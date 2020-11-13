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Предотвращен нелегальный экспорт оборудования для военных кораблей РФ, - контрразведка СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Предотвращен нелегальный экспорт оборудования для военных кораблей РФ, - контрразведка СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и не допустила в Николаеве попытку скрытого вывоза из Украины газотурбинной продукции для нужд ВМФ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ.

Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечению к ответственности виновных лиц.

Также читайте: Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из "ЛНР". ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Война 1941 - 45 годов была внутренним гражданским конфликтом в СССР.

Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.

Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .

Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.

Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.

Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.

Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...

?
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13.11.2020 11:12 Ответить
"Ни мира, ни войны" Лев Троцкий
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13.11.2020 11:26 Ответить
это явная госизмена - судить падлюк по полной!
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13.11.2020 11:23 Ответить
За шість років війни з *********** у ас не відбулося жодного публічного процесу над зрадниками, шпигунами, окупантами та посібниками ворога. Жодного! Натомість відбувається постійний процес дискредитації патріотів та військових які віддано захищають Україну від ворогів. ... Риба гниє з голови. Вдалося запобігти нелегальному експорту обладнання для військових кораблів РФ, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6629
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13.11.2020 11:37 Ответить
Ничего лично - только бизнес!
Им деток кормить надо?
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13.11.2020 12:00 Ответить
Під час війни у всіх країнах існує смертна кара для зрадників, диверсантів, дезертирів і їх подібним. Нам цю міру покарання також необхідно поновити хоч на особливий період.
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13.11.2020 12:22 Ответить
Странно , что эти турбины не украли раньше и не продали...
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13.11.2020 12:23 Ответить
Дуже прикро ,що рулять гроші ,а не Державні інтереси під час війни ! В Миколаєві став дуже популярним серед пенсіонерів Сталін !Так от при ньому за таке навіть на слідство б не витрачались... розстріляли і як він казав:"Не має людини,не має проблеми" А так,працюють зрадники і державні злочини на ворога , а їх потім або відпускають , або обмінюють.
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13.11.2020 13:28 Ответить
не справляется СБУ с метастазами руцкага мира... так, иногда - то здесь, то там... а ведь руцкий мир засел глобально в Верховной зРаде... вот с чего надо начинать... а не бить по концам... но есть и вторая сторона - а может это кацапы дали раскрыть себя для того, чтобы "разоблачителя" продвинуть наверх? а так получается как с ментами - подходит человек к ментам, спрашивает - "скажите, а здесь опасно?", на что менты отвечают - "если бы было опасно, то мы бы здесь не стояли"...
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13.11.2020 15:01 Ответить
 
 