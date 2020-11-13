Законопроект о территориальной обороне должен быть принят до конца года, - секретарь СНБО Данилов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что до конца года должен быть принят законопроект, разработанный во исполнение решения Совета от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства".
Об этом Данилов заявил на совещании по вопросу завершения разработки законопроекта о территориальной обороне, передает Цензор.НЕТ.
"Необходимо создать мощную систему территориальной обороны. Она должна быть государственнической, соответствовать современному положению вещей в Украине и мире и стандартам НАТО", - подчеркнул Данилов.
В совещании приняли участие первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, командующий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Григорий Галаган, а также представители субъектов сектора безопасности и обороны, привлеченные к подготовке соответствующих законодательных изменений.
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Кривонос говорил - хотят бойцам ТрО выдать АК-74 на домашнее хранение. С одной стороны - вроде неплохо.
С другой - не люблю отвечать за казенное. Свое нужно иметь )) Ну и шо, что не 5,45, а 7,62 и .223??
Зато свое.
А вообще, любимый калибр для большинства жизненных ситуйовин - 12-й картечный))