Предотвращен нелегальный экспорт оборудования для военных кораблей РФ, - контрразведка СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и не допустила в Николаеве попытку скрытого вывоза из Украины газотурбинной продукции для нужд ВМФ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ.

Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечению к ответственности виновных лиц.

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