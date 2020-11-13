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До окончательного урегулирования конфликта в Карабахе еще далеко, будут повороты и маневры, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

До окончательного урегулирования конфликта в Карабахе еще далеко, будут повороты и маневры, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что до окончательного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе далеко и будут еще повороты и маневры в этой истории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Громадського Радіо".

"Что касается Нагорного Карабаха - то мягко говоря ситуация неоднозначная с точки зрения наращивания политического влияния России в регионе, но с точки зрения наших отношений с Азербайджаном я думаю, что Азербайджан сделал тот шаг, который опирается на международное право. Но наш опыт подтверждает, что там, где Россия - до окончательного урегулирования этого конфликта может быть еще далеко и я думаю, что будут повороты и маневры в этой истории", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании с президентами России и Азербайджана совместного заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.

Российские военные уже прибыли в Армению. Согласно обнародованному 12 ноября указу президента РФ Владимира Путина, российские военные размещаются в Нагорном Карабахе на 5-летний срок, причем не реже двух раз в год должна проводиться их ротация.

Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия понесли военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев не возражает против закрытия торговых представительств России в Украине, ведь соглашение о них расторгнуто еще в августе, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Вы со своим разберитесь.туда еще свой пятак засовываете.
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13.11.2020 13:13
+3
Кулеба, это не "конфликт в Карабахе", а многолетняя оккупация парашей с участием армяшек части суверенной территории Азербайджана. До окончательного урегулирования конфликта в Карабахе еще далеко, будут повороты и маневры, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8495
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13.11.2020 13:19
+3
Но при этом Турция (НАТО) уже в Карабахе. Напомните, кого там ***** в очередной раз "переиграл"?
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13.11.2020 13:20
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Вы со своим разберитесь.туда еще свой пятак засовываете.
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13.11.2020 13:13 Ответить
Не будет там никакого "окончательного урегулирования", никогда
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13.11.2020 13:18 Ответить
ну почему никогда?не будет раиськи-будет урегулирование...все армянские понты-от чуства вседозволенности.
70 000 армян живут в турции,считают ее своей родиной и не бузят
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13.11.2020 13:40 Ответить
Вот когда её не станет, тогда и поговорим об "окончательном урегулировании". Давайте смотреть правде в глаза и не врать хотя бы самим себе - мы вряд ли этого дождёмся.
Я всегда все действия на будущее выстраиваю по принципу, что рашка никогда не развалится. Так я по крайней мере не буду разочарован. Развалится - хорошо. Не развалится - тоже не расстроюсь, потому что изначально исходил из этого. Вы ведь, когда думаете, к примеру, о развитии нашей армии, исходите из того, что рядом неадекватный северный сосед и нужно быть всегда готовым к его действиям, а не из того, что рашка развалится и поэтому вооружать и обновлять армию не нужно. То то же.
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13.11.2020 14:29 Ответить
армия еще нужнее в случае развала рашки .
во первых нам придется в любом случае изгонять ее со своей территории и устанавливать украинские законы.
а во вторых-у кого ,как не у нас будет самый передовой опыт нейтрализации бунтующей ваты?и нам придется выполнять миротворческую миссию в конфликтах осколков этого недоорганизма.
и в третьих, констатация неизбежности развала рахи-не для украинцев,(они и так в курсе).а для забегающих на огонек кацаплян.которых процентов тридцать от всех завсегдатаев цензора.шоб готовились к неизбежному До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3768
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13.11.2020 14:43 Ответить
Сорри, но лепишь псевдопатриотическую вышиватную чушь. Могу с тобой поспорить на символическую пляшку, что этого не будет. Рекомендую больше обращать внимание на свою страну, так как она нынче идёт вразнос и развалиться у неё, на данный момент, больше шансов, чем у россии.
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13.11.2020 14:54 Ответить
та и ты своей займись До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9141.просто ватной
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13.11.2020 15:27 Ответить
я своей и занимаюсь, а не леплю детскую херню про развалины кремля
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13.11.2020 15:47 Ответить
Кулеба, это не "конфликт в Карабахе", а многолетняя оккупация парашей с участием армяшек части суверенной территории Азербайджана. До окончательного урегулирования конфликта в Карабахе еще далеко, будут повороты и маневры, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8495
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13.11.2020 13:19 Ответить
Но при этом Турция (НАТО) уже в Карабахе. Напомните, кого там ***** в очередной раз "переиграл"?
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13.11.2020 13:20 Ответить
Пока видно в Карабахе Российских Вояк и не одного Турка!
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13.11.2020 13:52 Ответить
Смотри в оба
https://twitter.com/i/status/1326575889027641344

