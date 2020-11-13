Если карантин выходного дня не будет полностью реализован, то мы придем к полному локдауну, - Немчинов
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Кабмину придется ввести полный локдаун, если карантин выходного дня не будет соблюдаться.
Как информиует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала Дом в пятницу, 13 ноября.
Немчинов также рассказал о компенсациях для бизнеса из-за карантина. В частности, Кабмин обратился к Торгово-промышленной палате для того, чтобы случай был признан форс-мажорным, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации.
"Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги", - пояснил министр.
Кроме того, Кабмин внесет изменения в программы доступного кредитования 5-7-9: бизнесмены смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы".
"Если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну. А все оценки говорят, что это будет очень плачевно для экономики", - резюмировал он.
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