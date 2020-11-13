Законопроект о территориальной обороне должен быть принят до конца года, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что до конца года должен быть принят законопроект, разработанный во исполнение решения Совета от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства".

Об этом Данилов заявил на совещании по вопросу завершения разработки законопроекта о территориальной обороне, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимо создать мощную систему территориальной обороны. Она должна быть государственнической, соответствовать современному положению вещей в Украине и мире и стандартам НАТО", - подчеркнул Данилов.

В совещании приняли участие первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, командующий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Григорий Галаган, а также представители субъектов сектора безопасности и обороны, привлеченные к подготовке соответствующих законодательных изменений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилов заявил о неудовлетворительном выполнении гособоронзаказа на текущий год: Необходимы неотложные меры