До 2027 года штат СБУ сократят до 20 тыс. личного состава, - Баканов
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В Службе безопасности Украины планируют сократить штат, однако прорабатывают вариант "плавного сокращения".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Иван Баканов.
По словам главы СБУ, в начале работы над проектом закона вышли на оптимальную численность сотрудников Службы.
"Обоснованным является постепенное сокращение до 2027 года, чтобы в результате выйти на 20 тыс. личного состава (против нынешних 27 тыс. в обычный и 31 тыс. в особый период). Эта цифра основывалась на аналитике, расчетах, рекомендациях МСГ (Международная совещательная группа. - Ред.) и современных реалиях безопасности. Конечно, можно дискутировать и о 15 тыс. штата, приводя неудачные примеры численности спецслужб европейских стран, которые невозможно сравнить с Украиной ни по размерам территории, ни по количеству населения, ни по опасности угроз, с которыми они сталкиваются...", - подчеркнул Баканов.
"И еще один вопрос, который упрямо игнорируют "критики": в Службе работают живые люди, которых нельзя просто выбросить на улицу. Где взять средства в госбюджете на выплату компенсаций при почти одновременном увольнении половины штата? Поэтому вариант плавного сокращения, который предлагала Служба, более оптимальный. Он дает возможность выйти на пенсию тем военнослужащим, которые имеют достаточный стаж, и обновить нашу структуру. А государство не потеряет свои ресурсы", - добавил глава СБУ.
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тем более, что шпионов и диверсантов к нам вообще никто не засылает, кругом друзья ...
когда проходят ихние планерки, особенно перед выборами, то практически свободных автомест в округе просто нет...и машины, заметь те, не какиет о лахи....а вы говорите
ещё треть сидит в областных центрах,
а на местах на город в 100 тыщ населения около 3-4 человек.
Ну не нужно так показательно и не стесняясь сдавать Украину, даже с таким электоратом , любителей поржать под квартальчик
Вообще проблема не в численности СБУ а в их качестве. Деградация и упадок это общая черта всех наших госконтор. Умные и порядочные люди не желают работать в этих рассадниках блатных и коррупционеров, зато всякое ворье и жулье слетаеться туда как мухи на труп дохлой коровы.
Именно такова кадровая политика во всех без исключения госконторах. Государство разлагаеться с каждым годом все больше и больше, и только потоки бабла от налогоплательщиков еще как-то позволяют этому зомби изображать подобие жизни.
Хай живе і будьмо! Если что.
Жінка громадянство поміняла, чи так і залишилась громадянкою мордору?
А кто будет бабулек с семечками гонять?
Скорочення СБУ , коли повним ходом іде "гібридна війна"
Більша частина з "ковідного фонду" - на дороги та інші ліві видатки
І т.п. і т.д. ...
А як робив у відповідній ситуації Азурджбанжан ?
А як чистили у деяких країнах (на жаль не у всіх) ШТАЗІ та їм подібні органи
А як у Китаї були на пустому місці турміново побудовані та облаштовані нові лікарні
І т.п. і т.д. ...