Предотвращен нелегальный экспорт оборудования для военных кораблей РФ, - контрразведка СБУ
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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и не допустила в Николаеве попытку скрытого вывоза из Украины газотурбинной продукции для нужд ВМФ РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ.
Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечению к ответственности виновных лиц.
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Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.
Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .
Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.
Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.
Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.
Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...
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Им деток кормить надо?