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"Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Завтра в Украине начинает действовать карантин выходного дня. В трех областных центрах протестуют против этого ограничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, под зданием Харьковской ОГА проходит митинг предпринимателей против карантина выходного дня, сообщает издание "Объектив".

Люди вышли на протест с плакатами "Нет карантину выходного дня", "Имею право работать", "Нас уже закрылось 40%". Протестующие пришли под здание областной госадминистрации и планируют пойти подздание главного управления полиции. 

По словам митингующих, от власти нет никакого компенсирования. Поэтому некоторые уже увольняют персонал.

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Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 01
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 02
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 03
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 04

Фото: протест в Харькове

Кроме того, протестуют против усиления карантина на выходных и в Черкассах. Об этом сообщает "Центр черкасских медиа". Люди вышли под стены городского совета.

Сегодня их собралось около 200 человек. У них на плакатах: "Гетманцев - не путай! Малый бизнес с крупными сетями", "Право на труд", "Требуем недопущения выборочного закрытия бизнеса на карантин" и тому подобное.

Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 05

Фото: протест в Черкассах

Также в Ивано-Франковске вышли на протест рестораторы. Об этом сообщает издание "Галицкий корреспондент". Они пикетировали областное управление полиции, протестуя против введения карантина выходного дня. Участники акции, которых набралось несколько десятков, выразили возмущение тем, что их заставляют закрыться, но не компенсируют расходы на аренду и другие расходы.

Они также требуют от полиции, чтобы правоохранители не штрафовали заведения, которые работают.

Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 06
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 07
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 08
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 09
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 10
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 11
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 12
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 13
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 14

Фото: протест в Ивано-Франковске
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Топ комментарии
+13
"Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 5706

"Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 8404
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13.11.2020 11:50
+13
Тому що "ми зробили їх разом!". Швидко забули, зебіли.
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13.11.2020 11:53
+12
почему персонально вы? - потому, что персонально так наголосовали
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13.11.2020 11:53
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Во всех населённых пунктах Украины люди спрашивают, - "Чому тільки ми?"
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13.11.2020 11:47 Ответить
А когда они за вот это голосовали, у них то же спрашивали, - почему за это чмо? Что они вам отвечали?
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13.11.2020 11:57 Ответить
судя по тому как Петро везде в маске и перчатках где надо и не надо, подозреваю он еще круче ограничения ввел бы
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13.11.2020 12:05 Ответить
Тут совсем другой случай.
Не ввели - плохо.
Ввели - тоже плохо.
Этот тот случай, когда плохо ВСЁ.
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13.11.2020 12:07 Ответить
верно, и делать вид что голосовавшие за Зе получили это, а при Петре было бы иначе - примитивно
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13.11.2020 12:10 Ответить
уверен шо Петро закривал би метро в апреле, при 100 заболевших?
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13.11.2020 12:14 Ответить
Нельзя быть уверенным в предположениях.
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13.11.2020 12:19 Ответить
Сделать такой зелений стикер и каждому зебилу на лоб)
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13.11.2020 12:23 Ответить
Припинення роботи метро це якраз було виправдане рішення, метро і зараз потрібно закривати! Метро це замкнутий простір без прямих сонячних променів - ідеальне середовище для розповсюдження вірусу. Але карантин вихідного дня це рідкісний ідіотизм. Чим відрізяється вихідний день від робочого? Нічим! Тобто при відсутності обмежень в робочі дні робити обмеження в вихідні дні ну це маразм! 5 днів на тиждень ми не боїмось вірусу, а в вихідні вірус стає дуже небезпечним!
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13.11.2020 12:21 Ответить
Не має сенсу закривати метро - його мають дооборудовати як в Італії, розкреслити зони, поставити на сидіннях розділювачі, щоб виключити тісний контакт між пасажирами.
Метро у будь-якомі разі краще за маршрутки.
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13.11.2020 12:30 Ответить
В метро безглуздо ділити зони, повітряні маси циркулюють постійно в замкненому просторі, розносячі вірус цілодобово!
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13.11.2020 12:32 Ответить
У метро дуже потужні витяжки на відміну від маршруток, де їх взагалі немає.
Тому - метро значно безпечніше за наземний транспорт у цьому плані. Але так, можна було б дооборудовати ці витяжки якимись ультрафіолетовими лампами чи озонаторами.
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13.11.2020 12:37 Ответить
Поки повітря доходить до витяжки, ним встигають подихати тисячі людей. А за один подих хворого в повітря потрапляють мільйони часток коронавірусу.
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13.11.2020 12:50 Ответить
Що за маячня? Витяжки у вагонах метро одразу над головою - те, що ти видихаєш - одразу йде у витяжку.
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13.11.2020 21:41 Ответить
примитивно противоставлять петра....
при петре не было бы посмешища санжар
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13.11.2020 14:32 Ответить
Возможно. Но вводили бы 100% с умом. Думая головой, а не жопой, как эти. Да и 66 миллиардов из фонда на асфальт и распил 100% бы не пустили. К слову, в маске и в перчатках надо ходить везде, и где надо и где, по вашему мнению, не надо.
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13.11.2020 12:10 Ответить
история не терпит сослагательного наклонения. В противном случае получите аргумент типа "при Порохе вообще никакой эпидемии бы не было"
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13.11.2020 12:19 Ответить
при порохе не было бы посмешища с санжарами...
президент рекомендовал и зав минздрав самоустранилась
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13.11.2020 14:35 Ответить
скорее всего...
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13.11.2020 14:53 Ответить
у петра в семье за короткое время умерли 3 человека родителей...с его возможностями от коронавируса врачи вылечить смогут...
не вирус там убивает...потому и маски и перчатки...
в этом году на день рождения путина ответили взрывами складов в россии...процесс пошел...
на смерть родителей тоже будет ответ...сми оповестят
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13.11.2020 14:40 Ответить
За что "вот это"?
"Что они вам отвечали"?
Ты вчера пил или уже с утра набрался?
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13.11.2020 12:06 Ответить
пришли другие времена. "кто, если не мы" - слоган совка ))
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13.11.2020 11:49 Ответить
Дайте им селедки.
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13.11.2020 11:49 Ответить
Щяз ...дам тебе в глаз!
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13.11.2020 11:56 Ответить
"Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 5706

"Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 8404
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13.11.2020 11:50 Ответить
бить по кастрюлям, будет креативно
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13.11.2020 11:53 Ответить
По башке пускай сами себя бьют. И скандируют, - думайТЕ!
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13.11.2020 11:55 Ответить
Тому що "ми зробили їх разом!". Швидко забули, зебіли.
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13.11.2020 11:53 Ответить
почему персонально вы? - потому, что персонально так наголосовали
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13.11.2020 11:53 Ответить
Підприємці в більшості,голосували за зелених.Нехай отримують сповна.
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13.11.2020 11:54 Ответить
Как интересно за порохосранью наблюдать. Половина порохоботов кричит что ЗРАДА, Зеленский вводит карантин и не дает работать. Вторая половина кричит что ЗРАДА, Зеленский ничего не предпринимает и не вводит карантин. Одни кричат что ЗРАДА, Зеленский не выплачивает Ахметову 25млрд. по *зеленым тарифам*, вторые кричат что ЗРАДА, Зеленский подымает тарифы на енергоносители по требованию Ахметова. Половина порохоботов кричат что нужно подымать растаможку. Другие кричат ха-ха-ха, Зеленский обманул избирателей и не снизил растаможку. Тоесть ЗРАДА в любом случае. Я одно только понял, если слушать порохоботов то вся ихняя суть настроить народ против власти и они только довольны когда украинцам плохо, при любом президенте.
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13.11.2020 12:09 Ответить
Ой, так что же делать бубочке. Ответ : НИЧЕГО. Так он ничего и не делает.
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13.11.2020 12:13 Ответить
"Чому лише ми": в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 6022
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13.11.2020 12:15 Ответить
ALEX SUROVV Ні,ніякої зради ніде немає.Є лише великі перемоги. "Чому лише ми": в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 1169
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13.11.2020 12:16 Ответить
Згадай що писали зебіли до виборів. Він таки повернувся.
"Чому лише ми": в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 1311
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13.11.2020 12:17 Ответить
А потому что вы, лохи, выбрали себе, и нам, такого президента и такую ОПГ "Слуга народа". Что тут не понятного?
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13.11.2020 11:55 Ответить
Так ты "за" или "против"?
Скорее всего, ты просто против всего, что бы они ни сделали или не сделали...
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13.11.2020 12:10 Ответить
Напевно більшість з них є свідками секти МиВсіПрезиденти.
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13.11.2020 11:56 Ответить
Я уже давно говорил, оставьте холопов в покое. Сделайте выходной день и карантин для медиков и закройте больницы на месяц-другой. Пускай те кто сейчас протестуют завтра лечатся дома подорожником и потом не визжат *почему мы*.
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13.11.2020 11:59 Ответить
Ну ты то, явно какой -то чинуша. Тебе независимо от того, работаешь ты, или нет, денежка капает. Потому ты и такой умный.
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13.11.2020 12:08 Ответить
Чому? Ви просто дурні.
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13.11.2020 11:59 Ответить
ПАТАМУШТА... як сказав арахамія.. бо власть, велика !!! "Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 6776 так повирішувала
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13.11.2020 12:00 Ответить
главное что не барыга
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13.11.2020 12:01 Ответить
"Рестораторы" какие-то совсем молодые!
А вообще с такой динамикой этой заразы и героическим ******.ом народа скоро в этот общепит и ТРК не только в выходной день ходить будет некому...
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13.11.2020 12:02 Ответить
а ты там хотел увидеть 80-летнюю кухарку тётю Машу из общепитовской столовки?
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13.11.2020 12:17 Ответить
Малый бизнес радостно выбрал себе зеленого могильщика.
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13.11.2020 12:06 Ответить
Осталось еще шлифонуть кассовими аппаратами.
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13.11.2020 12:15 Ответить
мама дорогая!
сколько вас беспечных идиотов!
а это наверно те кто легко перенесет ковид на ногах!ну это бабка надвое сказала!

