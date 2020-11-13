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безопасность (957) Черное море (1332) Ходжес (135)

Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе Ходжес

Украина является краеугольным камнем для безопасности на Черном море, и Запад должен конкурировать здесь с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности 2020 сказал генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

"Черноморский регион это своеобразное поле для конкуренции между Востоком и Западом, и я верю, что конкуренция великих держав может предотвратить большие конфликты, если мы будем конкурировать в дипломатическом, информационном, экономическом, а также военном пространствах. Мы говорим, что регион важен для нас, и мы собираемся размещать здесь ресурсы. Мы будем поощрять частные инвестиции в этот регион. Мы привлечем вас к ответственности в международных судах - это все часть соревнований. Если мы этого не будем делать, то мы прямым текстом скажем России: вы можете делать здесь все что угодно, ведь мы проиграли и мы больше не можем влиять на ситуацию. Именно поэтому Россия была готова применить силу против кораблей ВМС Украины в ноябре 2018 года. Они были уверены, что мы на самом деле не собираемся на это реагировать, и они были правы. Они были почти уверены, что мы не собираемся никак реагировать, когда они захватили 20% Грузии, и они были правы. Итак, если мы рассматриваем Черноморский регион как поле для конкуренции, то мы должны конкурировать там. Я могу использовать еще одну метафору - Украина является краеугольным камнем, который, вы знаете по архитектуре, является ключевым камнем и несет всю тяжесть арки, например, в окне или в здании. И это Украина. Украина является краеугольным камнем", - отметил он.

Читайте также: Украина является "краеугольным камнем" в противостоянии за Черное море, - генерал США Ходжес

Ходжес подчеркнул, что Россия использует Крым не только как военную базу для влияния в Черном море, но также как дверь в Средиземноморье и Ближний Восток.

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Топ комментарии
+1
хай це допише абамі у твітер
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13.11.2020 12:46
+1
ето и уходящему и новому президенту нужно в уши орать нон-стоп...

хотя уходящему не нужно - хвореет оно на чуб...
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13.11.2020 12:46
+1
Проблема же не в наличии воружении, а в политическом безволии президентов США!
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13.11.2020 12:49
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Ходжеса командиром Пентагона
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13.11.2020 12:40 Ответить
Ахтунг! Ахтунг!..
ПВО Вешнории имеет честь сообщить о том, что 13 ноября (в пятницу) 2020г. был сбит ракетой "земля-воздух-кацап-земля" ватолет Расиянских ВКС АН-124 "Руслан"..
У нас в запасе еще много ракет))) .. ссыльЕсли Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе - Цензор.НЕТ 3527Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе - Цензор.НЕТ 9566Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе - Цензор.НЕТ 6526
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13.11.2020 12:40 Ответить
Там же Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе - Цензор.НЕТ 2232
12 Листопада, 2020 У Єгипті розбився гелікоптер СШАУ Єгипті поблизу курортного міста Шарм-ель-Шейх розбився гелікоптер США. Про це повідомляє CNN. Загинули 8 військових з миротворчого контингенту на Синайському півострові. Є інформація, що одному військовому зі США вдалося вижити в катастрофі. Загиблі це шестеро американців, чех і француз.
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13.11.2020 12:55 Ответить
ахах).. сравнил потерю "Руслана" и вертолета среднего класса..
давай еще посчитаем количество ДТП с американскими пикапами на дорогах Флориды..
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13.11.2020 12:58 Ответить
Плевать на железки. Людей жалко.
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13.11.2020 12:59 Ответить
ээ, нет!.. теперь этот самолет уже не приземлится в Харькове с 800 кацапо/десантниками..
так что, не плевать!
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13.11.2020 13:07 Ответить
хай це допише абамі у твітер
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13.11.2020 12:46 Ответить
ето и уходящему и новому президенту нужно в уши орать нон-стоп...

хотя уходящему не нужно - хвореет оно на чуб...
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13.11.2020 12:46 Ответить
Проблема же не в наличии воружении, а в политическом безволии президентов США!
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13.11.2020 12:49 Ответить
настаиваю на "Бешеного Пса" под избранным Президентом - генерал себя повел как обычно - правильно, в момент разгула рыжей муйни.
многие - от очень многие республиканцы разочаровали....
будем думать....
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13.11.2020 12:56 Ответить
Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе - Цензор.НЕТ 362 Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе - Цензор.НЕТ 6451
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13.11.2020 12:58 Ответить
Друг ху#ла пішов, тому сподіватися треба тільки на ворога ху#ла, новообраного президента. Добре, що є такі генерали, які це розуміють та озвучують.
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13.11.2020 13:04 Ответить
Турки спелись с ******. Болгары давно ...
Кто с кем будет конкурировать?
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13.11.2020 13:55 Ответить
Надо отжать назад газовые вышки принадлежащие Украине.
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13.11.2020 14:50 Ответить
Отдать их американцам в аренду на десять лет! И тогда недоумки убегут и из Крыма.
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13.11.2020 17:01 Ответить
 
 