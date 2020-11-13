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В Краматорске не будут вводить "карантин выходного дня", - мэр Панков. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Краматорске не будут вводить

В Донецкой области городская комиссия Краматорска по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина "выходного дня".

Об этом сообщил городской голова Андрей Панков в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета Министров Украины №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах", - написал Панков.

По его словам, в заведениях общественного питания в городе не наблюдается скопления людей даже в вечерние часы пик. Кроме того, по мнению мэра, владельцы и администраторы таких заведений в Краматорске ответственно подошли к организации внутреннего пространства с соблюдением всех мер безопасности.

"Представители местного бизнес сообщества не раз говорили - сейчас вопрос не в прибылях. Главное - не допустить остановки работы предприятий, сохранить рабочие места", - подчеркнул Панков.

"Соответствующее письмо с просьбой учесть наше мнение сегодня отправил в Кабинет Министров Украины", - добавил он.

В письме, которое Панков обнародовал, уточняется, что в Краматорске проживает более 48 тыс. переселенцев с оккупированных территорий, большая часть которых работает в сфере торговли, бытового обслуживания населения, общественного питания и сельского хозяйства.

"Введение ограничений, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины № 1100 от 11 ноября 2020 года в выходные дни поставит за грань бедности почти 50 тыс. граждан и вызовет социальные беспорядки. В регионе, который граничит с оккупированными территориями, это недопустимо. Учитывая вышеизложенное, Краматорский городской совет предлагает возложить вопрос ограничений касательно карантина выходного дня на городские или областные комисии по вопросам ТЭБ и ЧС, а контроль соблюдения ограничений на правоохранительные органы", - указывается в тексте письма.

В Краматорске не будут вводить карантин выходного дня, - мэр Панков 01
В Краматорске не будут вводить карантин выходного дня, - мэр Панков 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в семи городах, 22 ноября - в 12
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Топ комментарии
+3
Кто еще не послал зеленых клоунов..? =)))
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13.11.2020 12:29
+1
... переименуют в КрЕматорск
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13.11.2020 12:29
+1
Вот соберитесь мерами(кто такие мэры? У нас есть тільки голови міскрад! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 4013 ) и решайте! А мы сами, без вас, шмаркачей, разберемся! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 4013
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13.11.2020 12:57
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А що мер Панків робить у Краматорську? Нехай чухає до своїх панків!
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13.11.2020 12:25 Ответить
"Дядя? Ты дурак?"© У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 9573 Вот сиди, **** , и не кизди! А мы у себя в городе без сопливых разберемся! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 223
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13.11.2020 12:50 Ответить
То Ви з Панків, чи з Краматорська?
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13.11.2020 14:18 Ответить
У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 8906
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13.11.2020 15:04 Ответить
"Дядя? Ты дурак?"© У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 6526 Вот сиди, **** , и не кизди! А мы у себя в городе без сопливых разберемся! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 2534
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13.11.2020 12:51 Ответить
Кто еще не послал зеленых клоунов..? =)))
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13.11.2020 12:29 Ответить
... переименуют в КрЕматорск
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13.11.2020 12:29 Ответить
після дговорняка мерів може так і трапитися, на жаль
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13.11.2020 12:39 Ответить
Еще один юморист, ***!
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13.11.2020 12:52 Ответить
це погано! Епідемія йде шаленними темпами... Щось мери не те роблять...Так думаю..
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13.11.2020 12:38 Ответить
Вот соберитесь мерами(кто такие мэры? У нас есть тільки голови міскрад! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 4013 ) и решайте! А мы сами, без вас, шмаркачей, разберемся! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 4013
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13.11.2020 12:57 Ответить
/ правильно!) Приходи на зібрання і виберемо тебе головою шмаркачів... на безальтернативній основі
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13.11.2020 14:12 Ответить
********? У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 9162
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13.11.2020 14:44 Ответить
гуляй на терикон
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13.11.2020 15:03 Ответить
У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 4255 Точно - ********, не знающий, что в Украине нет института мэроВ! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 4255
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13.11.2020 15:06 Ответить
Карантин вихідного дня: уряд опублікував постанову
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13.11.2020 12:42 Ответить
В Краматорске не будут вводить "карантин выходного дня"...

После первой-же смерти мэра нужно в тюрьму за умышленное убийство. И так всех, кому плевать на 200 смертей от ковида ежедневно.
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13.11.2020 12:57 Ответить
Мэров у нас - нет! Есть голови міскрад!
Вот мэров и осуждайте! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 1853
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13.11.2020 13:01 Ответить
У ворот мера явно є бізнес у торгівлі. Це і вся причина такого рішення.
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13.11.2020 13:19 Ответить
Вам из Вашей далены все видно? Да? Афует, я не сторонник нашего головы, но! Нет у нас , в городе, его бизнеса в торговле! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 7726 А Вы да, идите, следите за "мером", когда поймете, что это такое - "мер"! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 2600
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13.11.2020 13:33 Ответить
+
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13.11.2020 14:20 Ответить
думающая голова, а мер.. а я сторонник...
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13.11.2020 14:17 Ответить
господи ж ты ж боже мой! Дункан Маклауд отдыхает!
сколько ж потомков бесмертных!
я представляю этих дебилов во время 2 мировой войны!вой сирен..адекваты идут в бомбоубежище или бегут! а эти бегают под бомбами..на хер..это фейк! ..........
я б смеялась...если б не было все так печально((
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13.11.2020 14:18 Ответить
 
 