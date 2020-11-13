РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13231 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
3 410 97
Зеленский (16555) карантин (16730) обращение (497) лечение (909) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) Подоляк Михаил (243)

Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Сообщения о

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что распространяемая информация о якобы "заоблачных тарифах" на лечение президента Украины Владимира Зеленского от COVID-19 в больнице "Феофания" не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Единственное отличие пребывания Владимира Зеленского в "Феофании" от любого другого пациента – это наличие у него коммуникационного оборудования и линий спецсвязи для работы онлайн. Любые сообщения о "заоблачных тарифах" в "Феофании" абсолютно не соответствуют действительности. Более того, скажу, что в столице далеко не "Феофания" держит первенство по стоимости одного дня лечения коронавирусного пациента", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП заявил, что стоимость одного дня пребывания президента Зеленского в клинике "Феофания", включая врачебное наблюдение, диагностические процедуры, использование клинических препаратов, составляет сумму, эквивалентную 7,8 тыс. грн, и это стандартный "лечебный пакет", который получает любой пациент клиники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У нас не "совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК"", - обращение Зеленского. ВИДЕО

"На сегодняшний день в "Феофанию" госпитализировано порядка 120 человек с коронавирусной инфекцией. И для каждого из них стоимость одного дня лечения составляет примерно такую же сумму. Небольшая итоговая разница определяется интенсивностью применения лечебных препаратов и несущественными изменениями в карте медпрепаратов", - подытожил Подоляк.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Ранее, в марте 2020 года президент Зеленский обратился к украинцам в связи введением чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и пообещал, что в стране не будет ВИП-палат для ВИП-персон.

Читайте: Зеленский в "Феофании" находится на тех же условиях, что и другие пациенты, - главврач Семенив

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+43
Для кого то чай за 500 гр. в "Велюре" мелочь, а для кого то 1000 гр. заоблачные деньги. Тем более это чмо лечится не за свои, как пятый президент, а за мои, из бюджета, в который я плачу налоги. К слову Я ПЛАЧУ, а он НЕ ПЛАТИЛ и НЕ ПЛАТИТ.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:15
+30
Ровно пять месяцев назад г-н Зеленский выразил желание "заболеть" коронавирусом.
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу"..
https://youtu.be/z2mixZ6E1JQ
Видимо сейчас он решил, что время пришло.
Причина проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
Во всем этом представлении Зеленского подвело незнание деталей.
Г-н Зеленский профан в вопросах управления. В этом нет ничего страшного, пока он не начинает играть в то, во что он играть не умеет. И даже это не страшно, ему и не нужно знать тонкости управления, на то есть службы.
Беда в том, что он профан настолько, что даже не знает что они есть.
Есть четкие инструкции по действиям служб в случае заболевания или недееспособности президента.
И первая из них - размещение на сайте главы государства официального заявления о болезни главы государства.
Пока его нет все мендели на телеграммах и фейсбуках вкупе с "зеленскими" на твиттерах и телеграммах - это недостойная государства клоунада.
Зеленский жив и здоров
Он просто играет очередное шутовское представление на подмостках власти ...
показать весь комментарий
13.11.2020 12:17
+27
Та фейк єто все. Зеленский не может лечится в ВИП-палате в Феофании, потому что еще в марте он сказал что никаих ВИП-палат уже не будет.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для кого то чай за 500 гр. в "Велюре" мелочь, а для кого то 1000 гр. заоблачные деньги. Тем более это чмо лечится не за свои, как пятый президент, а за мои, из бюджета, в который я плачу налоги. К слову Я ПЛАЧУ, а он НЕ ПЛАТИЛ и НЕ ПЛАТИТ.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:15 Ответить
Та фейк єто все. Зеленский не может лечится в ВИП-палате в Феофании, потому что еще в марте он сказал что никаих ВИП-палат уже не будет.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:21 Ответить
Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4649
показать весь комментарий
13.11.2020 12:35 Ответить
И мы, конечно же, ему ВЕРИМ!
показать весь комментарий
13.11.2020 12:44 Ответить
Интересно еще одно, почему простых людей с легкой формой короны врачи шлет по домам, а зеленских и тищенков у которого 36.8 сладут в стационар? Да тот стационар который по словам врачей очень даже заполнен больными в тяжелой форме.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:27 Ответить
Через наявність комунікаційного обладнання та ліній спецзв'язку для роботи онлайн.
показать весь комментарий
13.11.2020 13:53 Ответить
Там есть еще более интересный вопрос: Ермак, не является, по статусу, гос-служащим, он какого хрена в "Феофании" делает?
показать весь комментарий
13.11.2020 15:00 Ответить

