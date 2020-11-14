Зеленский в "Феофании" находится на тех же условиях, что и другие пациенты. Сумма содержания 7,8 тыс. грн в день, - главврач Семенив
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Президент Украины Владимир Зеленский, у которого 9 ноября выявили коронавирус, находится в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный врач "Феофании" Игорь Семенив.
"Сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тыс. грн на день. Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, не ежедневно делают КТ и тест, препараты могут менять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, как и другие", - отметил главврач.
Семенив напомнил, что "Феофания" с начала сентября начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и приняла уже 120 человек. "И бюджет для каждого - одинаковый. И это далеко не 2,7 млн грн, взятых из ниоткуда. Такие расходы на пациента вообще трудно представить", - указал он.
Главврач "Феофании" также сообщил, что президент Зеленский чувствует себя хорошо. "Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", - отметил врач.
Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".
Ранее, в марте 2020 года президент Зеленский обратился к украинцам в связи введением чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и пообещал, что в стране не будет ВИП-палат для ВИП-персон.
Пожалуйста, подождите...
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовано информацию о ужасающем разграблении Государственного резерва Украины.
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d0838d5d-6d86-4aa0-82e0-58f369836994&title=AuditderzhrezervuPidtverdivTotalneRozkradanniaZapasivIMilionniZbitki
Ни для нас ни для наших читателей это не стало особой новостью, ибо о этих фактах мы сообщали на протяжении достаточно долгого времени.
Более подробно тут https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
За прошедшую неделю ни одно СМИ даже не упомянуло о столь вопиющем факте. В 11 т.н. "СМИ" данная информация была заблокирована к подаче по решению главного редактора\редакционной коллегии\звонка собственника. Ни один "журналист" , "редактор" не возмутился вмешательством в редакционную политику и наступлением на "свободу слова".
Причина предельно проста. В отличии от всех "пленок" с "голосами похожими на ..." сложившаяся ситуация с Госрезервом неопровержимым образом указывает на причастие Зеленского к разграблению стратегических запасов сырья, материалов и зерна Госрезерва, ибо без непосредственного разрешения главы государства \СНБО Украины подобные действия невозможны в принципе.
Поддерживающие Зеленского владельцы СМИ промолчали по понятным причинам, оппозиционные СМИ промолчали ибо его собственники считают преждевременной оглашение такой информации.
В противоположность им обоим мы считаем что полученная информация должна быть проверена, подтверждена и оглашена не зависимо от состояния политической коньюнктуры.
Это называется "свободой слова" и гарантируется ст. 34 Конституции Украины
Про це в коментарі Укрінформу 10.11.2020 10:19 розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель. То до чого тут Феофанія. Штори, канделябри..., а насправді де він? Температура невисока, як єдиний симптом COVID-19. А може не COVID-19? Читаю: «Зеленського з коронавірусом вивезли до "Феофанії"». Опа-на! Хто вивіз, з якою метою... Якась чергова мутна комедія. І ось, нарешті, народний преЗЕдент все поставив на свої місця. Ось його роз'яснення, зрозуміло для всіх, навіть для його опонентів, варто подивитись https://www.youtube.com/watch?v=2UAMpbU55qg
А Кернес находится в ШАРИТЕ "на тех же условиях, что и прочие пациенты Шерите"!
Какие они мля "демократичные"...
Он за свои 61 год жизни, НИ ОДНОГО ДНЯ НЕ РАБОТАЛ!
Откуда у него "свои деньги"?
5 сек поиска в Гуугле и вот тебе статья 2018 года с ЭТОЙ фотографией:
http://www.bagnet.org/news/pressreliz/353826/pervyy-meditsinskiy-tsentr-tel-aviva-gorod-zdorovya-v-gorode-mechty
13.11.2020, 10:15 • 1526 • 5
Про Феофанию. Как человек, много лет связанный с медициной, могу вам сказать - я бы никогда не поехал с короной в Феофанию.
Ехать лечиться я бы предпочёл там, где настоящий конвеер, пишет в своем блогк Алексей Давиденко, информирует UAINFO.org.
Если меня вдруг переедет завтра трамвай - везите меня по скорой в обыкновенное БСМП.
Там Врачи - волшебники.
Там ежеминутно принимают огнестрелы, колотые, самоубийц, страшные ДТП и разобранные на части тела.
Там сшивают по кусочкам десятки людей ежесуточно.
Если не справятся там, то в блатной клинике, где зачастую выводят бородавки уж подавно не справятся.
Соотвественно.
При коронавирусе, я бы предпочёл попасть в такое инфекционное, где врачи с марта спасают тысячи людей.
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Кроме того. Парень, ты занял не просто инфекционную койку - отдельную палату, имея явно не тяжелую форму.
Почитайте его Службу: Президент работает с документами, проводит телефонные разговоры ...
Не для твоей легкой формы.
Номенклатурная.
Не профильная.
Вопрос. Нах*я ты туда поехал?!
Нужна спецсвязь - сиди дома в изоляции.
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Нужна госпитализация - лежи болей в настоящем инфекционном отделении.
Нужно увидеть, как работает система изнутри - езжай в коридор инфекционного отделения обычной районной больницы.
Хоботов! Это мелко ...
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Даже уже на Бубочку не тянет
Господин главврач Семенив:
1.Разрешено ли употребление наркотиков пациентами без предписания врачей?
2.Можете ли Вы провести оперативно обследование господина Зеленского на наркотики и опубликовать результат?
3.Если у пациента Зеленского нет никаких симптомов, почему он не работает дома?
Получается, что КЛОУН, как и простые "пересични" граждане кушает и на завтрак и на обед и на ужин одну ПЕРЛОВКУ НА ВОДЕ???