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правоохранительные органы (2944) СБУ (18690) сокращение (296) Баканов Иван (299)

До 2027 года штат СБУ сократят до 20 тыс. личного состава, - Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

До 2027 года штат СБУ сократят до 20 тыс. личного состава, - Баканов

В Службе безопасности Украины планируют сократить штат, однако прорабатывают вариант "плавного сокращения".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Иван Баканов.

По словам главы СБУ, в начале работы над проектом закона вышли на оптимальную численность сотрудников Службы.

"Обоснованным является постепенное сокращение до 2027 года, чтобы в результате выйти на 20 тыс. личного состава (против нынешних 27 тыс. в обычный и 31 тыс. в особый период). Эта цифра основывалась на аналитике, расчетах, рекомендациях МСГ (Международная совещательная группа. - Ред.) и современных реалиях безопасности. Конечно, можно дискутировать и о 15 тыс. штата, приводя неудачные примеры численности спецслужб европейских стран, которые невозможно сравнить с Украиной ни по размерам территории, ни по количеству населения, ни по опасности угроз, с которыми они сталкиваются...", - подчеркнул Баканов.

"И еще один вопрос, который упрямо игнорируют "критики": в Службе работают живые люди, которых нельзя просто выбросить на улицу. Где взять средства в госбюджете на выплату компенсаций при почти одновременном увольнении половины штата? Поэтому вариант плавного сокращения, который предлагала Служба, более оптимальный. Он дает возможность выйти на пенсию тем военнослужащим, которые имеют достаточный стаж, и обновить нашу структуру. А государство не потеряет свои ресурсы", - добавил глава СБУ.

Также читайте: Предложенный нардепами законопроект о реформе СБУ ослабляет безопасность страны, - Баканов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
До 2027 года все забудут,кто такой баканов,не говоря уже о его бреднях.
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13.11.2020 13:41
+8
Согласен, по 5 человек на город - это дохрена,

тем более, что шпионов и диверсантов к нам вообще никто не засылает, кругом друзья ...
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13.11.2020 13:33
+8
Даю гарантию, первыми уволят тех немногих, что честно делают свою работу и не замешаны в коррупции. А крышеватели борделей и наркопритонов, взяточники, блатные и всякие безмозглые бюрократы гарантированно сохранят свои насиженные места.
Именно такова кадровая политика во всех без исключения госконторах. Государство разлагаеться с каждым годом все больше и больше, и только потоки бабла от налогоплательщиков еще как-то позволяют этому зомби изображать подобие жизни.
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13.11.2020 14:02
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Да хот полдностью разгоняйте. Толку от него никакого. Особенно, когда безопасностью заведуют ватные клоуны немые.
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13.11.2020 13:32 Ответить
Как это "толку никакого"? Ты не прав! Вон как лихо 7-й км. потрусли. Опять же тюль изъяли. И все в пользу государства. А как они лихо обнальные центры хлопают! Правда у них налички изымают, почему-то, в 10 раз меньше, чем другие органы, но то такое ... Наговоры все это! Опять же таможню трусят. Таможенники уже раскупорили все свои кубышки (ну, что бы порешать). Ан нет. Наглых таможенников-коррупционеров отправляет доблестная СБУ ... искать поболе денег, т.к. статьи-то серьезные.
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13.11.2020 14:17 Ответить
Согласен, по 5 человек на город - это дохрена,

тем более, что шпионов и диверсантов к нам вообще никто не засылает, кругом друзья ...
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13.11.2020 13:33 Ответить
А сокращённых куда переведут? В 95 квартал?
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13.11.2020 13:35 Ответить
25 регионов по 1000 человек...ну пускай немного меньше...
когда проходят ихние планерки, особенно перед выборами, то практически свободных автомест в округе просто нет...и машины, заметь те, не какиет о лахи....а вы говорите До 2027 года штат СБУ сократят до 20 тыс. личного состава, - Баканов - Цензор.НЕТ 9342
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13.11.2020 13:38 Ответить
из 20 тысяч треть сидит в Киеве

