Минздрав ожидает от регионов более оперативных закупок для обеспечения больниц кислородом, - замминистра здравоохранения Шаталова

Министерство здравоохранения ожидает от регионов более оперативных закупок для обеспечения больниц кислородом для нужд пациентов с COVID-19.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В регионах мы до сих пор наблюдаем потребность коек кислородом. Речь идет как об отдельных кислородных станциях, так и о кислородных концентраторах, баллонах с кислородом. Еще 9 октября по представлению министра здравоохранения Максима Степанова Кабмин выделил на эти нужды 570 млн грн. Через несколько дней все средства были в областях на счетах местных органов власти, но на сегодняшний день использовано примерно 5% этих средств. Практически все средства до сих пор на счетах, хотя прошел уже месяц", - сказала Шаталова.

В Минздраве призвали местные органы власти и органы местного самоуправления "уделить максимальное внимание этому вопросу использования средств и обеспеченности больниц".

"Медлить мы просто не можем. Будем работать над тем, чтобы все эти вопросы были на максимально жестком контроле, чтобы потребности регионов по кислороду были удовлетворены в полном объеме", - сказала она.

Шаталова напомнила, что на заседании Кабмина в четверг на централизованное обеспечение больниц кислородом и подведение кислорода к койкам дополнительно выделено 895 млн грн.

"Все необходимые решения уже были приняты. Мы сделаем все возможное, чтобы и 895 млн грн оперативно поступили в регионы", - сказала она

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