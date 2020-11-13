В Краматорске не будут вводить "карантин выходного дня", - мэр Панков. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Донецкой области городская комиссия Краматорска по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина "выходного дня".
Об этом сообщил городской голова Андрей Панков в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета Министров Украины №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах", - написал Панков.
По его словам, в заведениях общественного питания в городе не наблюдается скопления людей даже в вечерние часы пик. Кроме того, по мнению мэра, владельцы и администраторы таких заведений в Краматорске ответственно подошли к организации внутреннего пространства с соблюдением всех мер безопасности.
"Представители местного бизнес сообщества не раз говорили - сейчас вопрос не в прибылях. Главное - не допустить остановки работы предприятий, сохранить рабочие места", - подчеркнул Панков.
"Соответствующее письмо с просьбой учесть наше мнение сегодня отправил в Кабинет Министров Украины", - добавил он.
В письме, которое Панков обнародовал, уточняется, что в Краматорске проживает более 48 тыс. переселенцев с оккупированных территорий, большая часть которых работает в сфере торговли, бытового обслуживания населения, общественного питания и сельского хозяйства.
"Введение ограничений, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины № 1100 от 11 ноября 2020 года в выходные дни поставит за грань бедности почти 50 тыс. граждан и вызовет социальные беспорядки. В регионе, который граничит с оккупированными территориями, это недопустимо. Учитывая вышеизложенное, Краматорский городской совет предлагает возложить вопрос ограничений касательно карантина выходного дня на городские или областные комисии по вопросам ТЭБ и ЧС, а контроль соблюдения ограничений на правоохранительные органы", - указывается в тексте письма.
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После первой-же смерти мэра нужно в тюрьму за умышленное убийство. И так всех, кому плевать на 200 смертей от ковида ежедневно.
Вот мэров и осуждайте!
сколько ж потомков бесмертных!
я представляю этих дебилов во время 2 мировой войны!вой сирен..адекваты идут в бомбоубежище или бегут! а эти бегают под бомбами..на хер..это фейк! ..........
я б смеялась...если б не было все так печально((