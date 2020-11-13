Нардеп Торохтий обратился к Генпрокурору из-за ситуации на Турбоатоме: Сенниченко и Субботин ведут завод к банкротству

Народный депутат Украины Богдан Торохтий обратился к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием начать уголовное производство против главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и гендиректора ОА "Турбоатом" Виктора Субботина.

Торохтий считает, что Сенниченко и Субботин ведут завод к искусственному банкротству.

Об этом Торохтий написал на своей странице в Facebook.

"Подал сегодня обращение к Генеральному прокурору по поводу ситуации, сложившейся на АО "Турбоатом". У меня есть отчет Службы внутреннего аудита за первое полугодие 2020 года. Завод недополучил почти 500 млн грн доходов по итогам 2019 года и имеет чистые убытки в сумме 63 млн грн, хищения имущества на более чем 800 тыс грн", - написал Торохтий.

Кроме того, Торохтий заявил, что гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин допустил серьезный конфликт интересов при управлении заводом.

"Меня просто возмущает тот факт, что директор "Турбоатома", завода с большой государственной долей, Виктор Субботин положил 1,2 млрд грн (!!!) на депозитный счет в собственном (!!!) банке (Мегабанк), и как банкир зарабатывает на государственных деньгах. Более того - на предприятии не хватает денег на выплату заработной платы, и вместо того, чтобы вернуть из своего собственного банка депозит "Турбоатома", он взял кредит в "Укргазбанке" на выплату зарплаты людям! То есть имея деньги предприятия, фактически свободные деньги, он инвестирует их в свой собственный бизнес, а на государство вешает кредит! Это грубый конфликт интересов, это превышение полномочий, нанесение ущерба предприятию, ведь проценты по кредиту значительно выше, чем по депозиту! И заплатит эту разницу "Турбоатом", - написал Торохтий.

Нардеп также отмечает, что глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко контролирует набсовет "Турбоатома", имеет все юридические основания и полномочия для того, чтобы уволить гендиректора Виктора Субботина, но не делает этого.

"Это преступная бездеятельность, которая наносит значительный экономический ущерб государству. Вижу в этом умысел - доведение до искусственного банкротства стратегического предприятия. Или Дмитрий Сенниченко профессионально непригоден и не знает, не понимает проблему "Турбоатома", или он просто преступник и покрывает схему расхищения стратегического предприятия. Требую от правоохранительных органов немедленно начать уголовное производство, расследовать деятельность главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и его соучастника - гендиректора "Турбоатома" Виктора Субботина", - написал Торохтий.