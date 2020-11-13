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Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль

Мэры городов не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о карантине выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что по решению правительства в течение выходных учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей, а также подчеркнул, что городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о "карантине выходного дня".

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. "Карантин выходного дня" касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам главы правительства, главы обладминистраций должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходных не должны принимать посетителей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил главе правительству о том, что произошли переговоры с крупными торговыми сетями, и все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством. Возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

Также читайте: Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Правильно. Крепостные должны сидеть по домам. А то, глядишь, бунт задумают, и вынесут всю зелёную банду с Банковой, а армия не вмешается.

Вообще вы достали всех со своим дурантином. Население перестаёт бояться. "Ковид" был неплохим дуриловом, но у всякого развода есть предел. Вот он и подкрался.
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13.11.2020 14:24
+8
Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2530
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13.11.2020 14:23
+7
Городской глава Тернополя Сергей Надал заявил, что карантина выходного дня в городе не будет. По его словам, эти ограничения уничтожат экономику города.Источник: https://censor.net/ru/n3230932

И это не только в Тернополе!
То, что местные власти многих городов просто "клали с прибором" на ваши решения, говорит, очкарик, что вертикаль вашего управления имеет размер не больше, чем причандал "сиониста Пидорова".
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13.11.2020 14:31
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Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3785
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13.11.2020 14:21 Ответить
Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2530
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13.11.2020 14:23 Ответить
Правильно. Крепостные должны сидеть по домам. А то, глядишь, бунт задумают, и вынесут всю зелёную банду с Банковой, а армия не вмешается.

Вообще вы достали всех со своим дурантином. Население перестаёт бояться. "Ковид" был неплохим дуриловом, но у всякого развода есть предел. Вот он и подкрался.
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13.11.2020 14:24 Ответить
Это ты всех достал. Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5834
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13.11.2020 14:30 Ответить
Вы так верно написали: население. Это правильное определение. Люди не подходит. Люди умеют думать и беспокоиться за родных, родителей и близких.
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13.11.2020 14:34 Ответить
Но, людей мало; около 10%.

Остальное голосует за ОПЗЖ, "слуг", Юлю и т.д. С них какой спрос ? Такими родились; даже школа бессильна.
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13.11.2020 14:47 Ответить
А коли ці рідні взагалі не можуть потрапити до лікарні на планове лікування чи операцію? Чи ти сирота?
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13.11.2020 14:48 Ответить
Отвечаю. Я в прошлую пятницу, ночью, возила свою дочку по скорой, было подозрение что нужна срочная операция. Возила в Добробут. Дочку застраховала три года назад.Нас приняли. Готовы были при необходимости оперировать, к счастью это не понадобилось. Если что-то случится с отцом, не дай Бог. Я повезу ешо в Обериг или Добробут и там нас приймут.
Так что ты сама решай, кто из нас кто. Я вдова с маленькими детьми. работающая с утра и до вечера и спопобная обеспечить и себя и родных. Или люди, которые только жаловаться могут и которым все должны
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13.11.2020 14:58 Ответить
Ти забула написати, що ще й інвалідність маєш.
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13.11.2020 15:10 Ответить
Ну, ты и дура. Желаю тебе никогда моего счастья не иметь...
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13.11.2020 15:20 Ответить
Гарна в тебе робота, що аж стільки читачів маєш.
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13.11.2020 15:25 Ответить
Читатели у меня еще со времен Майдана. Тогда я была домохозяйкой, муж работал я дома с детьми была.
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13.11.2020 15:30 Ответить
Тоді не такі вже й маленькі. Іди працюй, не відволікатиму.
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13.11.2020 15:32 Ответить
У меня отпуск. Старшей дочери 12 лет она еще не пошла на работу и не сняла квартиру... И я бы не сказала, что очень взрослая.
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13.11.2020 15:39 Ответить
Угу, точно..и благодаря сионистскому заговору всех бесстрашных в больницы Одессы и Полтавы уже не принимают..по факту начался режим сортировки
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13.11.2020 14:37 Ответить
А какие симптомы ? С чем едут-то ?
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13.11.2020 14:48 Ответить
З хронічними захворюваннями, як зверху наказали.
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13.11.2020 14:49 Ответить
Интернет есть? Читай! Здесь
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13.11.2020 14:55 Ответить
Ну, рассказал, да. Интересно. А кадры есть ? Хоть постановочные !
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13.11.2020 15:23 Ответить
Навесні нікого з знайомих, хто хворів би, а зараз з тих, хто лежав, двоє, та вони нічого не бачили, з палат не випускали.
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13.11.2020 15:28 Ответить
тебе надо сьемки из больницы где лежат люди на грани жизни и смерти?
настоятельно рекомендую срочно обратится к психиатру, психотерапевт тебе уже не поможет
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13.11.2020 16:01 Ответить
Да, конечно. Я хочу видеть симптоматику, анализы, историю болезни. Мне нужно быть уверенным что мошенники в белых халатах не выдают обычную гриппозную пневмонию за "ковид".
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13.11.2020 22:15 Ответить
Товарищ Наполеон Виссарионович, вам корона не жмет? Потому как в нынешнее время существует тайна личности и ваши хотения всем остальным глубоко посвист
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13.11.2020 23:43 Ответить
Тайна личности ? Вы, похоже, застряли в 20-м веке.
Ваши перемещения отслеживаются 24 часа в сутки, с точностью полтора метра. Вы же сами с собой носите ваш радиомаячок: мобильный телефон.

Мне не нужны фамилии тех кто там "больны ковидом". Я спрашивал только о медицинской информации.
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13.11.2020 23:51 Ответить
Начхальник зеленый выискался.
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13.11.2020 14:25 Ответить
Логічно,адже Ахметов продає нам маму дешеву енергію по найвищій ціні в світі а гарантувала йому такі ціни команда ЗЕ під гарантування їх державним бюджетом.
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13.11.2020 14:26 Ответить
Городской глава Тернополя Сергей Надал заявил, что карантина выходного дня в городе не будет. По его словам, эти ограничения уничтожат экономику города.Источник: https://censor.net/ru/n3230932

И это не только в Тернополе!
То, что местные власти многих городов просто "клали с прибором" на ваши решения, говорит, очкарик, что вертикаль вашего управления имеет размер не больше, чем причандал "сиониста Пидорова".
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13.11.2020 14:31 Ответить
Тупые избиратели зеленского будут шляться и плевать на решение кабмина.
А умные противники будут беречь себя и своих близких.
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13.11.2020 14:32 Ответить
Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8410
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13.11.2020 14:39 Ответить
Бгг. Интересно. А если бы этот карантин отказался выполнять скажем Кличко.
Вот бы веселуха была:
Приезжает Шмыгаль убеждать Кличко...
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13.11.2020 14:32 Ответить
Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 152
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13.11.2020 14:41 Ответить
Местные выборы показали, что преЗЕрвативы уже никто в этой стране. В большинстве крупных городов, квартальная срань даже в тройку не вошла. Я уже не говорю про мэрские кресла. Поэтому местные власти будут и дальше посылать нахер квартальных шутов, ведь избирали мэров граждане городов, а не назначали в Киеве.
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13.11.2020 14:44 Ответить
Прощайте, зелёные ушлёпки.
Вы пришли из ниоткуда, и уйдёте в никуда.
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13.11.2020 14:47 Ответить
Гуляй дятеллллл
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13.11.2020 20:31 Ответить
 
 