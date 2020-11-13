Пленарное заседание Рады будет в любом случае. Сейчас планируется, что на следующей неделе будет председательствовать Кондратюк, - "слуга народа" Кравчук

Даже, чтобы изменить план работы Верховной Рады, необходимо провести заседание и принять соответствующие изменения в календарный план.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Если будут какие-либо изменения по плану работы Верховной Рады - они все равно должны голосоваться в зале, поэтому даже если надо будет принять решение о сокращении работы или изменения в календарном плане, то Верховная Рада все равно должна для этого собраться и проголосовать, поэтому в любом случае пленарное заседание будет", - отметила парламентарий.

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По ее словам, на Согласительном совете также дополнительно сообщат, какая ситуация по фракциям.

"По правилам, учитывая, что Стефанчук тоже получил положительный результат, то есть госпожа Кондратюк. И сейчас такой есть план, чтобы она председательствовала на пленарной неделе... Между тем у нас 18 больных, а также люди на самоизоляции. Если все будет в силе, то конечно наша фракция примет участие в заседаниях", - добавила нардеп.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что следующая пленарная неделя ВР может сорваться из-за CОVID-19 у руководства парламента и ряда народных депутатов.

Как собщалось, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию. Позже стало известно, что у первого заместителя главы Рады Руслана Стефанчука тоже подтвердили коронавирус.