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Пленарное заседание Рады будет в любом случае. Сейчас планируется, что на следующей неделе будет председательствовать Кондратюк, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пленарное заседание Рады будет в любом случае. Сейчас планируется, что на следующей неделе будет председательствовать Кондратюк, -

Даже, чтобы изменить план работы Верховной Рады, необходимо провести заседание и принять соответствующие изменения в календарный план.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Если будут какие-либо изменения по плану работы Верховной Рады - они все равно должны голосоваться в зале, поэтому даже если надо будет принять решение о сокращении работы или изменения в календарном плане, то Верховная Рада все равно должна для этого собраться и проголосовать, поэтому в любом случае пленарное заседание будет", - отметила парламентарий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть пленарной недели Рады могут перенести из-за больных коронавирусом Разумкова и Стефанчука, - нардеп "Голоса" Железняк

По ее словам, на Согласительном совете также дополнительно сообщат, какая ситуация по фракциям.

"По правилам, учитывая, что Стефанчук тоже получил положительный результат, то есть госпожа Кондратюк. И сейчас такой есть план, чтобы она председательствовала на пленарной неделе... Между тем у нас 18 больных, а также люди на самоизоляции. Если все будет в силе, то конечно наша фракция примет участие в заседаниях", - добавила нардеп.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что следующая пленарная неделя ВР может сорваться из-за CОVID-19 у руководства парламента и ряда народных депутатов.

Как собщалось, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию. Позже стало известно, что у первого заместителя главы Рады Руслана Стефанчука тоже подтвердили коронавирус.
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Работы в Раде практически нет. Ни комитеты ни комиссии не собираются. Ко всему ее еще и "заминировали". Собака с МВД приходила . (с) Пленарное заседание Рады будет в любом случае. Сейчас планируется, что на следующей неделе будет председательствовать Кондратюк, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4424
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13.11.2020 12:33 Ответить
Помнится,как Котлета подбежал к трибуне и выгреб от Арахамки , Теперь это можно сказать о всех випуюющих в Феофании с трибуны ВР , пусть Слуги скажут вслух- соберите их , а то потом ТАК! взорвет!
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13.11.2020 12:34 Ответить
Позитивний ПЛР тест говорить тільки про те що вірус був у людини протягом 70 діб, але він вже скорше за все неактивний. Тому потрібно повертати Стефанчука та Разумкова на роботу з карантину, якщо в них немає температури та задишки.
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13.11.2020 12:35 Ответить
Ты того Стефанчука видел? У него по ходу и у здорового одышка. Пленарное заседание Рады будет в любом случае. Сейчас планируется, что на следующей неделе будет председательствовать Кондратюк, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7487
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13.11.2020 12:37 Ответить
Зелень втекла на лікарняні. Нехай засідання веде Мендель.
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13.11.2020 12:36 Ответить
хоть поржём
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13.11.2020 12:46 Ответить
Никто уже не смеется. Но, цирк не уезжает. Клоуны становятся злее, а билеты все дороже. Но, никто не уходит. (с)
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13.11.2020 12:36 Ответить
Зараз выставлять відбувайлів, щоб звільнити суд і назначити нових.
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13.11.2020 12:37 Ответить
Страна в локдауне власти , дважды говенный канал по контракту гонит заработок квартальному (презу)) демонстрацией сватов и прочей херни, ВР создает видимость работы ... Вова из ванны в Феофании вещает об успехах ! Пропагандон Подоляк шо-та тм еще вякает... Козырь знык . Дед Леоня продолжает гнать на каналах. уХуйло в выжидании победы в еще одной многоходовочке.
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13.11.2020 12:41 Ответить
Однозначно что не одному народному депутату их помощникам ,а также секретариату

нельзя оплачивать больничные т.к. они нарушали пасочный режим Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3543

Кроме того просмотреть видио всех заседаний ВС и комитетов и за каждый раз нарушения масочного и дистанционный режима -ОШТРАФОВАТЬ, а эти многомиллионные суммы направить на борьбу с КОВИДОМ 19 !!! Начните уро*ды с себя выполняя законы и решения Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7990
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13.11.2020 13:24 Ответить
Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9497
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13.11.2020 14:31 Ответить
Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6242
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13.11.2020 14:33 Ответить
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков продовжує працювати, перебуваючи на самоізоляції через коронавірусну хворобу.
"Я продовжую працювати, незважаючи на коронавірусну хворобу. Зараз знаходжуся вдома на самоізоляції. Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно. Сподіваюся, вірус минеться швидко та без ускладнень", - написав Разумков у п'ятницю на своїй сторінці у Facebook.
Він висловив упевненість, що колеги з парламенту разом із віце-спікером Оленою Кондратюк зроблять усе, щоб Верховна Рада і надалі ефективно виконувала свої функції.
Як повідомлялося, Кондратюк висловила готовність вести пленарні засідання парламенту за відсутності Разумкова та його першого заступника Руслана Стефанчука, які хворіють на COVID-19.
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13.11.2020 14:41 Ответить
 
 