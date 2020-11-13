Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе Ходжес
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Украина является краеугольным камнем для безопасности на Черном море, и Запад должен конкурировать здесь с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности 2020 сказал генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.
"Черноморский регион это своеобразное поле для конкуренции между Востоком и Западом, и я верю, что конкуренция великих держав может предотвратить большие конфликты, если мы будем конкурировать в дипломатическом, информационном, экономическом, а также военном пространствах. Мы говорим, что регион важен для нас, и мы собираемся размещать здесь ресурсы. Мы будем поощрять частные инвестиции в этот регион. Мы привлечем вас к ответственности в международных судах - это все часть соревнований. Если мы этого не будем делать, то мы прямым текстом скажем России: вы можете делать здесь все что угодно, ведь мы проиграли и мы больше не можем влиять на ситуацию. Именно поэтому Россия была готова применить силу против кораблей ВМС Украины в ноябре 2018 года. Они были уверены, что мы на самом деле не собираемся на это реагировать, и они были правы. Они были почти уверены, что мы не собираемся никак реагировать, когда они захватили 20% Грузии, и они были правы. Итак, если мы рассматриваем Черноморский регион как поле для конкуренции, то мы должны конкурировать там. Я могу использовать еще одну метафору - Украина является краеугольным камнем, который, вы знаете по архитектуре, является ключевым камнем и несет всю тяжесть арки, например, в окне или в здании. И это Украина. Украина является краеугольным камнем", - отметил он.
Ходжес подчеркнул, что Россия использует Крым не только как военную базу для влияния в Черном море, но также как дверь в Средиземноморье и Ближний Восток.
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У нас в запасе еще много ракет))) .. ссыль
12 Листопада, 2020 У Єгипті розбився гелікоптер СШАУ Єгипті поблизу курортного міста Шарм-ель-Шейх розбився гелікоптер США. Про це повідомляє CNN. Загинули 8 військових з миротворчого контингенту на Синайському півострові. Є інформація, що одному військовому зі США вдалося вижити в катастрофі. Загиблі це шестеро американців, чех і француз.
давай еще посчитаем количество ДТП с американскими пикапами на дорогах Флориды..
так что, не плевать!
хотя уходящему не нужно - хвореет оно на чуб...
многие - от очень многие республиканцы разочаровали....
будем думать....
Кто с кем будет конкурировать?