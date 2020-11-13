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Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что местные органы власти не могут игнорировать введение карантина выходного дня в их регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Я не понимаю, как городские головы могут это игнорировать, так как деятельность местных органов власти на выходные дни не ограничивается... Это постановление не имеет никакого отношения к деятельности исполнительных органов местных советов. Каким другим способом они могут влиять на сферы, на которые они не влияют, я не знаю", - объяснил министр.

Немчинов отметил, что вся Украина сейчас находится в оранжевой зоне эпидемической опасности.

Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

Читайте: Если карантин выходного дня не будет полностью реализован, то мы придем к полному локдауну, - Немчинов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4260
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13.11.2020 13:17
+10
11 000 заболевших в сутки,это не ЧП украинского масштаба,а режим ЧС кто по Конститукции вводит?Ведмедчук или Рабинович?
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13.11.2020 13:05
+9
Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2062
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13.11.2020 13:07
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В Украине началось многовластие. Безвластие - следующий этап. Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 6849
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13.11.2020 13:05 Ответить
та ничо не началось...продолжается деградация монобильшости
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13.11.2020 13:18 Ответить
11 000 заболевших в сутки,это не ЧП украинского масштаба,а режим ЧС кто по Конститукции вводит?Ведмедчук или Рабинович?
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13.11.2020 13:05 Ответить
При ЧС много чего низзя делать .И много чего правительство будет ОБЯЗАНО делать.
Т.е. при таком вот карантине ты и за многое даже претензии предъявить не можешь - а при ЧС мог бы.
Вот потому оно так как есть.
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13.11.2020 14:35 Ответить
Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 836 Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 8974
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13.11.2020 13:05 Ответить
Могут оказывается, мил человек.
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13.11.2020 13:07 Ответить
Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2062
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13.11.2020 13:07 Ответить
Теоретически да, практически нет Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 632
P.S. нагадує: Ай Моська знать она сильна, коль лает на Слона...
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13.11.2020 13:07 Ответить
где бабло из ковидфонда, марзота? игнорировать никто не может...
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13.11.2020 13:08 Ответить
Местное самоуправление в Украине было принято в 1339 году в городах Львов,Каменец-Подольский,Луцк...всего это право получили еще 700 городов Украины...
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13.11.2020 13:11 Ответить
Воно хоч саме зрозуміло, що сказало? Чи децентралізація вже всьо і всім керують печерські пагорби в ручному режимі?
Як тільки треба вкладати кошти в розвиток району/області, в боротьбу з ковідом - то це місцеві повинні робити, а як тільки треба показати роботу уряду, то місцеві проголошуються такими, що не мають ніяких прав. Добре, якщо ще й до місцевого бюджету ці "керманичі" при цьому не залізуть!
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13.11.2020 13:15 Ответить
Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4260
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13.11.2020 13:17 Ответить
Самое интересное что на РАБссии тоже было местное самоуправление в 1611 году это право получили всего три РАБссиянских города..Новгород Смоленск и Псков... Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 24
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13.11.2020 13:17 Ответить
Они и не собираются игнорировать.
Будут праздновать!
Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8192
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13.11.2020 13:35 Ответить
Есть момент децентрализации.
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13.11.2020 14:39 Ответить
Тернополю похрен))))) Зе ,що приструнить??? мера??? кишка тонка))))
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13.11.2020 15:19 Ответить
Так як ваш президент поклав болт на Конституцію і Закони, потім це неодноразово робила Рада і КМУ, потім КСУ, а тепер це роблять усі. А ви як собі це уявляли, ви будете плювати на усі закони, а решта їх буде виконувати? Це не росія, тут таке не прокатить.
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13.11.2020 15:41 Ответить
Нешановний міністр забув додати, що багато з "нових" обмежень т.з. карантину вихідного дня мають діяти тіьки після запровадження НС. Уся ця маячня має вагу лише як рекомендації.
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13.11.2020 17:58 Ответить
Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов - Цензор.НЕТ 485 Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов - Цензор.НЕТ 4308 Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8257 У Львові не відмінили "карантин вихідних днів" ...

Просто на місцевому рівні тимчасово відмінили вихідні дні для деяких категорій підприємств Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов - Цензор.НЕТ 5722
І все законно для України ..., але все правильно Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов - Цензор.НЕТ 5290
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13.11.2020 21:14 Ответить
У молодежи паника остаться без работы и развлечений. у пенсионеров -чем платить за газ по новым тарифам. В Запорожской области подняли тариф до 9 грн за 1 м.куб. Предлагают перейти и покупать Нафтогазе по 6.33грн. Но там нужно столько документов ксерить и как куда их отправлять -не понятно! Такое впечатление что специально сделали для того, чтобы пенсионеры или голодные сидели или в холодных домах. ведь субсидия даже половины не покрывает расхода газа. И главное хотя б один депутат заикнулся! Все как воды в рот набрали! А СМИ нам все про Карабах и Беларусь пишет!
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13.11.2020 17:54 Ответить
Да срать хотели местные власти , на высеры жалкого подобия на власть центральную. Осла Оманского уже даже ради приличия слушать не кто не хочет ,как и его бригаду идиотов расставленных на керуючие должности.
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13.11.2020 20:47 Ответить
"Я не понимаю, как городские головы могут это игнорировать, так как деятельность местных органов власти на выходные дни не ограничивается.."

Очень жаль, что не понимаешь!
Проконсультируйся у юристов.
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13.11.2020 22:03 Ответить
Сьогодні нам приносили меблі в офіс, так я примусив робітників зняти маски. Казав, що на фірму в масках не пущу, бо у нас територія без масок.
Бачили би ви їх веселі фізіономії... Почали виправдовуватися, що вони бояться штрафів. Тобто самий останній тупий дебіл ніякого коронавіруса не боїться - тільки штрафів. Всі все давно зрозуміло, тільки настирний дядя сорос сидить і платить, платить, платить своїм засобам масової дезінформації та фабрикам тролів...
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14.11.2020 00:23 Ответить
Центральна влада вирішила піпіськами позмагатися з місцевою владою.
Схоже, що "совки" в цетральній владі давно на *** не ходили.
Або дурні вони там, або ще гірше.
"Керманичи"....
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14.11.2020 00:26 Ответить
 
 