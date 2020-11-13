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Законопроект о территориальной обороне должен быть принят до конца года, - секретарь СНБО Данилов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Законопроект о территориальной обороне должен быть принят до конца года, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что до конца года должен быть принят законопроект, разработанный во исполнение решения Совета от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства".

Об этом Данилов заявил на совещании по вопросу завершения разработки законопроекта о территориальной обороне, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимо создать мощную систему территориальной обороны. Она должна быть государственнической, соответствовать современному положению вещей в Украине и мире и стандартам НАТО", - подчеркнул Данилов.

В совещании приняли участие первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, командующий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Григорий Галаган, а также представители субъектов сектора безопасности и обороны, привлеченные к подготовке соответствующих законодательных изменений.

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Лечись сам. Обороняйся сам. А нахеры вы тогда нужны??
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13.11.2020 13:31 Ответить
Шо не было закона про ТрО - все было на бумажке. Что будет закон - все равно все будет на бумажке.
==
Кривонос говорил - хотят бойцам ТрО выдать АК-74 на домашнее хранение. С одной стороны - вроде неплохо.
С другой - не люблю отвечать за казенное. Свое нужно иметь )) Ну и шо, что не 5,45, а 7,62 и .223??
Зато свое.
А вообще, любимый калибр для большинства жизненных ситуйовин - 12-й картечный))
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13.11.2020 14:44 Ответить
Українці мають бути озброєними! І не стидатися застосовувати зброю проти окупантів та колаборантів.
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13.11.2020 14:56 Ответить
А потім вийде Кравчук з Арестовичем та розповість про злочини захисників України. А Сивохо запропонує вибачитися перед російськими військами та сепарами. В таку тероборону йдіть самі, всім 95 кварталом із лисим в голові колони.
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13.11.2020 15:21 Ответить
 
 