@Kharkiv_2019

Податки, які не приносять користі, називаються просто даниною.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:28 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
13.11.2020 12:42 Ответить
Я знав, що ти того, але ти не перестаєш це підтверджувати. Діючий Президента на держзабезпеченні, а минулий вже якось і сам себе утримає. Чи ти раніше не знав, що твої податки витрачаються ще й на функціонування держави, включно на зарплати чи лікування посадових осіб?
показать весь комментарий
13.11.2020 14:02 Ответить
Знал, знал, как не знать, и за госсодержание знал. НО! До этого ушлёпка мне ни кто по ушам не юзал за отказ от вип и кортежей, и т.д. При чём лапшу вешали два обсоса. Первый это Говнобородько, а второй это Зеленский. Правда мама у этих обсосов одна. Так, что ему надо либо трусы одеть либо крестик снять. И тогда всё встанет на свои места. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 957
показать весь комментарий
13.11.2020 14:12 Ответить
Якщо ти за нього голосував через це, а я маю великий сумнів, то ти ще міг би щось розповідати. Але я бачу, що такі істерики влаштовують його постійні та принципові супротивники, тому йдіть лісом, панове.
показать весь комментарий
13.11.2020 14:36 Ответить
Батенька, я врач психиатр и ни при каких обстаятельствах не голосую за фигляров разъездного балагана на любой пост или госдолжность, не говоря уж о посте президента.
В отличии от вас, когда мне нужен стоматолог, я иду к стоматологу, а не к ассенизатору, как это делаете вы, а когда мне нужен кардиолог я иду к кардиологу, а не к слесарю-сантехнику управляющей компании, как это делаете вы. Поэтому я, и это естественно, являюсь противником фигляра занимающегося не своим делом.
Но раз уж он, благодаря вам, и прочим, умственно отсталым в своём развитии слоям нашего социума, пролез на этот государственный пост, не имею на это ни морального права, ни знаний и опяты, и вообще хоть какого то высшего образования, и пролазая на эту должность раздавал обещания, точнее наё...вал таких, как вы, то я имею ПОЛНОЕ ПРАВО ЕГО НЕ ПРОСТО КРИТИКОВАТЬ, А ПОЛОСКАТЬ ЕГО В ПОМОЯХ. Т.к. место его не в кресле первого лица моей страны, которую он высмеивал и унижал по разным Юрмалам, Анталиям и Москвабадам, а в им созданном балагане, дающим представления для вас и других, недалёких и лоховатых людишек составляющих 73% от числа пришедших на выборы в 2019 году.
Надеюсь я ясно изложил свои мысли и донёс до вас, как моё мнение вот об этом недоразумении из балагана, так и свою гражданскую позицию, совершенно отличную от вашей.
показать весь комментарий
13.11.2020 15:18 Ответить
Пардон за опечатку. Не опяты, а опыта.
показать весь комментарий
13.11.2020 15:19 Ответить
Позиція зрозуміла, крім "ПОЛОСКАТЬ ЕГО В ПОМОЯХ". Хоча, тут багато таких істеричних гіперпсевдопатріотиків. Треба ж вам десь відриватись? Напишіть будь-яку маячню проти Зе і вас обов'язково лайкнуть! Це не може не гріти душу...
показать весь комментарий
14.11.2020 15:41 Ответить
Баааа, не прошло и два года, как мы вам снова здрасьте. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4543
Вы где сутки были? На на приёме у бетонщика или у члена экипажа мусоровоза по поводу вашего когнитивного диссонанса? Так вам надо к психиатру, но вы человек последовательный, поэтому своих убеждений не меняете, вместо психиатра ходите к оператору ручного доения. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8856
А вы в какой своей, нездоровой, фантазии взяли за истеричность? Вы это слово постоянно повторяете. Оно вам нравится? Вам в детсяте мама говорила, не истери сынок? Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7840
К слову, ГРАЖДАНЕ Украины должны даже не полоскать в помоях, а макать его, Зеленского, в говно, ЗЕлёное говно, которое он сам продуцирует и генерирует и наваливает. С горкой. Макать с головой. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3905
Вы, болезный, новости отслеживаете? Если нет, то вот, что вы скажите на эту новость?
Ушедший позавчера из ОПУ Уманский рассказал о беспрецедентном разворовывании бюджета на программе Зеленского по дорожному строительству, обвинив его в коррупции и построении коррупционных схем. Г-н Уманский человек очень умный, связанный групповыми интересами с Бакановым и Сытником потому его выступление, это не просто информация, это сигнал, что группа к которой он принадлежит готова сразится с Зеленским за свои интересы. Уманский очень много знает о деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора, в вопросе хищения и вывоза зерна с Госрезерва, потому дальнейшие события обещают быть интересными.
показать весь комментарий
14.11.2020 17:05 Ответить
Чи мені більше зайнятись нічим, як тільки ІГПП в їх фекалії мокати розважати?
І чим вам свій діагноз не подобається? Істерія - ні добавити, ні убавити. Можна посперечатись про причини, але то вам вже з колегами краще обговорити.
Про Уманського. Новина, як новина. Корупція поки не поборена. Але знов якась маячня, хоча, швидше за все, цілеспрямована брехня - "обвинив его в коррупции и построении коррупционных схем". Де там таке є? Меньше бешіть і, можливо, я до вас буду прислухатися.
Державна аудиторська служба розпочала перевірку Фонду боротьби з COVID-19. Подивимось, може і Уманський бреше.
показать весь комментарий
14.11.2020 17:47 Ответить
Вы не обосновали истерию. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4980
И не ответили на мой вопрос о вашей больной фантазии. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4224
показать весь комментарий
14.11.2020 17:50 Ответить
Лайфхак: Голубеньким світяться посилання. Якщо по ним піти, то знайдеш ще багато цікавого. На перший раз позначу дужками().
