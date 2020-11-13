Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Полтавской области больницы для инфицированных COVID-19 загружены на 86%. Еще немного и пациентов с коронавирусом некуда будет класть. В больницах не хватает медиков.
Главный врач Полтавской городской больницы №3 Анатолий Глебов рассказал, что сейчас в больницу "легких" пациентов уже не берут, пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
"У нас происходит сортировка. Больные в состоянии легкой и средней тяжести отправляются домой под наблюдение семейного врача. Берем только тяжелых, тех, кому понадобится кислород. Мы уже по опыту знаем, кто может отяжелеть. Как правило те, у кого есть диабет, особенно инсулинозависимые, у кого есть стенты или меняли клапан на сердце. Опыт показывает, что при интоксикации организма у таких людей могут быть серьезные осложнения", – говорит Глебов.
Поэтому в больнице с коронавирусом молодых пациентов почти нет, в основном тут люди 60+. В больнице 100 коек, 86 из них заполнены. Но расширяться уже некуда.
"Можно еще три места организовать, ну, 7 мест, не больше", – говорит главный врач.
Он уверяет, что город и область им помогают финансово и проблем с кислородом практически нет. А вот с врачами и медсестрами – беда. Несмотря на то, что поликлинику закрыли, а медперсонал перевели работать в стационар, медиков все равно не хватает.
"В реанимации еще ситуация лучше, там на десять больных в смену работает три медсестры. А вот в отделениях и врачи, и сестры зашиваются. Там четыре медсестры обслуживают 60 больных. Единственное, мы добились от НСЗУ достойной оплаты для людей", – говорит Глебов.
Врач уверяет, что всплеск больных коронавирусом и пневмониями дали такие мероприятия, как День города и выборы.
"Когда люди собирались, варили кашу, угощались, ходили на выборы, концерты. Мы это на себе уже почувствовали. Тем более, что жители Полтавы масочный режим не соблюдают, особенно молодые", – говорит Глебов.
Медики не только болеют ковидом, но и умирают. Так 10 ноября в Полтаве из-за COVID-19 умер 55-летний заведующий неврологическим отделением городской больницы, бывший военный врач Виталий Нетребовский.
Пожалуйста, подождите...
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В начале эпидемии ПРОДАЛИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ в РФ , ПОЛЬШУ ИТАЛИЮ и т д...
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А затем , за счет бюджэта ужэ ВТРИДОРОГА с ОТКАТАМИ через Эпицентр- закупали ужэ для """мудрого " нариду ..
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ЗА то не ПОРОШЕНКО !..
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СТАДИОН - так СТАДИОН ..
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Проверка крови на . . . . . .
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адрес НЕ ПОДСКАЖЭШ...
Невже задорожче продав?
Чи ви будете брехати, що не продав?
Ось дивіться. Здатність країни витримати локдаун - обмежена кількома місяцями. Тому коли зеленські побачили прогнози - що епідемія затягнеться щонайменше на півроку - вони запустили карантин якомога-швидше. Щоб він закінчився до кульмінації захворювання. А також щоб нашкодити економіці, до того, коли настане реальна потреба в карантині. Для підсилення ефекту Зелені втягнули в країну заробітчан, знаючи що за межами україни концентрація захворюваності більша. Їх залякали що не пустять, а тоді витримавши на кордонах в чергах, для надйності ефекту, пустили без карантину в країну під обіцянки, які не можливо витримати. Для того щоб шкода від ковіду була максимальною - продали маски, і створили штучний дефіцит. Проти масок виступали ті самі тролі що топили за Зеленського. З ковідфонду не купили жодного ШВЛ свідомо. Ба більше - його розтринькали на дороги (мимо тендерів) бо левова частка вартості доріг це російський бітум. Але головна задача, була обезкровити фонди - щоб не залишилось нічого на ліки, до того як настане кульмінація захворюваності. Для того, щоб прискорити настання ******* вони знищили ситему мотивації для лікарів. І не забезпечили їх засобами захисту - теж свідомо. Це є справжня спецоперація за яку Єрамку дадуть мідальку в Путіна. А якщо ви не вірите то скажіть мені чи вірите ви в соупадєнія:
Повернення цемаха в Росію
Повернення в Росіію злочинців що катували солдатів
Злиття спецоперації по справі групи Вагнера
Злиття спецоперації по порятунку полонених з тюрми ДНР
Здавання ворогу укріпрайонів з інженерними спорудами
Замовчування кількості вбитих на фронті
Заборона роботи наших дронів на нашій території
Спускання на гальмах питання Криму ( вже змирились ? )
Заборона вести вогонь по ворогах
Заяви фокіна що готують грунт для відміни санкцій Росії
Звісно наш ворог хитрий , і все було сплановано.
Більше того , знаючи свої майбутні плани - вони "повішали" ці звинувачення тадам ! на Порошенка. Перестрахувались наперед. Тому раджу переслухаи 10 питань зі стадіону - бо це насправді їх дорожня карта. Так і бізнес на краві , І медведчук, І здача територій - там все передбачили. І слугонародні бізнеси не забули перестрахувати (бурштин і ліс курують слуги - соупадєніє ? )
Я буду щасливим якщо я помиляюсь. 11,12,2020
#СиньйорКовідомор - а чого не смієтесь ? Тож такий файний жарт був !
иммунитет!?
так вот я вам скажу..те кто в больнице..у них больше шансвоы выжить почему? да потому что когда у них начнется этот цитокиновый шторм..они получат помощь!
а вы на дому...а вот тут..никто не знает..успеет к вам скорая или нет...кстати когда я тут на форуме писала как мне хреново(еше не было результатов пцр ) оказывается это был криз..на какие сутки не скажу...вы ж читабельне..гугл вам в помощь....
3енелейсского счасс АСФАЛЬТОМИ лечат , или как ЛОХА - медикаментами ?.
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Ви їх не зможете зберегти, а не те, що звідкись запросити...
Тільки якщо лікар буде тут, в Україні заробляти у місяць від 2к євро і до 10-15 (гарні хірурги, кардіологи і т.п.) ви зможете сподіватись на збереження власних і можливе перетягування із сусідніх країн. Хоча на з головою вистачило би і власних, за умови повної перебудови системи освіти та підготовки. Вони також мають стати повністю приватними і 100% платними, окрім військової медицини і медицини катастроф.
І додає: "Люди багаті закупляють цей кисень, тримають у підвалах. У нас кожен тиждень росте захворювання, в нас катастрофічне питання захисту. Люди ходять всюди без масок. Я в Туреччині був, якщо ти без маски, до тебе одразу підходить поліцейський, якщо ти її миттєво не вдягаєш, вони штраф тобі луплять. По всій Європі так працює. Ви не розумієте, якого рівня буде проблема".
Люди заспокойтеся якби про цю пандемію не кричали істерично з усіх екранів та моніторів, то ви бі не здогадувалися, що це "смертельно" небезпечно. Знайте, цю "пандемію" в усьому світі запустили не для того щоб раби вимерли, бо хто ж тоді буде годувати небожителів і за чій рахунок вони будуть жирувати. Просто ви для них зажралися, працювати стали менше, а мандрувати почали навіть останні ніщеброди в резинових тапочках. Це не нормально. Так світ перегрівся і є ризик, що на марс летіти вже не буде потреби, бо Земля може стати тим марсом. А взагалі то цей соціальний експеримент, багато чого "регулює" і перевіряє.....
Народ, пожалійте медиків, НОСІТЬ МАСКИ, та і себе пожалійте, не вештайтесь по фастфудах, а в маркетах та транспорті вдягайте маски, інакше загнемося !