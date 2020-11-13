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Журналистам Bihus.Info арестовали счета по иску Семочко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Журналистам Bihus.Info арестовали счета по иску Семочко

Журналистам программы "Bihus.Info" арестовали счета по иску экс-первого зампредседателя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

На основе письма суда частный исполнитель, не дожидаясь апелляции, арестовал счета 24 канала, ведущему программы Денису Бигусу и журналистке Лесе Ивановой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Отмечается, что судья Голосеевского районного суда Киева Юрий Мазур объявил решение 10 сентября, однако полный текст решения длительное время не давал и не публиковал. Автор сюжета Леся Иванова получила полный текст от суда только 16 октября, после чего в отведенные законом сроки (30 дней) была подана апелляция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семочко отрекся от родных, и суд обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о российских паспортах его родственников

"Однако оказалось, что на тот момент судья Мазур уже выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда - опровергнуть и выплатить Семочко судебные издержки. То есть, судья решил не ждать не только апелляции, но и ознакомления ответчика с решением суда, чем грубо нарушил права ответчиков. На основе письма суда частный исполнитель, также не дожидаясь апелляции, арестовал счета 24 канала, ведущего программы Дениса Бигуса и журналистки Леси Ивановой", - отмечает издание.

Ранее судья удовлетворил иск экс-первого зампредседателя Службы внешней разведки Сергея Семочко к журналистам "Bihus.Info" и обязал их опровергнуть информацию о российском гражданстве и многочисленном имуществе родственников экс-разведчика. Суд не принял в качестве доказательств российское гражданство семьи Семочко, ибо тот отказался от них как родственников.
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Топ комментарии
+18
зебаран, а шо бигуса так расстроило наличие родни с росгражданством у семочки и ничуть не волнует такое же гражданство у жени баканова?
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13.11.2020 11:23
+15
ту вот ты за Зеленского и проголосовал )))
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13.11.2020 11:28
+12
Зеботы не в курсе, что реформу судов нижних уровней должен был делать уже Зеленский?
Что он изменил за полтора года?
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13.11.2020 11:19
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Какашечку про Свинарчука ты уже переварил?
Панамский офшор в жопе не застрял?
Маловато будет?
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13.11.2020 11:51 Ответить
При Семочко (заме внешней разведки), спец операции против Мордора, готовившиеся больше года, так тупо не сливали !
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13.11.2020 21:17 Ответить
За что боролись, на то и напоролись)))
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13.11.2020 11:29 Ответить
История с Семочкой - классическая история про двойные стандарты украинской "журналистики".Просто образец из учебника. И то что сраному бигусу прилетело именно за єту историю отличная ирония судьбы.
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13.11.2020 11:32 Ответить
Схоже ви праві - прилетіла "отвєтка" від свинарчуків.
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13.11.2020 12:04 Ответить
в судах тоже наблюдаются элементы театра абсурда и примитивной клоунады..., самое интересное, что принимать неправосудные решения теперь может каждый судья...
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13.11.2020 11:32 Ответить
при "барыге" Порохе такого не было.. шото..
при Порохе самые правдивые журналисты Bihus.Info такого так и не дождались..
- зато при "вечно молодой и вечно пьяной"(с) Зеле произойти может любая муйня
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13.11.2020 11:32 Ответить
при баризі семочко був призначений,
а при зелі на це все просто забили..
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13.11.2020 11:42 Ответить
то де ті, хто зєлю вибрав "абинепорох"? той же семочко їм так очі муляв, а тепер що?
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13.11.2020 13:01 Ответить
..ви, КостКрис, мені просто очі розкрили.. дякую, дуже дякую
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13.11.2020 14:14 Ответить
Суди працюють не на Україну і народ України а відпрацьовують бабло злодіїв, корупціонерів, ВОРОГІВ, всякої мерзоти.
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13.11.2020 11:33 Ответить
цій країні наступає триндець..
кожна кожен корупціонер або зрадник через суд за гроші може довести
що завгодно..
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13.11.2020 11:40 Ответить
ну что бихус, помогло тебе абынепорошенко, теперь будешь на помойке харчеваться )
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13.11.2020 11:41 Ответить
А "самий чесний журналіст" не розуміє, що гандони використовують тільки один раз, а потім їх викидують "за ненадобностью".
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13.11.2020 11:46 Ответить
Вы спрашивали у меня, как куётся гавно?
Именно так!
Там и Свинарчук, и панамский офшор, и Ленинская кузня, и съеденный в Приднестровье брат!
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13.11.2020 11:53 Ответить
судьи зеГнидского мрази
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13.11.2020 11:56 Ответить
при содействии Ермака
Журналистам Bihus.Info арестовали счета по иску Семочко
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13.11.2020 12:36 Ответить
А перед виборами "єрмаки" бігуса ледь не на руках носили, тикаючи тою семочкою в Пороха...
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13.11.2020 13:03 Ответить
Я бігуса не вважаю журналістом. Все,що воно видало перед виборами пішло не на користь, а на вред українцям. Порошенко був оббріханий, а тупий нарідішка вибрав мародера, малороса і баригу, який обслуговує клан Бені, як і бігус.
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13.11.2020 13:03 Ответить
Нужно закрыть все телевизионные каналы и блокировать каналы youtube. Должны остаться только "Прямой" и "5".
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13.11.2020 15:02 Ответить
Каждый бигус мечтает стать сергеем лещенко
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13.11.2020 19:13 Ответить
"...Суд не принял в качестве доказательств российское гражданство семьи Семочко, ибо тот отказался от них как родственников..."

Це як? Наприклад надав докази, що його матір "шпокав" хто знає хто і тепер його брат зовсім йому не брат?
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13.11.2020 23:00 Ответить
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