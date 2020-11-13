Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк
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Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что распространяемая информация о якобы "заоблачных тарифах" на лечение президента Украины Владимира Зеленского от COVID-19 в больнице "Феофания" не соответствует действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Единственное отличие пребывания Владимира Зеленского в "Феофании" от любого другого пациента – это наличие у него коммуникационного оборудования и линий спецсвязи для работы онлайн. Любые сообщения о "заоблачных тарифах" в "Феофании" абсолютно не соответствуют действительности. Более того, скажу, что в столице далеко не "Феофания" держит первенство по стоимости одного дня лечения коронавирусного пациента", - отметил Подоляк.
Советник главы ОП заявил, что стоимость одного дня пребывания президента Зеленского в клинике "Феофания", включая врачебное наблюдение, диагностические процедуры, использование клинических препаратов, составляет сумму, эквивалентную 7,8 тыс. грн, и это стандартный "лечебный пакет", который получает любой пациент клиники.
"На сегодняшний день в "Феофанию" госпитализировано порядка 120 человек с коронавирусной инфекцией. И для каждого из них стоимость одного дня лечения составляет примерно такую же сумму. Небольшая итоговая разница определяется интенсивностью применения лечебных препаратов и несущественными изменениями в карте медпрепаратов", - подытожил Подоляк.
Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".
Ранее, в марте 2020 года президент Зеленский обратился к украинцам в связи введением чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и пообещал, что в стране не будет ВИП-палат для ВИП-персон.
Пожалуйста, подождите...
@Kharkiv_2019
Податки, які не приносять користі, називаються просто даниною.
В отличии от вас, когда мне нужен стоматолог, я иду к стоматологу, а не к ассенизатору, как это делаете вы, а когда мне нужен кардиолог я иду к кардиологу, а не к слесарю-сантехнику управляющей компании, как это делаете вы. Поэтому я, и это естественно, являюсь противником фигляра занимающегося не своим делом.
Но раз уж он, благодаря вам, и прочим, умственно отсталым в своём развитии слоям нашего социума, пролез на этот государственный пост, не имею на это ни морального права, ни знаний и опяты, и вообще хоть какого то высшего образования, и пролазая на эту должность раздавал обещания, точнее наё...вал таких, как вы, то я имею ПОЛНОЕ ПРАВО ЕГО НЕ ПРОСТО КРИТИКОВАТЬ, А ПОЛОСКАТЬ ЕГО В ПОМОЯХ. Т.к. место его не в кресле первого лица моей страны, которую он высмеивал и унижал по разным Юрмалам, Анталиям и Москвабадам, а в им созданном балагане, дающим представления для вас и других, недалёких и лоховатых людишек составляющих 73% от числа пришедших на выборы в 2019 году.
Надеюсь я ясно изложил свои мысли и донёс до вас, как моё мнение вот об этом недоразумении из балагана, так и свою гражданскую позицию, совершенно отличную от вашей.
Вы где сутки были? На на приёме у бетонщика или у члена экипажа мусоровоза по поводу вашего когнитивного диссонанса? Так вам надо к психиатру, но вы человек последовательный, поэтому своих убеждений не меняете, вместо психиатра ходите к оператору ручного доения.
А вы в какой своей, нездоровой, фантазии взяли за истеричность? Вы это слово постоянно повторяете. Оно вам нравится? Вам в детсяте мама говорила, не истери сынок?
К слову, ГРАЖДАНЕ Украины должны даже не полоскать в помоях, а макать его, Зеленского, в говно, ЗЕлёное говно, которое он сам продуцирует и генерирует и наваливает. С горкой. Макать с головой.
Вы, болезный, новости отслеживаете? Если нет, то вот, что вы скажите на эту новость?
Ушедший позавчера из ОПУ Уманский рассказал о беспрецедентном разворовывании бюджета на программе Зеленского по дорожному строительству, обвинив его в коррупции и построении коррупционных схем. Г-н Уманский человек очень умный, связанный групповыми интересами с Бакановым и Сытником потому его выступление, это не просто информация, это сигнал, что группа к которой он принадлежит готова сразится с Зеленским за свои интересы. Уманский очень много знает о деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора, в вопросе хищения и вывоза зерна с Госрезерва, потому дальнейшие события обещают быть интересными.
в їх фекалії мокатирозважати?
І чим вам свій діагноз не подобається? Істерія - ні добавити, ні убавити. Можна посперечатись про причини, але то вам вже з колегами краще обговорити.
Про Уманського. Новина, як новина. Корупція поки не поборена. Але знов якась маячня, хоча, швидше за все, цілеспрямована брехня - "обвинив его в коррупции и построении коррупционных схем". Де там таке є? Меньше бешіть і, можливо, я до вас буду прислухатися.
Державна аудиторська служба розпочала перевірку Фонду боротьби з COVID-19. Подивимось, може і Уманський бреше.
И не ответили на мой вопрос о вашей больной фантазии.
Психіатр кажеш? Хм...А знайомий психоаналітик є? - (Для істерії характерні демонстративні емоційні реакції.) Демонстративна ненависть і гидування - це ти все і сам про себе написав. Емоції - такі собі, але 21-е сторіччя ...
Если вам нужен хороший психоаналитик, то могу посоветовать. Впрочем, судя по симптомам, вам скорее нужен уже психотерапевт чем психоаналитик. К психиатру ещё рановато, а вот к психотерапевту вам нужно было ещё вчера.