Психіатр кажеш? Хм...А знайомий психоаналітик є? - (Для істерії характерні демонстративні емоційні реакції.) Демонстративна ненависть і гидування - це ти все і сам про себе написав. Емоції - такі собі, але 21-е сторіччя ...
показать весь комментарий
14.11.2020 18:17 Ответить
Где вы евидели демонстративную ненависть? Поздравляю вас СОВРАМШИ. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2499
Если вам нужен хороший психоаналитик, то могу посоветовать. Впрочем, судя по симптомам, вам скорее нужен уже психотерапевт чем психоаналитик. К психиатру ещё рановато, а вот к психотерапевту вам нужно было ещё вчера.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:30 Ответить
Да, совсем забыл, по поводу того, что вы сказали - Про Уманського. Новина, як новина. Корупція поки не поборена. Але знов якась маячня, хоча, швидше за все, цілеспрямована брехня .
Вы, по сей день вытираете с лица "божью россу" от Зеленского? ну, ту, которой он вам писает в лицо. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4324
показать весь комментарий
14.11.2020 18:09 Ответить
Роса, не роса. Але ... Де там таке є? Не треба ліпити взагалі думки третій осіб до Уманського, а висновки я й сам можу робити.
показать весь комментарий
14.11.2020 18:21 Ответить
Так росса или не росса? Без АЛЕ... Вы определитесь. Для себя. А то от этой "россы" для вашего лица, "россы" от так называемого первого лица государства, уж очень сильно аммиком смердит. Или у вас обоняние отсутствует? Так это симптом заболевания на коронавирус.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:28 Ответить
Дас ист фантастиш.
показать весь комментарий
13.11.2020 15:59 Ответить
Данке. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 361
показать весь комментарий
13.11.2020 16:02 Ответить
Феофанія не найкраща клініка, але "перша серед рівних". персонал добропорядочний, професіонали, вміють тримати таємниці, але не скажеш, що ці клініки обладнані по максимуму бабла, і найновіші зразки діагностичної техніки не про них.
показать весь комментарий
13.11.2020 20:46 Ответить
остальное - в конверте ))
показать весь комментарий
13.11.2020 12:15 Ответить
Ровно пять месяцев назад г-н Зеленский выразил желание "заболеть" коронавирусом.
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу"..
https://youtu.be/z2mixZ6E1JQ
Видимо сейчас он решил, что время пришло.
Причина проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
Во всем этом представлении Зеленского подвело незнание деталей.
Г-н Зеленский профан в вопросах управления. В этом нет ничего страшного, пока он не начинает играть в то, во что он играть не умеет. И даже это не страшно, ему и не нужно знать тонкости управления, на то есть службы.
Беда в том, что он профан настолько, что даже не знает что они есть.
Есть четкие инструкции по действиям служб в случае заболевания или недееспособности президента.
И первая из них - размещение на сайте главы государства официального заявления о болезни главы государства.
Пока его нет все мендели на телеграммах и фейсбуках вкупе с "зеленскими" на твиттерах и телеграммах - это недостойная государства клоунада.
Зеленский жив и здоров
Он просто играет очередное шутовское представление на подмостках власти ...
показать весь комментарий
13.11.2020 12:17 Ответить
Быдлу нравится....
показать весь комментарий
13.11.2020 12:18 Ответить
"Когда уходят герои, на арену выходят клоуны." -
Генрих Гейне
показать весь комментарий
13.11.2020 12:41 Ответить
Значить, вдруге вже не захворіє, і це значить, що хворіти, власно, нема чим.
показать весь комментарий
13.11.2020 13:03 Ответить
нема чим?!
Та ви знаєте, яка Мандель винахідлива?!
показать весь комментарий
13.11.2020 13:16 Ответить
А палата квадратов 30 минимум на одного? Сколько там коек можно поставить??
Но флагов навешали зеленые скоты...как на праздник...
показать весь комментарий
13.11.2020 12:17 Ответить
Кульок гумових різнокольорових нема. Отже це не зовсім св'ято. Лише для Зебілів. А для решти св' ято буде, коли ця палата звільниться, а пацієнт на роботу більше не потрапить. Тоді навіть я кульки у себе на двері почеплю.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:48 Ответить
Не говори ерунды. Стандартная палата в Феофании - двухместный номер в советском пансионате на море.
показать весь комментарий
13.11.2020 13:05 Ответить
Ты еще не знаешь что такое "Советский формат" для ВИПов, там не только "двух местная палата" а еще есть и зал для конференций в придачу...
Рядовых коммунистов да, лечили в двух местных.
Бывал я в детстве в Администрации Президента в Офисе Президента в здании ЦК КПУ ,как же там все скромно-то! Особенно в неофициальной части где принимали лидеров дружественных стран....
показать весь комментарий
13.11.2020 15:12 Ответить
Бла-бла-бла.....
Ты ЛИЧНО бывал в Феофании вип?
показать весь комментарий
13.11.2020 16:44 Ответить
Был.
показать весь комментарий
13.11.2020 16:57 Ответить
Ну так давай детали про невиданую роскошь! В каком корпусе?
показать весь комментарий
13.11.2020 17:12 Ответить
Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6391
показать весь комментарий
13.11.2020 12:17 Ответить
Ули тут фантазировать! Нормальная палата стоит 100$ в сутки. Плюс персоналу 500грн. Плюс лекарства среднего качества 100-150$. Это при стандартном восполнении легких. Лечение 10 дн- 2 недели.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:17 Ответить
Так дело том, что "заоблачные" расходы идут не на лечение (лечить его нужно только от наркозависимости, но он не хочет, а температуру 37.2 и сбивать не нужно), а на содержание довольно посредственного блогера. Дурака лечить только портить
показать весь комментарий
13.11.2020 12:17 Ответить
Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 272

Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 293
показать весь комментарий
13.11.2020 12:17 Ответить
//// ????
данные на странице в Facebook сообщает Центр миротворец.
"Как выяснилось Зеленский госпитализирован в Феофанию для лечения легкой формы коронавируса. Стоимость его содержания, а также лечения составляет 2 700 000 гривен. Государственных средств в сутки. П.с. Ошибки нет. Около двух миллионов семисот тысяч гривен в сутки"
сомневаетесь в цифрах? а вот цитата .....Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, рассказал почему возникла такая необходимость.
"Государственная резиденция "Конча-Заспа", где на данный момент проживает президент, была ранее законсервирована, а ему нужно будет находиться не на рабочем месте минимум около 14 дней и проводить при этом много встреч в режиме онлайн (подчеркиваю - онлайн...т.е. монитор (та даже 5шт) компьютера)))). В связи с этим было принято решение обеспечить работу президента в "Феофании.
По причине того, что там (в Феофании) уже оборудована специальная ситуационная комната, где поставлено всё оборудование, заведена спецсвязь, и можно сразу работать, проводить онлайн-встречи, селекторные совещания. То есть мотивационно это исключительно связано с тем, чтобы выстроить рабочий график сразу, независимо от того времени, которое ему придется находиться на изоляции"
вопрос для знатоков - сколько времени понадобилось для оборудования этого всего в Феофании, если от результата теста до переезда в Феофанию прошло 2 суток...??? (ну не могли ж они заранее готовить ото все? или могли??)
показать весь комментарий
13.11.2020 12:18 Ответить
Поки Бігуса заблокували, Миротворець спробує зайняти його позициї. Щось його "цитата" ніяк не підтверджує несусвітні цифри.
показать весь комментарий
13.11.2020 14:10 Ответить
Никого не волнует, как он лечится и что с ним. Важно, что похорона президента и даже бывшего должно оплатить государство. Почести там разные...
показать весь комментарий
13.11.2020 12:18 Ответить
Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2810
показать весь комментарий
13.11.2020 12:18 Ответить
Тобто 300 долярiв за добу то собi кожен пересiчний українєць може дозволити?! А в **** з цiєї брехливої влади...
показать весь комментарий
13.11.2020 12:18 Ответить
Вчителі при зарплаті 4 тищі долярів запросто.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:23 Ответить
,,Для работы онлайн !!!!!,, Трудоголик б....ь. Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7785
показать весь комментарий
13.11.2020 12:19 Ответить
"Парень ты занял не просто инфекционную койку - отдельную палату, имея явно не тяжелую форму.
Почитайте его Службу: Президент работает с документами, проводит телефонные разговоры ...
Не для твоей легкой формы.
Номенклатурная.
Не профильная.
Вопрос.
На##я ты туда поехал?!
Нужна спецсвязь - сиди дома в изоляции.
Нужна госпитализация - лежи болей в настоящем инфекционном отделении.
Нужно увидеть как работает система изнутри - езжай в коридор инфекционного отделения обычной районной больницы.
Хоботов! Это мелко ..."

