Минобразования рекомендует вузам с 16 ноября перейти на смешанную форму обучения
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Министерство образования и науки рекомендовало учреждениям высшего и профессионального предвысшего образования перейти на смешанную форму обучения.
Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"С 16 ноября 2020 обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении. Письмо уже отправлено руководителям учебных заведений", - сообщил министр.
Он отметил, что организуя обучение по дистанционной или смешанной форме, следует учитывать изменения Кабмина в правила карантина и предыдущие рекомендации МОН.
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