Вы, по сей день вытираете с лица "божью россу" от Зеленского? ну, ту, которой он вам писает в лицо.
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу"..
https://youtu.be/z2mixZ6E1JQ
Видимо сейчас он решил, что время пришло.
Причина проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
Во всем этом представлении Зеленского подвело незнание деталей.
Г-н Зеленский профан в вопросах управления. В этом нет ничего страшного, пока он не начинает играть в то, во что он играть не умеет. И даже это не страшно, ему и не нужно знать тонкости управления, на то есть службы.
Беда в том, что он профан настолько, что даже не знает что они есть.
Есть четкие инструкции по действиям служб в случае заболевания или недееспособности президента.
И первая из них - размещение на сайте главы государства официального заявления о болезни главы государства.
Пока его нет все мендели на телеграммах и фейсбуках вкупе с "зеленскими" на твиттерах и телеграммах - это недостойная государства клоунада.
Зеленский жив и здоров
Он просто играет очередное шутовское представление на подмостках власти ...
Генрих Гейне
Та ви знаєте, яка Мандель винахідлива?!
Но флагов навешали зеленые скоты...как на праздник...
Рядовых коммунистов да, лечили в двух местных.
Бывал я в детстве в
Администрации Президентав Офисе Президентав здании ЦК КПУ ,как же там все скромно-то! Особенно в неофициальной части где принимали лидеров дружественных стран....
Ты ЛИЧНО бывал в Феофании вип?
данные на странице в Facebook сообщает Центр миротворец.
"Как выяснилось Зеленский госпитализирован в Феофанию для лечения легкой формы коронавируса. Стоимость его содержания, а также лечения составляет 2 700 000 гривен. Государственных средств в сутки. П.с. Ошибки нет. Около двух миллионов семисот тысяч гривен в сутки"
сомневаетесь в цифрах? а вот цитата .....Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, рассказал почему возникла такая необходимость.
"Государственная резиденция "Конча-Заспа", где на данный момент проживает президент, была ранее законсервирована, а ему нужно будет находиться не на рабочем месте минимум около 14 дней и проводить при этом много встреч в режиме онлайн (подчеркиваю - онлайн...т.е. монитор (та даже 5шт) компьютера)))). В связи с этим было принято решение обеспечить работу президента в "Феофании.
По причине того, что там (в Феофании) уже оборудована специальная ситуационная комната, где поставлено всё оборудование, заведена спецсвязь, и можно сразу работать, проводить онлайн-встречи, селекторные совещания. То есть мотивационно это исключительно связано с тем, чтобы выстроить рабочий график сразу, независимо от того времени, которое ему придется находиться на изоляции"
вопрос для знатоков - сколько времени понадобилось для оборудования этого всего в Феофании, если от результата теста до переезда в Феофанию прошло 2 суток...??? (ну не могли ж они заранее готовить ото все? или могли??)
Почитайте его Службу: Президент работает с документами, проводит телефонные разговоры ...
Не для твоей легкой формы.
Номенклатурная.
Не профильная.
Вопрос.
На##я ты туда поехал?!
Нужна спецсвязь - сиди дома в изоляции.
Нужна госпитализация - лежи болей в настоящем инфекционном отделении.
Нужно увидеть как работает система изнутри - езжай в коридор инфекционного отделения обычной районной больницы.
Хоботов! Это мелко ..."
Источник: https://censor.net/ru/b3230838
В його резиденції, де він зараз живе, немає спецзв'язку?
Навіть якщо за вашою версією спецзв'язку там не було, його там можна було встановити так точно, як вони це зробили у Феофанії. І не займали легким, активним ( за Мендель ) паціентом дорогоцінні місця, не створювали незручності для персоналу і паціентів.
Міг би посидіти вдома на самоізоляції.
Без цього кінопродюсера преЗедент не запише відосики?
От цікаво: в ті "тарифи" включено обслуговування цілого поверху (точніше двох: один для дЄрмака, другий для бубочки), утримання 15 людей охорони, окреме харчування, окремий мед.персонал, вартість аренди каналів зв`язку?
А ще цікаво: у тій "Феофанії" кожному пацієнту виділяється цілий поверх? Адже голов.лікар "Феофанії" сказав:
"Зеленский в "Феофании" находится на тех же условиях, что и другие пациенты" Источник: https://censor.net/ru/n3230883
(короновірусная 2.0)
Йшов ковідно-пакостний високосний год,
Змились на лєченіє Бубочка й ескорт!
Вот, коли закатані дєнюжки в асфальт,
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...
Плачуть Мєндєль з Лєнкою ночі напрольот:
Бубочка із регентом ще, НА ЖАЛЬ..., живьот!
І, шо саме главноє, нє спішать назад…
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...
Разумков іспуганний пойняв - власті нєт!
І собі взяв бюлєтєнь: - Нафіг вам бюджет?
Стефанчук закашлявся: - Дімка, шо ж ти, гад!…
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...
П'ятніца, тринадцяте, високосний год,
Слуги розбігаюцця, кинувши народ,
Главне - встигнуть вірусу об'явить шабат...
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...
Так судьбой назначєно, штоб у еті дні
Десь по Феофаніях спряталісь оні.
Там, снімая відіки, вєсєля народ,
Жабеня лежить почті не квакая -
Може пронесьот...
П'ятниця,13.11.2020
Зеленський - це самий високооплачуваний кловун у світі.