Источник: https://censor.net/ru/b3230838
показать весь комментарий
13.11.2020 12:20 Ответить
Аллочка, коли копіюєте, то хоч трохи думайте, якщо можете. "Нужна спецсвязь - сиди дома в изоляции" - тут якась маячня. Та й все інше на тому ж рівні.
показать весь комментарий
13.11.2020 14:14 Ответить
Займіться своїм рівнем.
В його резиденції, де він зараз живе, немає спецзв'язку?
показать весь комментарий
13.11.2020 14:17 Ответить
Вірніше, жив до Феофаніі.
показать весь комментарий
13.11.2020 14:18 Ответить
Значить нема. Що ви все додумуєте, те що не знаєте? Може для Президента вирішили перестрахуватись, бо легка форма може швидко перейти в важку. Діючих Президентів у нас не так вже багато - один.
показать весь комментарий
13.11.2020 14:29 Ответить
Не значить.
Навіть якщо за вашою версією спецзв'язку там не було, його там можна було встановити так точно, як вони це зробили у Феофанії. І не займали легким, активним ( за Мендель ) паціентом дорогоцінні місця, не створювали незручності для персоналу і паціентів.
показать весь комментарий
13.11.2020 14:42 Ответить
Те-те-те-те-те. Спецзв'язок за 2 дні не роблять - не треба нам цих казок. Окрім кабелів (глибоко закопаних, бо повітряні заборонені), обладнання, потрібна ще сертифікація, а це все довгенько робиться. Феофанія - це вже давно лікарня для вищого керівництва, тому там точно є лінії спецзв'язку, а на держдачі - малоймовірно.
показать весь комментарий
13.11.2020 15:11 Ответить
Только конченый лопух, может поверить что на Гос-даче Президента нет спец-связи!
Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7701
показать весь комментарий
13.11.2020 15:19 Ответить
Понти для лохторату. Навіть канцеляриста Єрмака перевезли у Феофанію.
Міг би посидіти вдома на самоізоляції.
Без цього кінопродюсера преЗедент не запише відосики?
показать весь комментарий
13.11.2020 15:22 Ответить
Ботяра, сколько времени потребовалось чтоб русскаязычная челюсть выучила мову?
показать весь комментарий
13.11.2020 14:49 Ответить
Бачу, що пройшло шість років війни, а в твоїй кацапській щелепі нічого не змінилося. Для чого ти взагалі сюди ходиш?
показать весь комментарий
13.11.2020 14:58 Ответить
Це просто треш,чим більше вони це обігрують тим дурніше виглядають.Незабаром доведеться повідомляти вже про тяжкий стан Зе щоб якось виправдатися..
показать весь комментарий
13.11.2020 12:23 Ответить
Вы разве не знали, что "советник ОП" - это самый честное, принципиальное и не разу не заинтересованное лицо? И, кстати, только дурак не знает, что Феофания - самая "дешевая" больница Украины.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:27 Ответить
Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2967
показать весь комментарий
13.11.2020 12:29 Ответить
Ну что вы в самом деле? Эти сообщения вырваны из контекста.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:30 Ответить
ПОДОЛЯК ТЫ КТО? И при чем тут мало на него кидают в Феофании - в буджет это не включали, но посмотри остальное, что там он пожирает с вашей ОПой ? и ваще где Козырь? Он Вове ванную уже не греет?
показать весь комментарий
13.11.2020 12:30 Ответить
Кстати, скажи Вове - пусть молча сидит там и випует, меньше раздражения будет , скажите ему , осмельтесь - или вы его топите специально?
показать весь комментарий
13.11.2020 12:32 Ответить
Роздратуванням ви будете забезпечені ще 3,5 роки, то краще й не смикайтесь.
показать весь комментарий
13.11.2020 14:19 Ответить
"Любые сообщения о "заоблачных тарифах" в "Феофании" абсолютно не соответствуют действительности." Источник: https://censor.net/ru/n3230896