ещё треть сидит в областных центрах,

а на местах на город в 100 тыщ населения около 3-4 человек.
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13.11.2020 13:41 Ответить
Навіщо нам СБУ, коли усім заправляє ФСБ?
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13.11.2020 13:40 Ответить
До 2027 года все забудут,кто такой баканов,не говоря уже о его бреднях.
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13.11.2020 13:41 Ответить
дай бог
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13.11.2020 13:42 Ответить
Безробітний мєнт, то готовий, навчений, злочинець.
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13.11.2020 13:44 Ответить
А остальная группа возглавит ряды бандитов
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13.11.2020 13:45 Ответить
То есть войны с Россией нет и можно дембельнуть профессионально подготовленный личный состав в армию безработных?Епт!Слава Украине!*****!!Плакать хочется!
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13.11.2020 13:46 Ответить
Я думаю 20 тысяч солдат, это именно то количество военных, которые должна иметь Украина рядом с таким агрессором по соседству как Россия ...
Ну не нужно так показательно и не стесняясь сдавать Украину, даже с таким электоратом , любителей поржать под квартальчик
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13.11.2020 13:52 Ответить
За оставшиеся 7 лет Семочки и Демчины Украину разворуют полностью. И клованы потом будут не при делах.
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13.11.2020 13:55 Ответить
27 год... Маск полетит на Марс, гиперлупы во все поля. А мы победно сократим численность и то если повезёт... Эпоха эпичных надбань...
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13.11.2020 13:56 Ответить
В царской России корпус жандармов (примерно то же,что сейчас у нас СБУ) насчитывал в начале 20 века....3500(!) человек.На всю империю от Анадыря до Варшавы!И жандармы десятилетиями успешно боролись с толпами революционеров,террористов,шпионов и финансовых аферистов.При тех средствах связи и технического обеспечения.
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13.11.2020 14:01 Ответить
Ну в той империи 9/10 населения были неграмотные крестьяне. Какие из них революционеры, террористы и шпионы?
Вообще проблема не в численности СБУ а в их качестве. Деградация и упадок это общая черта всех наших госконтор. Умные и порядочные люди не желают работать в этих рассадниках блатных и коррупционеров, зато всякое ворье и жулье слетаеться туда как мухи на труп дохлой коровы.
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13.11.2020 14:06 Ответить
Напевно жовтневий заколот, громадянська війна і перемога червоних їх самий великий успіх.
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13.11.2020 14:45 Ответить
Ну,к 1917 году российскую империю привели не столько революционеры,сколько недолугая власть и мировая война.
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13.11.2020 16:16 Ответить
Ну вот и результат в 1917
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13.11.2020 14:47 Ответить
Даю гарантию, первыми уволят тех немногих, что честно делают свою работу и не замешаны в коррупции. А крышеватели борделей и наркопритонов, взяточники, блатные и всякие безмозглые бюрократы гарантированно сохранят свои насиженные места.
Именно такова кадровая политика во всех без исключения госконторах. Государство разлагаеться с каждым годом все больше и больше, и только потоки бабла от налогоплательщиков еще как-то позволяют этому зомби изображать подобие жизни.
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13.11.2020 14:02 Ответить
100% !
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14.11.2020 08:58 Ответить
пора спешить, чтобы Байдену пришлось выбирать или из пула предыдущего или из нынешнего, а остатки из украинцев надо зачистить. Не видели афиш, когда будут начинать бить не по паспортам?
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13.11.2020 14:11 Ответить
начни, блдь, с себя, Бакланов..
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13.11.2020 14:11 Ответить
СБУ чистилась уже не один раз, весной 2024 года опять будут чистить от путинской агентуры, а Бакланов тогда неизвестно где будет, но уж точно не во главе СБУ.
Хай живе і будьмо! Если что.
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13.11.2020 14:18 Ответить
Зачем кормить своё СБУ лучше кормить парашостанские ФСБ не правда ли *******... избиратели Зеклоуна, какая разница, главное не Порошенко
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13.11.2020 14:33 Ответить
До 27 года вас всех поганой метлой погонят.
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13.11.2020 14:40 Ответить
Пора замовляти таблички "ЗАКРИТО".
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13.11.2020 14:46 Ответить
СБУ, которое охотится на спецназ Минобороны, вообще следует ликвидировать. Физически. Без этого филиала ФСБ безопасность будет только крепче.
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13.11.2020 15:05 Ответить
Якраз одне керівництво залишиться. Паліть все!
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13.11.2020 15:09 Ответить
З точки зору ватного баканова, нахріна Україні служба безпеки, ще й під час війни з кацапами?
Жінка громадянство поміняла, чи так і залишилась громадянкою мордору?
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13.11.2020 15:11 Ответить
Плавный переход длиною в 7 лет? Да эти СБУшники уже себя и своих детей обеспечили на 100 лет вперед. И после этого останется еще 20000 бездельников, которые только трясут бизнес и крышуют контрабанду, и все это в воюющей стране.
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13.11.2020 15:41 Ответить
Конечно надо сокращать, у нас же нет войны за сохранение нашей нации, всё отлично. Мы окружены Швейцарией, Италией, Францией. Нам нечего бояться не за что бороться. Да, мудаки зелёные?
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13.11.2020 16:20 Ответить
Сократят ?? До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 8037
А кто будет бабулек с семечками гонять?
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13.11.2020 17:05 Ответить
Не люблю СБУ после того, как почти все сбушники в Крыму перешли на сторону Московии. Но не Баканову об этом говорить. Квартал разгоняй.
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13.11.2020 18:53 Ответить
а шо будет в 2027, неужели кто то вспомнит кем был этот самый бакланов или кто такой был ермак? не удивлюсь что в том далёком году некоторые из нынешних окажуться в мацкве или в питере.....
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13.11.2020 20:50 Ответить
Скорочення фінансування ВСУ , коли у нас є окуповані території До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 7253
Скорочення СБУ , коли повним ходом іде "гібридна війна" До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 1592
Більша частина з "ковідного фонду" - на дороги та інші ліві видатки До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 5176
І т.п. і т.д. ... До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 612

А як робив у відповідній ситуації Азурджбанжан ? До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 8176
А як чистили у деяких країнах (на жаль не у всіх) ШТАЗІ та їм подібні органи До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 8176
А як у Китаї були на пустому місці турміново побудовані та облаштовані нові лікарні До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 8176
І т.п. і т.д. ... До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 8176
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13.11.2020 21:48 Ответить
это не смешно, значит этот клоун Баканов не смог отстоять интересы службы. В воюющей стране контрразведку никогда не сокращают
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13.11.2020 23:50 Ответить
 
 