Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что местные органы власти не могут игнорировать введение карантина выходного дня в их регионах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Я не понимаю, как городские головы могут это игнорировать, так как деятельность местных органов власти на выходные дни не ограничивается... Это постановление не имеет никакого отношения к деятельности исполнительных органов местных советов. Каким другим способом они могут влиять на сферы, на которые они не влияют, я не знаю", - объяснил министр.
Немчинов отметил, что вся Украина сейчас находится в оранжевой зоне эпидемической опасности.
Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.
Пожалуйста, подождите...
Т.е. при таком вот карантине ты и за многое даже претензии предъявить не можешь - а при ЧС мог бы.
Вот потому оно так как есть.
P.S. нагадує: Ай Моська знать она сильна, коль лает на Слона...
Як тільки треба вкладати кошти в розвиток району/області, в боротьбу з ковідом - то це місцеві повинні робити, а як тільки треба показати роботу уряду, то місцеві проголошуються такими, що не мають ніяких прав. Добре, якщо ще й до місцевого бюджету ці "керманичі" при цьому не залізуть!
Будут праздновать!
Просто на місцевому рівні тимчасово відмінили вихідні дні для деяких категорій підприємств
І все законно для України ..., але все правильно
Очень жаль, что не понимаешь!
Проконсультируйся у юристов.
Бачили би ви їх веселі фізіономії... Почали виправдовуватися, що вони бояться штрафів. Тобто самий останній тупий дебіл ніякого коронавіруса не боїться - тільки штрафів. Всі все давно зрозуміло, тільки настирний дядя сорос сидить і платить, платить, платить своїм засобам масової дезінформації та фабрикам тролів...
Схоже, що "совки" в цетральній владі давно на *** не ходили.
Або дурні вони там, або ще гірше.
"Керманичи"....