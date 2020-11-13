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Помощь Украине от МВФ и ЕС, а также безвиз зависят от борьбы с коррупцией, - посол Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Помощь Украине от МВФ и ЕС, а также безвиз зависят от борьбы с коррупцией, - посол Маасикас

Помощь Украине от Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза (ЕС), а также продолжение безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины зависит от борьбы украинских властей с коррупцией.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

"Экономическая стабильность Украины укрепляется за счет кредита от МВФ в размере 5 млрд долларов. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (наряду с продолжением пользоваться безвизовыми поездками). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией", - написал Маасикас в Twitter в пятницу.

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Так посол прокомментировал статью "Конституционный Суд Украины атакует антикоррупционные законы", опубликованную в издании "The Economist".

Помощь Украине от МВФ и ЕС, а также безвиз зависят от борьбы с коррупцией, - посол Маасикас 01

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+13
Помощь Украине от МВФ и ЕС, а также безвиз зависят от борьбы с коррупцией, - посол Маасикас - Цензор.НЕТ 5461
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13.11.2020 10:42
+11
Зрозуміло. Не буде ані допомоги, ані безвізу.
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13.11.2020 10:42
+9
наши бубы от себя куска не оторвут - венедиктова прикроет, если шо...
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13.11.2020 10:41
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наши бубы от себя куска не оторвут - венедиктова прикроет, если шо...
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13.11.2020 10:41 Ответить
КСУ так не думает
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13.11.2020 10:41 Ответить
куди важливіше, що преЗЕдент на чолі вашої ЗЕшобли не думає.
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13.11.2020 10:44 Ответить
з якого переляку ти взяв шо я обрізаний
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13.11.2020 10:46 Ответить
На превеликий жаль, за нього голосували не тільки такі.
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13.11.2020 10:49 Ответить
молодь зелена, на то і був розрахунок
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13.11.2020 10:51 Ответить
Та ладно. За кого по-вашому голосували Наєми, Кравчуки, Тимошенки, Гриценки?
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13.11.2020 10:54 Ответить
а я знаю... ці прізвища мені нічого не кажуть
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13.11.2020 10:56 Ответить
Серйозно? Це ж де потрібно жити, щоб не знати цих персон?
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13.11.2020 10:57 Ответить
динозаврів треба спостерігати у музеї
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13.11.2020 10:59 Ответить
Я би не проти, але вони не там. А найдавніший з них за дорученням преЗедента ще й впарює капітулянтські плани.
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13.11.2020 11:04 Ответить
згоден
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13.11.2020 11:05 Ответить
можно подробней о том, что такого страшного в решении ксу?
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13.11.2020 10:49 Ответить
ничего страшного, просто обман
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13.11.2020 11:04 Ответить
Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 3372
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13.11.2020 12:10 Ответить
круте піке
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13.11.2020 12:20 Ответить
Зрозуміло. Не буде ані допомоги, ані безвізу.
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13.11.2020 10:42 Ответить
Не иначе как вчера из ОП заявили, что вопрос отмены безвиза закрыт...
Кто то явно врет! Наверное посол Маасикас Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 6369
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13.11.2020 10:53 Ответить
Помощь Украине от МВФ и ЕС, а также безвиз зависят от борьбы с коррупцией, - посол Маасикас - Цензор.НЕТ 5461
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13.11.2020 10:42 Ответить
Жах, побачити їх усіх разом.
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13.11.2020 11:01 Ответить
А що, схоже на кунсткамеру?
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13.11.2020 11:19 Ответить
ждем правильный видосик, пардон видеоблох...
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13.11.2020 10:43 Ответить
Не треба блох і так гнид вистачає!
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13.11.2020 11:21 Ответить
та хтож нас питае?
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13.11.2020 11:36 Ответить
Так недавно же опитування провели про що попало, референдуми обіцяють. "Працюють". але "гади-вороги внутрішні" все палки в колеса ставлять.
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13.11.2020 12:12 Ответить
вы бубенецкий опрос имеете ввиду? - неумный сюжет для 95 квартала и не более.
бубе нужен хайп, хайпа нет - буба болеет...
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13.11.2020 12:19 Ответить
После этого опроса его хорошо "хайпонул" КС, пришлось на "больничку".
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13.11.2020 12:55 Ответить
Коротше кажучи, Захід натякає, що ніякої допомоги не буде, допоки вся ця прокацапська шобла (а-ля коломойсько-ахмето-медведчуківський паханат) тут править бал.
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13.11.2020 10:43 Ответить
це вже не натяк, бо слидуючий степ - тильки молотом....
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13.11.2020 10:47 Ответить
насрать западу на наши проблемы с коррупцией. их интересует только наш рынок земли и гарантии возврата долгов
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13.11.2020 10:48 Ответить