До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8332
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13.11.2020 23:25 Ответить
Смотри
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13.11.2020 13:57 Ответить
Правильно... Як тільки останній вірменин втече з Карабаху, бо вони там не потрібні нікому, проблема вирішиться... Як прийшли їх предки, під прикриттям російських багнетів, 200 років тому, з Урмії персидської, в Карабах, так їх потомки, під прикриттям російських багнетів, звідти і підуть...
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13.11.2020 13:21 Ответить
О каком окончании конфликта в Карабахе идет речь? Карабах как был спорной территорией так и остался. К тому же конфликт еще и усложнился введением росийских войск в Карабах. У Алиева был шанс закончить конфликт до НГ полностью освободив Карабах от окупантов. А так передаст конфликт своим наследникам.
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13.11.2020 13:25 Ответить
россия, по словам пресс-секретаря президента не имела права вводить войска на территорию Нагорного Карабаха
До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6021
Однако, сказал дмитрий песков в интервью телеканалу , москва получила санкцию от обеих сторон конфликта. По словам пескова, россия остается государством, которое придерживается резолюции Совета безопасности ООН
США призывают Россию согласиться на ввод миротворцев ООН в Донбасс. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. При этом в Вашингтоне подразумевают, что миротворческая миссия будет осуществляться на согласованных американской и украинской сторонами условиях, и не упоминают, что аргументы Москвы учитываться не будут.«Оккупация силами ООН»: почему США настаивают на размещении миротворцев в Донбассе
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13.11.2020 13:43 Ответить
"Но наш опыт подтверждает, что там, где Россия - до окончательного урегулирования этого конфликта может быть еще далеко и я думаю, что будут повороты и маневры в этой истории", - отметил Кулеба.
--------------------------
Дмитрий, напомню, что о философии миротворчества рф::
"Кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии ибо милосердие наше безпощадно." Жан Поль Сартр.
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13.11.2020 13:28 Ответить
Какие повороты?
За три дня до окончательной победы Азербайджан капитулировал.
В результате его самолётам запрещены полеты над его же признанными территориями.
В это время там спокойно господствуют российские ми-24.
Это уникальный случай в мировой истории
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13.11.2020 13:29 Ответить
нафига це він висрав
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13.11.2020 13:29 Ответить
Прекратите писать бред кремлевскими терминами. Гибридная война, гибридный мир, режзим тишины, урегулирование конфликта. Какое урегулирование конфликта если в твоем доме посторонние лица ненавидящие друг друга? Ето все равно что жена с мужем ненавидящие друг друга урегулируют конфликт когда к ним переедет теща на ПМЖ, мирить их постоянно.
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13.11.2020 13:30 Ответить
Но ведь Пашинян... Но ведь "реформы за три дня"...
До окончательного урегулирования конфликта в Карабахе еще далеко, будут повороты и маневры, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3815
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13.11.2020 13:30 Ответить
Кулеба , слушать твои прогнозы - себя не уважать .
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13.11.2020 13:31 Ответить
упадок и разруха
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13.11.2020 13:35 Ответить
Так ничего удивительного... Армяне еще тридцать лет назад разрушили все азербайджанские дома, для которых не хватило армян, чтобы заселится... А теперь сжигают и остальные "свои" дома, там где нужно отдать территорию Азербайджану.... видео
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13.11.2020 14:00 Ответить
Зачем преподносить нам всякий бред как важные новости? Да и вообще как новости.
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13.11.2020 13:40 Ответить


Сергей Дорожный

Есть первая шпала!.И пусть попробуют тронуть жд-
Сегодня министр транспорта Турции заявил о подготовке к строительству железной дороги Баку-Нахичевань.
Турция "...вложила в развитие своей инфраструктуры,$5,7 млрд и намерена стать «логистической супердержавой»
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13.11.2020 13:43 Ответить
Через марс?
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13.11.2020 13:44 Ответить
Через Армению...
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13.11.2020 14:07 Ответить
отдадут армянам оставшийся карабах,а у них стребуют южную часть армении До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1687.
все довольны,все смеются
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13.11.2020 14:18 Ответить
Солдаты массонского Кремля опять выскочили. как черт из табакерки,когда ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим др.)=ОдЭрБэйДжан ДОЛЖЕН БЫЛ БРАТЬ Г(Х)анКэнди -пер."Деревня императора Ганория(Кровей муж)", а не какойто пахабный керт.На Кавказе-начале мираздания- наименования всх мест идут к духам и ангелам,а не ковсяким пришлым арабохайским словам.В уходящих из ГанКэнди НИКТО НЕ СТРЕЛЯЛ! А захватчики Кремля приперлись,чтоб оставить 2 гос-ва своих родственников (по А.Гитлеру),СОЗДАННЫХ ИМИ НА СВЯТОЙ КАВКАЗСКОЙ ЗЕМЛЕ.
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13.11.2020 14:46 Ответить
Ни каких контрабахов и прочей автономной нечести в Азербайджане быть не должно, вот только тогда будет МИР.
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13.11.2020 19:30 Ответить
До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3233
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28.12.2020 14:26 Ответить
Вторая карабахская война - уроки истории

"...У римлян было ранено сто человек и убито пять."
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28.12.2020 14:29 Ответить
 
 