весь комментарий
13.11.2020 22:45 Ответить
У вас по жизни "сортировка", у кого есть деньги и у кого нет.
показать весь комментарий
13.11.2020 19:30 Ответить
маячня. А ні день міста, а ні вибори не дають такий сплеск. В Дніпрі у вересні був день міста, але такого жахіття не було.. Його дав початок епідсезону, до ковіду приєднались сезонні захворювання, всі типи грипу та інші вірусні захворювання. Просто коли все почалось, тоді ще у квітні, епідсезон вже йшов на спад, і сконцентрувались на ковіді. А тепер лише початок всіх сезонних + ковід. Важко буде цієї зими, і людям, і медикам.
Народ, пожалійте медиків, НОСІТЬ МАСКИ, та і себе пожалійте, не вештайтесь по фастфудах, а в маркетах та транспорті вдягайте маски, інакше загнемося !
показать весь комментарий
13.11.2020 20:09 Ответить
 
 