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Рахманин - Зеленскому: Мода на понтовую дерзость проходит. Чтобы продуцировать видеоролики, необязательно занимать президентское кресло

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рахманин - Зеленскому: Мода на понтовую дерзость проходит. Чтобы продуцировать видеоролики, необязательно занимать президентское кресло

Для выхода из конституционного кризиса необходимы изменения и Закона "О Конституционном Суде", и Основного закона в той части, что касается КС.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Если над государственным органом смеется высшее должностное лицо, это называется неуважение к государству. Неважно, нравится ему этот орган лице или нет. Если у нас государство, а не взеленский патриархат.

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Шутя о Конституционном Суде, Зеленский будто забыл о том, что он больше не актер. И, к слову, о том, что, если бы не КСУ, родная ему парламентская фракция была бы несколько меньше.

Легкомысленное, пренебрежительное или даже презрительное отношение к устройству, системе, правилам и коллегам в последнее время было политическим трендом. Поражение яркого последователя этого стиля, Трампа, доказывает, что мода на понтовую дерзость проходит. Недаром в Штатах говорили: больше всего к поражению Дональда Фредовича стремились в Госдепе и Пентагоне. Как выдвиженцы республиканцев, так и ставленники демократов. Ведь нельзя пренебрегать тем, что должен защищать. Не стоит разорять то, что является частью государства. Бесславный конец неизбежен.

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А для того, чтобы продуцировать твиты или видеоролики, необязательно занимать президентское кресло.

И немного о скучном, но необходимом. Наверное, есть смысл уточнения и Закона "О Конституционном Суде", и Основного закона в той части, что касается КСУ. Есть необходимость увеличения требований к кандидатам на должность судей КСУ. И относительно критериев доброчестности, и по объему и характеру знаний. Многолетний опыт прокурора или блестящее знание хозяйственного права не делает из человека конституционалиста. И понимать Конституцию и учить конституционное право надо ДО того, как получишь мантию", - рассказал Рахманин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, комментируя  конституционный кризис: Пока что мы затушили пожар, но спички остались в руках "вредителей в мантиях".

Рахманин - Зеленскому: Мода на понтовую дерзость проходит. Чтобы продуцировать видеоролики, необязательно занимать президентское кресло 01
Рахманин - Зеленскому: Мода на понтовую дерзость проходит. Чтобы продуцировать видеоролики, необязательно занимать президентское кресло 02

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+53
Рахманин - Зеленскому: Мода на понтовую дерзость проходит. Чтобы продуцировать видеоролики, необязательно занимать президентское кресло - Цензор.НЕТ 2931
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13.11.2020 13:45
+46
Рахманин - Зеленскому: Мода на понтовую дерзость проходит. Чтобы продуцировать видеоролики, необязательно занимать президентское кресло - Цензор.НЕТ 7559
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13.11.2020 13:33
+34
Всрався? Молодець. А тепер штани зніми.
Ідіоте, чий би не був Рахманін, він на всі1000% ПРАВИЙ! От просто він правий, а не твоє зелене чмо.
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13.11.2020 13:41
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Найжалюгідніше явище - це "дєрзость" бздуна...
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13.11.2020 14:35 Ответить
Услышал как то интересную фразу от человека из 25% - (Порошенко оставим в покое) Так вот он сказал - "янукович был умнее и при нем хоть что то правильно делалось". Дожились. Пардон - доголосовались. Прикол удался.
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13.11.2020 14:50 Ответить
Естественно умнее... Преступник, предатель и т.д., но не дурак... Даже схемы у большинства его подельников были многоходовыми, а не как у этих рукожопов, что двуходовка для них верх гениальности))) И таких сравнений можно приводить и приводить... Да и с выборами... Янык смог удержаться с 2004 по 2010-й, и не постиг судьбу всех "сбитых летчиков"...
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13.11.2020 15:37 Ответить
Рахманин видать забыл кем его избрали? Напомню ему - народным депутатом. И вместо того,чтобы запиливать такой-же беспонтовый видосик, мог бы начать чуть более плодотворней работать депутатом - например подать свой закон о КС. А так хочется ему ответить его же славами - Чтобы продуцировать видеоролики, необязательно занимать кресло нардепа!
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13.11.2020 15:14 Ответить
"Сам дурак"?))) Как знакомо)))
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13.11.2020 15:39 Ответить
РАЗОЗЛІЛО ? А мене порадувало- нарешті Рахманін показав зуби ЗЕбілу!
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13.11.2020 19:52 Ответить
Сглатывай
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13.11.2020 21:30 Ответить
Красиво сказано...
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13.11.2020 15:45 Ответить
Рахманін - Зеленському: Мода на понтову зухвалість минає. Щоб продукувати відеоролики, необов'язково займати президентське крісло - Цензор.НЕТ 941
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13.11.2020 16:55 Ответить
нет нет нет все нормально будут мамочки ходить на йогурт просить *** ДАМ, зеленский подаст
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14.11.2020 00:03 Ответить
Рахманин красава прямо под дых Зелебобику
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13.11.2020 17:36 Ответить
Много у нас диковин, каждый мудак Бетховен, каждый осёл Рахманин, каждый Иван Сусанин.
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13.11.2020 19:24 Ответить
Рашістская падаль бєснуєтся, а ЗЕленая вспливает на собственном говне
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13.11.2020 19:54 Ответить
Лева, то по чем свой зад в аренду хачам сжаешь?
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13.11.2020 21:31 Ответить
Адже не можна зневажати те, що маєш захищати.

Все своє життя клоун тільки те й робив, що зневажав державу Україна. З цією метою він і прийшов у крісло президента, щоб сплюндрувати Україну. Що лазар каганович не встигли зробити у 1932 - 1933 роках, блазень зеленський намагається завершити у 2019 -2021 роках.
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13.11.2020 20:55 Ответить
и кстати во время карантина отменяется нах цензурирование
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14.11.2020 00:04 Ответить
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