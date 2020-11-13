До окончательного урегулирования конфликта в Карабахе еще далеко, будут повороты и маневры, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что до окончательного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе далеко и будут еще повороты и маневры в этой истории.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Громадського Радіо".
"Что касается Нагорного Карабаха - то мягко говоря ситуация неоднозначная с точки зрения наращивания политического влияния России в регионе, но с точки зрения наших отношений с Азербайджаном я думаю, что Азербайджан сделал тот шаг, который опирается на международное право. Но наш опыт подтверждает, что там, где Россия - до окончательного урегулирования этого конфликта может быть еще далеко и я думаю, что будут повороты и маневры в этой истории", - отметил Кулеба.
Как сообщалось, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании с президентами России и Азербайджана совместного заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Согласно заявлению, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.
Российские военные уже прибыли в Армению. Согласно обнародованному 12 ноября указу президента РФ Владимира Путина, российские военные размещаются в Нагорном Карабахе на 5-летний срок, причем не реже двух раз в год должна проводиться их ротация.
Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия понесли военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.
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70 000 армян живут в турции,считают ее своей родиной и не бузят
Я всегда все действия на будущее выстраиваю по принципу, что рашка никогда не развалится. Так я по крайней мере не буду разочарован. Развалится - хорошо. Не развалится - тоже не расстроюсь, потому что изначально исходил из этого. Вы ведь, когда думаете, к примеру, о развитии нашей армии, исходите из того, что рядом неадекватный северный сосед и нужно быть всегда готовым к его действиям, а не из того, что рашка развалится и поэтому вооружать и обновлять армию не нужно. То то же.
во первых нам придется в любом случае изгонять ее со своей территории и устанавливать украинские законы.
а во вторых-у кого ,как не у нас будет самый передовой опыт нейтрализации бунтующей ваты?и нам придется выполнять миротворческую миссию в конфликтах осколков этого недоорганизма.
и в третьих, констатация неизбежности развала рахи-не для украинцев,(они и так в курсе).а для забегающих на огонек кацаплян.которых процентов тридцать от всех завсегдатаев цензора.шоб готовились к неизбежному
https://twitter.com/i/status/1326575889027641344
Однако, сказал дмитрий песков в интервью телеканалу , москва получила санкцию от обеих сторон конфликта. По словам пескова, россия остается государством, которое придерживается резолюции Совета безопасности ООН
США призывают Россию согласиться на ввод миротворцев ООН в Донбасс. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. При этом в Вашингтоне подразумевают, что миротворческая миссия будет осуществляться на согласованных американской и украинской сторонами условиях, и не упоминают, что аргументы Москвы учитываться не будут.«Оккупация силами ООН»: почему США настаивают на размещении миротворцев в Донбассе
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Дмитрий, напомню, что о философии миротворчества рф::
"Кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии ибо милосердие наше безпощадно." Жан Поль Сартр.
За три дня до окончательной победы Азербайджан капитулировал.
В результате его самолётам запрещены полеты над его же признанными территориями.
В это время там спокойно господствуют российские ми-24.
Это уникальный случай в мировой истории
Сергей Дорожный
Есть первая шпала!.И пусть попробуют тронуть жд-
Сегодня министр транспорта Турции заявил о подготовке к строительству железной дороги Баку-Нахичевань.
Турция "...вложила в развитие своей инфраструктуры,$5,7 млрд и намерена стать «логистической супердержавой»
все довольны,все смеются
"...У римлян было ранено сто человек и убито пять."