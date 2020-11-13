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Часть пленарной недели Рады могут перенести из-за больных коронавирусом Разумкова и Стефанчука, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Часть пленарной недели Рады могут перенести из-за больных коронавирусом Разумкова и Стефанчука, - нардеп

Часть пленарной недели Верховной Рады могут перенести из-за заболевших коронавирусом спикера Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Об этом сообщил в Telegram нардеп "Голоса" Ярослав Железняк по итогам онлайн-совещания глав фракций, передает  Цензор.НЕТ

"Повестка очевидна: план работы на ближайшую неделю. Точнее, корректировка плана, учитывая ситуацию, когда в строю только вице-спикер. Есть вероятность, что из-за ситуации с заболевшими часть недели перенесут, оставив точно вторник (17/11). Но окончательного решения нет и до понедельника не будет. Пока все настроены работать", - отметил Железняк.

По его словам, во вторник планируют рассмотреть:

- "Закон Разумкова" про возврат е-декларирования и, возможно, другие законы, связанные с КС;

- постановление о надлежащей подготовке к карантинным мероприятиям (№4320);

- снова отсрочку РРО.

Железняк отметил, что "также рассматриваем вариант принять постановление про отмену "карантина выходного дня". По его словам, больше ясности будет в понедельник.

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Рады могут перенести из-за больных коронавирусом Разумкова и Стефанчука... незаменимых людей нет. Есть заместители, другие люди есть. Рада простаивает , не выполняя свои функции из за надуманых причин. Работать надо для страны , а не отменять работу , потому что кто где то заболел.
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13.11.2020 11:43 Ответить
перенести в Феофанию...или как бы ваще...
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13.11.2020 11:45 Ответить
Как бы ваще - соответствует частушке о тёще. "Говорят, что вновь ракету посылают на Луну, вот бы мне в ракету эту тёщу посадить свою".
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13.11.2020 12:48 Ответить
операція "кс" триває
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13.11.2020 11:50 Ответить
Треба ж щось вигадувати, бо мабуть Юлія відмовилася підтримувати прийняття Бюджету в другому читанні і ідуть "торги".
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13.11.2020 12:44 Ответить
 
 