Знаете,когда у меня берут в долг,то я тоже заинтересована в его возрате
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13.11.2020 10:51 Ответить
если бы у вас был сосед-алкоголик, который все пропивает, и вы отдолжили бы ему деньги. вас бы волновал возврат долга (без разницы как он будет расплачиваться), или вы тратили бы свое время, средства и силы что бы его вылечить (без гарантии его выздоровления)
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13.11.2020 10:55 Ответить
Рынок земли говоришь?...Купи кусок и засунь в карман,вместо сигарет... Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 2944По плану он заработает возможно... только в 2023 году....
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13.11.2020 11:00 Ответить
я б ему не занимала -поэтому и зесрани не хотят давать
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13.11.2020 13:00 Ответить
Не дадут денег если их разворовывают - логично.
А причем здесь безвиз?
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13.11.2020 10:44 Ответить
Безвіз прицепом. Чи прицепом бабло...
А втім - "какаяразніца"?
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13.11.2020 10:46 Ответить
Безвиз - давление на власть через электорат.
Делай, что я сказал, иначе отберем безвиз и народ насадит тебя на вилы.
Больше всего беспокоятся за безвиз те, кто никогда не был в Европе.
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13.11.2020 10:52 Ответить
А вишенка на торте -зесрани дали время до 16 декабря 2020 на исправление...Вот поэтому вся зесраная верхушка и судьи кс ушли на карантин -все бодры и здоровы при этом
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13.11.2020 10:48 Ответить
Так Паша Ємильевич обладает сверхестественным чутьем.
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13.11.2020 11:28 Ответить
Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 2526Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 7326
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13.11.2020 10:49 Ответить
Осталась недосказанной фраза "Для тупых повторяю: бороться с коррупцией, а не с антикоррупционными органами" Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 5750
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13.11.2020 10:50 Ответить
Ведведчук спит и видит Украину на РАБссиянской помойке вместе с Белорусью...,бороться с Мировым капитализмом... Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 5423
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13.11.2020 10:51 Ответить
Може нехай відосик запише про свою переможну боротьбу із корупцією для МВФ?
А ні ..., там не лохи, на відосики не ведуться, на відміну від багатьох інших.
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13.11.2020 10:51 Ответить
оно уже не побороло коррупцию а возглавило ее вместе с дерьмаком
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13.11.2020 10:58 Ответить
Леонид Данилыч построил олигархат с приходом своей второй каденции президента...,хотите чтобы днепровский земляк Данилыча Зеля его разрушил? Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 3735Як казав Сан Санич Мороз, Кучма батько українськой воррупції та коррупції...
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13.11.2020 11:05 Ответить
но если честно, с каррупцией бороться нада - ето будет в следущем видосике, пардон видеоблохе...
каррупция - сращение бизнеса с властью.
буба все давно поборол - видосик, снова пардон, видеоблох, будет именно об етом...и шо тот мвф мнется? - деньги давай.
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13.11.2020 11:06 Ответить
А якого Україні мають всілякі маланськімфв допомагати? Спочатку розвалили економіку, а потім зробили вічними боржниками.
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13.11.2020 11:06 Ответить
Передавай привет дубинскому.
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13.11.2020 11:22 Ответить
Так это же и была цель мудрого нариду - угробить безвиз и Украину.
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13.11.2020 11:07 Ответить
угу, а право Єрмака на першу шлюбну ніч із любою нареченою ці зелені дебіли ще не вносять у Конституцію?
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13.11.2020 11:52 Ответить
Зверніть увагу, на узурпацію влади у них є голоси, а на ліквідацію ох.рівшого КСУ, ні.
То чому ж ви не внесете зміни у Конституцію та не ліквідуєте цей суд?
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13.11.2020 11:53 Ответить
А довбаний ОАСК, в якому, з якогось переляку, вирішують кадрові питання КС?
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13.11.2020 12:47 Ответить
Оголтелая Мавзолейная пропаганда против Украины Скабеевой,Симоньян,Сикелева с Салавьевым и прочими Кургинянами Жиринжопскими ... не даст плодов...,а причина проста...РАБссия сегодня...,денег нет но вы держитесь там...это не СССр дохлый..там к 1990 году тоже денег не было..потому и сдох...от инфаркта,РАБссия подохнет от инсульта...,время "ИКС" назначено Богом...
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13.11.2020 11:13 Ответить
к чему ети предисловия?
та сыпьте уже - зеленые клювы распахнуты - проглотят скока не насыпете...
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13.11.2020 11:15 Ответить
Байден разрулит РАБссию так,что Рейгана будут Мавзолейные вспоминать добрым словом.... Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 399а не развалистом СССР...
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13.11.2020 11:21 Ответить
все правильно делает янелох - уклонист со стажем, в курсах.
с легкими симтомами в вип палате? - праильно...
и ета еще, светка-медсестра...
но не будем о хорошем, вернемся к грустному, а как страна?
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13.11.2020 11:33 Ответить
Если нам не дадут денег без борьбы с корупцией, то нах.ра нам эти деньги, без корупции то, что с ними делать?
Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 8973
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13.11.2020 11:51 Ответить
НАДО ДАВАТЬ МИЛЛИОН ЗА ГОЛОВУ КОРРУПЦИОНЕРА И ВСЕ !)
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13.11.2020 14:59 Ответить
 
 