кстати есть исследования что у легкоперенесенных ковид..могут быть осложнения.......
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13.11.2020 12:18 Ответить
Как же убого выглядит все это на фоне протестов в Европе, США. Тысячи людей, барабаны, фаеры, шествия, речевки. А тут бригада колхозников с выданными организатором плакатами, переминаются с ноги на ногу. Где свободные люди, и где совок.
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13.11.2020 12:24 Ответить
Про быдлохарьков все просто: вот один из многочисленных в последнее время заголовков:"В Краматорске не будут вводить "карантин выходного дня", - мэр Панков. "
А в харькове быдло себе вместо мэра выбрало пустое место, причем в 1 туре с подавляющим перевесом, и на прошлых выборах тоже. Жрите теперь, жаль только ваших заложников - НЕ быдло.
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13.11.2020 12:27 Ответить
этот вопрос будете задавать, когда , не дай бог, все повально начнут болеть, и тогда каждый сам себе задаст вопрос лежа на койке с ивл - "почему именно я"... не сдохнем от пару дней! два дня оборота , экономически, распределятся на будни, только с более меньшей концентрацией людей. У меня уже несколько знакомых, здоровых молодых людей, богу душу отдали в три дня! В польше , к примеру, так там и без эпидемии в католические праздники закрыто ВСЕ практически, а это не два дня...
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13.11.2020 12:47 Ответить
Я рахую що більшість заслужили ніде в нас не в мережевих структурах немає масочного режиму більше того кабаки добавили столів і зробили більшу загрузку тому що потрібно було відбити квітень травень а потім все так і лишили
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13.11.2020 12:47 Ответить
Экономическая катастрофа в Украине была предречена еще 1.5 года назад, когда *мудрый нарит* сходил на выборы по-приколу. Сейчас 73% должны сполна хлебнуть говнеца за их выбор клоуна каломойши.
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13.11.2020 14:26 Ответить
Да отменить нафиг все карантины: быдлу пофиг (сплошное "аянибаюсь"!), а остальные..ну кто не переживет - выживут, вот старики, конечно, "порадуют" наш ПФ.. 😞
Если шо - это был очень злой сарказм.
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13.11.2020 14:27 Ответить
Вибрали тупого керувати країною, чому люди тоді дивуються?

"Чому лише ми": в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 8422
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13.11.2020 15:54 Ответить
Не знаю як там у Франківську, а в Черкасах вибори, а у Харкові мумію вибрали то тепер допобачення...
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13.11.2020 17:33 Ответить
Ещё одно подтверждение того, что Украина страна дураков, неспособных элементарно мыслить, даже при угрозе их жизни.
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13.11.2020 17:33 Ответить
Нужно просто занести в ОП клетчатый баул с американскими деньгами, проконсультируйтесь в Эпицентрике
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13.11.2020 17:34 Ответить
 
 