Журналистам Bihus.Info арестовали счета по иску Семочко
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Журналистам программы "Bihus.Info" арестовали счета по иску экс-первого зампредседателя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
На основе письма суда частный исполнитель, не дожидаясь апелляции, арестовал счета 24 канала, ведущему программы Денису Бигусу и журналистке Лесе Ивановой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".
Отмечается, что судья Голосеевского районного суда Киева Юрий Мазур объявил решение 10 сентября, однако полный текст решения длительное время не давал и не публиковал. Автор сюжета Леся Иванова получила полный текст от суда только 16 октября, после чего в отведенные законом сроки (30 дней) была подана апелляция.
"Однако оказалось, что на тот момент судья Мазур уже выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда - опровергнуть и выплатить Семочко судебные издержки. То есть, судья решил не ждать не только апелляции, но и ознакомления ответчика с решением суда, чем грубо нарушил права ответчиков. На основе письма суда частный исполнитель, также не дожидаясь апелляции, арестовал счета 24 канала, ведущего программы Дениса Бигуса и журналистки Леси Ивановой", - отмечает издание.
Ранее судья удовлетворил иск экс-первого зампредседателя Службы внешней разведки Сергея Семочко к журналистам "Bihus.Info" и обязал их опровергнуть информацию о российском гражданстве и многочисленном имуществе родственников экс-разведчика. Суд не принял в качестве доказательств российское гражданство семьи Семочко, ибо тот отказался от них как родственников.
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Панамский офшор в жопе не застрял?
Маловато будет?
при Порохе самые правдивые журналисты Bihus.Info такого так и не дождались..
- зато при "вечно молодой и вечно пьяной"(с) Зеле произойти может любая муйня
а при зелі на це все просто забили..
кожна кожен корупціонер або зрадник через суд за гроші може довести
що завгодно..
Именно так!
Там и Свинарчук, и панамский офшор, и Ленинская кузня, и съеденный в Приднестровье брат!
Журналистам Bihus.Info арестовали счета по иску Семочко
Це як? Наприклад надав докази, що його матір "шпокав" хто знає хто і тепер його брат зовсім йому не брат?