От цікаво: в ті "тарифи" включено обслуговування цілого поверху (точніше двох: один для дЄрмака, другий для бубочки), утримання 15 людей охорони, окреме харчування, окремий мед.персонал, вартість аренди каналів зв`язку?
А ще цікаво: у тій "Феофанії" кожному пацієнту виділяється цілий поверх? Адже голов.лікар "Феофанії" сказав:
"Зеленский в "Феофании" находится на тех же условиях, что и другие пациенты" Источник: https://censor.net/ru/n3230883
показать весь комментарий
13.11.2020 12:34 Ответить
Вопрос еще в том, каким боком дЕрмак тусуется в "Феофании", по должности он не является гос-служащим!
показать весь комментарий
13.11.2020 15:22 Ответить
та невже Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6841 я пролежав 2тижні в олександріївській(ну пощастили, в києві та за держбюджет(), то оріентовна вартість затрачених на мене ліків була в районі 10тис грн(приблизно прикинув ринкову вартість введених препаратів, і кількість). а це ще врахуйте роботу персоналу(уборщиці, ті що їжу роздавали) і лікарів
показать весь комментарий
13.11.2020 12:38 Ответить
что это за подоляк такой нарисовался? ленка что-ли балуется?)
показать весь комментарий
13.11.2020 12:42 Ответить
А вже ніхто не вірить опі. Бо там лише одні невігласи, непрофесіАННАЛИ, і брехачі. Так, що нехай розказують казки зебілам 95 палати.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:42 Ответить
Сам факт характеризує його, як обикновеного баригу і мародера, який говорить одне, а робить зовсім інше і те інше, що не на користь і не для народу. Деруть з людей, як будьто живуть останню годину.
показать весь комментарий
13.11.2020 12:47 Ответить
Говорят там Зе с Ермаком по очереди дышат из кислородной подушки! Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4784
показать весь комментарий
13.11.2020 12:49 Ответить
Вову вже зачекалися в 95 кварталє...
показать весь комментарий
13.11.2020 13:01 Ответить
А кому той "квартал" уже потрібен? Малороська помийка і все.
показать весь комментарий
13.11.2020 13:06 Ответить
Толік, тебе виперли з Польщі? Мабуть за антиукраїнську діяльність?
показать весь комментарий
13.11.2020 14:22 Ответить
Обиделся за квартал? Сторонник дебильных шуточек ниже пояса?
показать весь комментарий
13.11.2020 14:42 Ответить
Квартал буде жити, що б ви тут собі не квохтали. Але мене цікавить практичне питання: чого Толік змінив прапор?
показать весь комментарий
13.11.2020 15:16 Ответить
Какого кладбища?
показать весь комментарий
13.11.2020 14:48 Ответить
Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3267
показать весь комментарий
13.11.2020 13:02 Ответить
да даже не в тарифах дело ,а в бабле на содержание там здорового зекретина и его отряда обслуги
показать весь комментарий
13.11.2020 13:02 Ответить
А можно ознакомится с прейскуратом!? Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 485
показать весь комментарий
13.11.2020 13:03 Ответить
Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2461
показать весь комментарий
13.11.2020 13:17 Ответить
Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1390 Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4348
показать весь комментарий
13.11.2020 15:29 Ответить
СТРАШНА ВЕЧІРНЯ КАЗОЧКА Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4060Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4060Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4060Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4060
(короновірусная 2.0) Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4274

