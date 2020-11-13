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Два человека погибли, еще четверо, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП на Хмельнитчине, - полиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Хмельницкой области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области

Авария произошла вчера, 12 ноября, около 18:57 часов на автодороге "Житомир - Черновцы" возле с. Скаржинцы Ярмолинецкого района.

На трассе столкнулись два автомобиля "Шкода Октавия" под управлением хмельнитчан 32 и 42 лет.

Два человека погибли, еще четверо, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП на Хмельнитчине, - полиция 01

"В результате ДТП 42-летний водитель одного из автомобилей и 32-летний пассажир с другого погибли на месте происшествия.

Еще один водитель и 36-летняя женщина и двое 6-летних детей из другой машины с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Хмельницкую областную клиническую больницу", - сказано в сообщении.

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По данному факту следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Нещодавно відремонтована ділянка... З обгонами по усій трасі біда - на більшості ділянок по 1 смузі руху в кожну сторону і постійно купа фур. Треба хоча б дві смуги в одному напрямку, а зустрічні треба взагалі розводити роздільною зеленою смугою або відбійниками.
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13.11.2020 12:43 Ответить
Це говноремонти доріг призводять до таких аварій, коли асфальт тупо накатують на стару основу, без зміни подушки, без розширення дороги, без облаштування узбіч.
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13.11.2020 12:49 Ответить
правильно говорить поребрик
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13.11.2020 17:31 Ответить
 
 