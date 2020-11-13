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Минобразования рекомендует вузам с 16 ноября перейти на смешанную форму обучения

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минобразования рекомендует вузам с 16 ноября перейти на смешанную форму обучения

Министерство образования и науки рекомендовало учреждениям высшего и профессионального предвысшего образования перейти на смешанную форму обучения.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"С 16 ноября 2020 обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении. Письмо уже отправлено руководителям учебных заведений", - сообщил министр.

Он отметил, что организуя обучение по дистанционной или смешанной форме, следует учитывать изменения Кабмина в правила карантина и предыдущие рекомендации МОН.

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...она уже давно смешанная... С этим, коричневым, что так любят наши 73%, но не с шоколадом Минобразования рекомендует вузам с 16 ноября перейти на смешанную форму обучения - Цензор.НЕТ 2808
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13.11.2020 13:57 Ответить
жареный петух клюнул?
или еще нет?
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13.11.2020 13:59 Ответить
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет Джерело:https://censor.net/ua/n3230928

Здивоавний! Коли це заслуженого плагіатора прижначили?
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13.11.2020 14:22 Ответить
Давно уже пора переходить на дитанционное школам и университетам
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13.11.2020 14:22 Ответить
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет Джерело:https://censor.net/ua/n3230928

Здивований! Коли це заслуженого плагіатора призначили?
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13.11.2020 14:23 Ответить
Харківські діти з понеділка ідуть до школи.
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13.11.2020 14:44 Ответить
********
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13.11.2020 14:48 Ответить
Змішана це як? На місцях зроблять, що тиждень учаться одні, тиждень інші. Як не крути, хворі учні в школу потраплять. Вчителі будуть кожний день в школі поки їх швидка не вивезе.У ЧОМУ КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ? І якщо бізнес 100% потерпає від карантину, школи потерпають від тупості керівників. В освіті ще багато червоних директорів кому за 60.
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13.11.2020 14:55 Ответить
Лекції - дистанційно, практичні - аудиторно.
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13.11.2020 17:06 Ответить
То б то і не вашим і не нашим ! Так наче карантин є, і наче його не має ? Це повний ідіотизм , особливо враховуючи середній вік викладачів, тих хто за ці копійки наважився працювати в школах та інших навчальних закладах! Це призведе до того, що дійсно не буде КОМУ ні лікувати, ні навчати!
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13.11.2020 16:11 Ответить
В Миколаєві з понеділка починають працювати університети .......
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13.11.2020 16:26 Ответить
 
 