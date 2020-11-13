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Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов

Государственное космическое агентство Украины подписало Договоренности в рамках программы NASA "Артемида" о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космическим агентствам других стран-участников программы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства.

Таким образом, Украина стала девятой страной, которая подписала Договоренности в рамках "Артемиды".

"Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы уже вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы "Артемида", - подчеркнул глава Госкосмоса Усов.

Также подписания Договоренностей будет способствовать обсуждению вопроса заключения Рамочного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (Рамочное соглашение от 31 марта 2008 потеряла силу 22 января 2019), расширению сотрудничества Украины и США по другим направлениям космической деятельности и возобновлению диалога государств в рамках украинско-американской рабочей группы по вопросам исследований и использования космического пространства в мирных целях, которая была создана 2016 году.

Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA во время реализации программы "Артемида".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 3428
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13.11.2020 12:57
+2
Последним президентом США кто говорил о мощных американских вооружениях был Рональд Рейган Горбачеву в Рейкьявике 11 октября 1986 года.С тех пор американцы не хвастались ядерный оружием...,у них его нет,от слова совсем... Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 5755
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13.11.2020 12:59
+2
Просто редакторам треба правильно називати структури. В Україні нема госкосмосу, а є Державне космічне агентство України, хоча і в цій назві кацапський душок - правильно не агентство, а агенція.
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13.11.2020 14:27
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Правила форума Совет форумчан
это хорошо...больше фублей в абсолютный вакуум-меньше заплат наемникам и новых военных железяк
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13.11.2020 12:52 Ответить
Дык это Госкосмос Украины подписал.
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13.11.2020 13:11 Ответить
ну,тады ой...но фубли все равно надо в вакуум Держкосмос підписав угоду з NASA про співпрацю в дослідженні Місяця, Марса, комет і астероїдів - Цензор.НЕТ 2452.или ты против?
а для Украины-это поддержка предприятий космической направленности.
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13.11.2020 13:22 Ответить
Не, не годишься ты в первого украинского лунатика.
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13.11.2020 13:30 Ответить
та и ладно...
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13.11.2020 13:34 Ответить
спалилася консерва
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13.11.2020 13:17 Ответить
Просто редакторам треба правильно називати структури. В Україні нема госкосмосу, а є Державне космічне агентство України, хоча і в цій назві кацапський душок - правильно не агентство, а агенція.
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13.11.2020 14:27 Ответить
В ответочке Путлер построил новый радиактивный пепел... Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 9546
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13.11.2020 12:54 Ответить
Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 3428
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13.11.2020 12:57 Ответить
нагадало анекдот:Прилетіли американці на місяць. Висадились. Дивляться, в кратері люди якісь сидять, постелена капа, цибулька, сало, первачок, збоку лежать клітчасті сумки...
Здивований командир американського екіпажу підходить і запитує:
- Ви хто такі???
- Українці!
- А що ви ТУТ робите?
- Як що, на заробітки приїхали!
- НА МІСЯЦЬ???
- Та чого ж на місяць, на півроку мінімум!

P.S. А так просто отмывка денег: Земля ведь плоская и шершавая Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 5878
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13.11.2020 13:04 Ответить
Последним президентом США кто говорил о мощных американских вооружениях был Рональд Рейган Горбачеву в Рейкьявике 11 октября 1986 года.С тех пор американцы не хвастались ядерный оружием...,у них его нет,от слова совсем... Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 5755
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13.11.2020 12:59 Ответить
Лучше бы подписали соглашения об иследованиях и мониторинге территории самой Украины /куда больше РЕАЛЬНОЙ пользы как в экономическом и экологическом плане, так и военной сфере/!
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13.11.2020 13:19 Ответить
Нескоро кацапы батут достроят... Все баблосы на рогозинские песни ушли
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13.11.2020 13:32 Ответить
Эй Украина какой нафиг космос ? просто смешно ! В Харьковской областной больнице месяц не могут запустить отделение для больных Ковидом ,потому что нет спецов которые бы настроили разводку по отделению кислорода в каждую палату и наладили станцию для хранения кислорода .А они блин космос.СМЕШНО
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13.11.2020 17:18 Ответить
НЕСМЕШНО
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13.11.2020 18:09 Ответить
 
 