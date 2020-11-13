До окончательного урегулирования конфликта в Карабахе еще далеко, будут повороты и маневры, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что до окончательного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе далеко и будут еще повороты и маневры в этой истории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Громадського Радіо".

"Что касается Нагорного Карабаха - то мягко говоря ситуация неоднозначная с точки зрения наращивания политического влияния России в регионе, но с точки зрения наших отношений с Азербайджаном я думаю, что Азербайджан сделал тот шаг, который опирается на международное право. Но наш опыт подтверждает, что там, где Россия - до окончательного урегулирования этого конфликта может быть еще далеко и я думаю, что будут повороты и маневры в этой истории", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании с президентами России и Азербайджана совместного заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.

Российские военные уже прибыли в Армению. Согласно обнародованному 12 ноября указу президента РФ Владимира Путина, российские военные размещаются в Нагорном Карабахе на 5-летний срок, причем не реже двух раз в год должна проводиться их ротация.

Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия понесли военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.

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