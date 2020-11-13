69-летний мужчина выпал из автобуса и умер на остановке во Львове, - Нацполиция

На остановке общественного транспорта во Львове умер 69-летний мужчина. По словам очевидцев, он выпал из автобуса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

12 ноября около 17.40 на оперативную линию 102 поступило сообщение о мужчине, который погиб в результате ДТП на остановке общественного транспорта по улице Гринченко во Львове.

Правоохранители установили личность погибшего - 69-летнего жителя одного из сел Жовковского района. По словам очевидцев происшествия, мужчина якобы выпал из автобуса на тротуар и от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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