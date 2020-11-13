За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявили рекордные 1083 случая, среди заболевших 66 детей и 61 медик, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирус за весь период пандемии - 1083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram.

Мэр сообщил, что на сегодня в столице уже 48 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 422 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 27 девочек от 1 месяца до 17 лет и 39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет. Также заболел 61 медик.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 92 пациента. Остальные нахходятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 354 человека. Всего коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 134, в Деснянском - 127 и в Шевченковском районе - 126.

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"Маски, антисептики, социальная дистанция - это элементарные, но такие необходимые сегодня правила. Не пренебрегайте ими! И, если чувствуете симптомы заболевания, оставайтесь дома и звоните семейному врачу", - написал Кличко

"Берегите себя и тех, кто рядом!" - добавил мэр столицы.