Йшов ковідно-пакостний високосний год,
Змились на лєченіє Бубочка й ескорт!
Вот, коли закатані дєнюжки в асфальт,
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...


Плачуть Мєндєль з Лєнкою ночі напрольот:
Бубочка із регентом ще, НА ЖАЛЬ..., живьот!
І, шо саме главноє, нє спішать назад…
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...


Разумков іспуганний пойняв - власті нєт!
І собі взяв бюлєтєнь: - Нафіг вам бюджет?
Стефанчук закашлявся: - Дімка, шо ж ти, гад!…
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...


П'ятніца, тринадцяте, високосний год,
Слуги розбігаюцця, кинувши народ,
Главне - встигнуть вірусу об'явить шабат...
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...


Так судьбой назначєно, штоб у еті дні
Десь по Феофаніях спряталісь оні.
Там, снімая відіки, вєсєля народ,
Жабеня лежить почті не квакая -
Може пронесьот...



П'ятниця,13.11.2020 Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1211
показать весь комментарий
13.11.2020 13:25 Ответить
Интересна сумма командировочных УДОшникам
показать весь комментарий
13.11.2020 14:00 Ответить
Отакої! Вийшов зі спростуванням і не спростував. ОП. повідомив про медичне обслуговування 7,8 тис. а журналісти сказали про утримання (обслуга, охорона, проведення спецзвязку, харчування і напевно група для зйомки відосіків з монтажем та костюмери і гримувальники).
показать весь комментарий
13.11.2020 14:36 Ответить
А в тех больших числах речь шла о его лечении и содержании в феофании, а не только о самом лечении.
показать весь комментарий
13.11.2020 14:37 Ответить
То есть все рассказы как люди бегают за лекарствами за свои деньги и сколько стоит лечение для пересічного українця ,все это брехня?
показать весь комментарий
13.11.2020 14:39 Ответить
Канешно ложь,смело умножайте на пять.
показать весь комментарий
13.11.2020 17:00 Ответить
зеленский срёт в головы своих избирателей-недоумков, я один из этих лохов
показать весь комментарий
13.11.2020 15:02 Ответить
Вава! Не виправдовуйся! Ми й так знаємо, що ти постійно брешеш.

Зеленський - це самий високооплачуваний кловун у світі.
показать весь комментарий
13.11.2020 15:35 Ответить
Подоляк соврал,цены за лечение Янелоха,явно не заоблачные,а космические.Радуйтесь з.******** за свою Шмарклю,еще и службу в синагоге закажите
показать весь комментарий
13.11.2020 16:59 Ответить
 
 