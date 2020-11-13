Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль

Мэры городов не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о карантине выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что по решению правительства в течение выходных учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей, а также подчеркнул, что городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о "карантине выходного дня".

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. "Карантин выходного дня" касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам главы правительства, главы обладминистраций должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходных не должны принимать посетителей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил главе правительству о том, что произошли переговоры с крупными торговыми сетями, и все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством. Возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

Также читайте: Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль