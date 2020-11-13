Помощь Украине от МВФ и ЕС, а также безвиз зависят от борьбы с коррупцией, - посол Маасикас
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Помощь Украине от Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза (ЕС), а также продолжение безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины зависит от борьбы украинских властей с коррупцией.
Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.
"Экономическая стабильность Украины укрепляется за счет кредита от МВФ в размере 5 млрд долларов. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (наряду с продолжением пользоваться безвизовыми поездками). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией", - написал Маасикас в Twitter в пятницу.
Так посол прокомментировал статью "Конституционный Суд Украины атакует антикоррупционные законы", опубликованную в издании "The Economist".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Кто то явно врет! Наверное посол Маасикас
бубе нужен хайп, хайпа нет - буба болеет...
А причем здесь безвиз?
А втім - "какаяразніца"?
Делай, что я сказал, иначе отберем безвиз и народ насадит тебя на вилы.
Больше всего беспокоятся за безвиз те, кто никогда не был в Европе.
А ні ..., там не лохи, на відосики не ведуться, на відміну від багатьох інших.
каррупция - сращение бизнеса с властью.
буба все давно поборол - видосик, снова пардон, видеоблох, будет именно об етом...и шо тот мвф мнется? - деньги давай.
Фсьо. Корупцію "подолано".
То чому ж ви не внесете зміни у Конституцію та не ліквідуєте цей суд?
та сыпьте уже - зеленые клювы распахнуты - проглотят скока не насыпете...
с легкими симтомами в вип палате? - праильно...
и ета еще, светка-медсестра...
но не будем о хорошем, вернемся к грустному, а как страна?