Помощь Украине от МВФ и ЕС, а также безвиз зависят от борьбы с коррупцией, - посол Маасикас

Помощь Украине от Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза (ЕС), а также продолжение безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины зависит от борьбы украинских властей с коррупцией.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

"Экономическая стабильность Украины укрепляется за счет кредита от МВФ в размере 5 млрд долларов. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (наряду с продолжением пользоваться безвизовыми поездками). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией", - написал Маасикас в Twitter в пятницу.

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Так посол прокомментировал статью "Конституционный Суд Украины атакует антикоррупционные законы", опубликованную в издании "The Economist".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.