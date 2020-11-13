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Если карантин выходного дня не будет полностью реализован, то мы придем к полному локдауну, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Если карантин выходного дня не будет полностью реализован, то мы придем к полному локдауну, - Немчинов

Кабмину придется ввести полный локдаун, если карантин выходного дня не будет соблюдаться.

Как информиует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала Дом в пятницу, 13 ноября.

Немчинов также рассказал о компенсациях для бизнеса из-за карантина. В частности, Кабмин обратился к Торгово-промышленной палате для того, чтобы случай был признан форс-мажорным, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации.

"Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги", - пояснил министр.

Кроме того, Кабмин внесет изменения в программы доступного кредитования 5-7-9: бизнесмены смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие

"Если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну. А все оценки говорят, что это будет очень плачевно для экономики", - резюмировал он.

Напомним, что в Украине новый рекорд по COVID-19. Среди заболевших 388 детей и 555 медработников. В больницы госпитализированы 1 587 человек.
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Топ комментарии
+3
Ага, есть две новости от последствий локдауна: Хорошая - не умрете от ковид, плохая - таки да,умрете но от голода.
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13.11.2020 11:32
+1
Задрали вы уже этими масками. Ну ввели штраф, и шо? Шото поменялось? Не?
Так нафига тогда вводили?
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13.11.2020 12:01
+1
Задрали вже - локдаун, нокдаун, нокаут, вже б називали по-простонародному, - піпєц.
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13.11.2020 12:37
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Правила форума Совет форумчан
Це він попередив, що все одно не уникнути.
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13.11.2020 11:20 Ответить
Главное чтобы кабаки работали. Если их закрыть пока, то где ж поминки отмечать.
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13.11.2020 11:23 Ответить
да не занимайтесь ерундой, сделайте полный карантин, недели на три четыре. тогда будет результат. нельзя быть беременной только по выходным, а в будни целкой
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13.11.2020 11:25 Ответить
а вони й зроблять... акурат перед Новим роком )
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13.11.2020 11:26 Ответить
вже потроху до цього підводять, бо цей карантин вихідного точно дотримуватись ніхто не буде. Ну давайте повний локдаун, якраз на Новий рік і Рідзво... якщо можна було його ввести раніше, і вже вийти на зимові свята з більш позитивними показниками захворюваності
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13.11.2020 11:26 Ответить
штрафи за неносіння масок ЕФЕКТИВНІШІ.
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13.11.2020 11:37 Ответить
Задрали вы уже этими масками. Ну ввели штраф, и шо? Шото поменялось? Не?
Так нафига тогда вводили?
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13.11.2020 12:01 Ответить
Та якби ж... по-перше поліція мало штрафує, по-друге суди, здебільшого, ці протоколи розбивають в пух і прах
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13.11.2020 12:34 Ответить
Ага, есть две новости от последствий локдауна: Хорошая - не умрете от ковид, плохая - таки да,умрете но от голода.
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13.11.2020 11:32 Ответить
или от рук голодающих
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13.11.2020 13:24 Ответить
только же несколько дней назад вещали что адаптивный карантин замечательно работает, брехуны
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13.11.2020 11:36 Ответить
Чехія запроваджує нічну комендантську годину

Уряд Чехії оголосив про запровадження нічної комендантської години з 9 вечора і до 5 ранку, починаючи з 28 жовтня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
Винятки будуть зроблені для поїздок на роботу, для термінових поїздок для захисту життя, здоров'я або майна і для прогулянок з собакою в межах 500 метрів від будинку.
Магазини повинні будуть закриватися о 20:00 з середи, а в неділю всі точки роздрібного продажу будуть повністю закриті. Працюватимуть лише АЗС, аптеки, а також ресторани для видачі їжі на винос.
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13.11.2020 11:36 Ответить
Уряду.


Припиніть ЛЯКАТИ !!!(не страждайте ..уйнею!!)

Якщо ви не здатні заставити Авакова брати штрафи полцейськими у 175 грн ,то як ви заставите когось робити "ку" ? (Локдаун) Якщо карантин вихідного дня не буде повністю реалізований, то ми прийдемо до повного локдауну, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3744
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13.11.2020 12:35 Ответить
Задрали вже - локдаун, нокдаун, нокаут, вже б називали по-простонародному, - піпєц.
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13.11.2020 12:37 Ответить
 
 