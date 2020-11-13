С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Сегодня, по состоянию на 12:00, со стороны оккупантов осуществлены две огневые провокации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, противник, используя минометы калибра 82 мм, обстрелял позиции украинских сил вблизи Каменки, а в районе Водяного применил автоматический станковый гранатомет.
"Все указанные обстрелы, как в течение прошлых, так и текущих суток, имели провокационный характер, поэтому огонь не открывался", 0 сказано в сообщении.
Также сообщиется, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Люцифер
показать весь комментарий13.11.2020 13:00 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий13.11.2020 13:12 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...