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69-летний мужчина выпал из автобуса и умер на остановке во Львове, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

69-летний мужчина выпал из автобуса и умер на остановке во Львове, - Нацполиция

На остановке общественного транспорта во Львове умер 69-летний мужчина. По словам очевидцев, он выпал из автобуса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

12 ноября около 17.40 на оперативную линию 102 поступило сообщение о мужчине, который погиб в результате ДТП на остановке общественного транспорта по улице Гринченко во Львове.

Правоохранители установили личность погибшего - 69-летнего жителя одного из сел Жовковского района. По словам очевидцев происшествия, мужчина якобы выпал из автобуса на тротуар и от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Одне знаю чітко - у Львові забитих людьми маршруток нема...Два-три стоячих і то не часто побачиш...Щодо Грінченка - це вулиця де максимальна швидкість 30 км в годину...На одній стороні базари,на другій багатоповерхівки,через кожні 50 метрів переходи...Тим паче випадок на зупинці...Може,водій не винен?..
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13.11.2020 14:22 Ответить
А что там ездит по Гринченка - новые Электроны и МАЗы, или раздолбанные Богданы?
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13.11.2020 14:33 Ответить
У файному місті Лева є чималий негатив.Міський транспорт традиційно надто перевантажений - люд у ньому як ті оселедці в діжці, особливо у години пік. По собі особисто це знаю, на відміну від мудрого Володимира... Романчука - мабуть, він працівник управління міського транстпорту та боронить за вказівкою своїх верхів честь мундиру?
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13.11.2020 15:15 Ответить
Мужичок ,вероятно, и выпал потому,что умер.Тем более на остановке.Вина водителя вообще не просматривается.
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13.11.2020 15:48 Ответить
а это засняла видеокамера Авакова?
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14.11.2020 00:05 Ответить
 
 