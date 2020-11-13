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Повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января, - ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января, - ЦИК

Повторные выборы городского головы Борисполя (Киевская обл.) назначены на 31 января 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ.

На местных выборах 25 октября победил действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук (баллотировался от партии "Наш край"). Однако он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19

Таким образом, в городе должны состояться повторные выборы.

Сначала на сайте ЦИК появилась дата 27 декабря 2020 года.
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Повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января, - ЦИК - Цензор.НЕТ 573
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13.11.2020 10:30 Ответить
Повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5394
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13.11.2020 10:30 Ответить
і знову "боротьба партійних брендів"..(

КЛОУНИ ПРОТИ БАРИГ
Повторні вибори мера Борисполя призначено на 31 січня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8126
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13.11.2020 11:04 Ответить
 
 