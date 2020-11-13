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Оккупанты на Донбассе проводят вербовку в российские "миротворческие" подразделения для выполнения задач в Карабахе, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты на Донбассе проводят вербовку в российские

Российско-оккупационные администрации по распоряжению российских кураторов продолжают мероприятия по ускорению процесса принудительной паспортизации населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов российско-оккупационных войск. Процесс оформления военнослужащими паспортов граждан РФ российское командование держит на особом контроле.

Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе", - сказано в сообщении.

Также, как отмечают в украинской разведке, оккупантами рассматривается вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украины, с предоставлением статуса "иностранного гражданина": "В частности, предполагается лишить их "избирательного права", возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального свидетельствования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: У РФ нет ни юридических, ни моральных оснований называть своих военных в Карабахе миротворцами
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Топ комментарии
+2
Ферма по выращиванию боевых обезьян.
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13.11.2020 13:22
+1
Домбасяни отримали паспорти з куркою і тепер повинні виконувати шо їм скаже *****.
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13.11.2020 13:12
+1
Зато в Украине нет никаких ограничений для граждан с росссийскими паспортами. Кстати, как будут называться такие граждане Украины, которые принимают участие в российских миротворческих миссиях? Они не становятся автоматически уголовниками? Хм, думаю, что нет, потому что в Украине полный бардак с вопросами гражданства, подданства, резидентства и т.п.
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13.11.2020 13:14
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не смешите, мои Байрактары )))
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13.11.2020 13:10 Ответить
Домбасяни отримали паспорти з куркою і тепер повинні виконувати шо їм скаже *****.
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13.11.2020 13:12 Ответить
Зато в Украине нет никаких ограничений для граждан с росссийскими паспортами. Кстати, как будут называться такие граждане Украины, которые принимают участие в российских миротворческих миссиях? Они не становятся автоматически уголовниками? Хм, думаю, что нет, потому что в Украине полный бардак с вопросами гражданства, подданства, резидентства и т.п.
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13.11.2020 13:14 Ответить
Кацапский мясокомбинат работает без перерыва.
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13.11.2020 13:21 Ответить
Ферма по выращиванию боевых обезьян.
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13.11.2020 13:22 Ответить
Условно боевых.
И ненадолго.
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13.11.2020 13:24 Ответить
Бабы нарасие не нарожали запаса для компенсации подохших в Украине, Сирии, Карабахе...
Вот и ищут мясо на дамбасе и подобных дырах цивилизации.
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13.11.2020 13:23 Ответить
Эти нарассийские твари хоть и дохнут везде Но!Они имеют территориальные маштабы своего влияния ...Что имеем Мы?????Почему сидим в окопах на СВОЕЙ земле и не хотим резать оккупантов рашки и гнать их со своей земли..Если начнем НАСТУПАТЬ из окопов НА Россию то я брошу диван и вступлю в в ВСУ!!!!!!!!!
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13.11.2020 13:57 Ответить
30 лет нарид выбирает только дерьмо и уголовников...
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13.11.2020 14:35 Ответить
Тебе хоть в жопу кричи что ты *нарид* ты будешь превыше власти!Лично Мне Нужен сильный и Умный начальник!Ну или Пре-Зидент страны!У нас хоть когда за 30 лет были такие?У беларусов есть Картошка )У кацапов есть Куйло..А мы все 30 лет скачем и никуя не наскакали!
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13.11.2020 15:24 Ответить
Я превыше быдла, а не власти, ну, ты понял. Того самого быдла, которое уголовника кучму 2 раза выбрало и орет, что "скачут". Ты еще про "кастрюлеголовых" не высказался.
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13.11.2020 18:05 Ответить
"Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе"


Поправка:
для выполнения задач не в Нагорном Карабахе, а на Донбассе!


Готовится сдача Зеленским Донбасса российским оккупантам.
Россия активизировала свои усилия по введению своих "миротворцев" в регион до назначения Байдена президентом.

Работу украинской делегации в ТКГ необходимо блокировать как минимум до инаугурации Байдена!
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13.11.2020 15:39 Ответить
Алієв купився ****** на гру в наперстки і просрав перемогу.
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13.11.2020 16:40 Ответить
 
 