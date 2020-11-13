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Минобороны (8238) обстрел (20216) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

Сегодня, по состоянию на 12:00, со стороны оккупантов осуществлены две огневые провокации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, противник, используя минометы калибра 82 мм, обстрелял позиции украинских сил вблизи Каменки, а в районе Водяного применил автоматический станковый гранатомет.

"Все указанные обстрелы, как в течение прошлых, так и текущих суток, имели провокационный характер, поэтому огонь не открывался", 0 сказано в сообщении.

Также сообщиется, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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На провокации надо отвечать усиленными провокациями. А то обезьяны расслабились, гуляют по городу со своими **************.
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13.11.2020 13:00 Ответить
Зевлада планує відповісти на "провокаційні" обстріли березневими виборами в ордло.
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13.11.2020 13:12 Ответить
 
 