Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль
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Мэры городов не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о карантине выходного дня.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер отметил, что по решению правительства в течение выходных учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей, а также подчеркнул, что городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о "карантине выходного дня".
"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. "Карантин выходного дня" касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", - подчеркнул Шмыгаль.
По словам главы правительства, главы обладминистраций должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходных не должны принимать посетителей.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил главе правительству о том, что произошли переговоры с крупными торговыми сетями, и все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством. Возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.
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Вообще вы достали всех со своим дурантином. Население перестаёт бояться. "Ковид" был неплохим дуриловом, но у всякого развода есть предел. Вот он и подкрался.
Остальное голосует за ОПЗЖ, "слуг", Юлю и т.д. С них какой спрос ? Такими родились; даже школа бессильна.
Так что ты сама решай, кто из нас кто. Я вдова с маленькими детьми. работающая с утра и до вечера и спопобная обеспечить и себя и родных. Или люди, которые только жаловаться могут и которым все должны
настоятельно рекомендую срочно обратится к психиатру, психотерапевт тебе уже не поможет
Ваши перемещения отслеживаются 24 часа в сутки, с точностью полтора метра. Вы же сами с собой носите ваш радиомаячок: мобильный телефон.
Мне не нужны фамилии тех кто там "больны ковидом". Я спрашивал только о медицинской информации.
И это не только в Тернополе!
То, что местные власти многих городов просто "клали с прибором" на ваши решения, говорит, очкарик, что вертикаль вашего управления имеет размер не больше, чем причандал "сиониста Пидорова".
А умные противники будут беречь себя и своих близких.
Вот бы веселуха была:
Приезжает Шмыгаль убеждать Кличко...
Вы пришли из ниоткуда, и уйдёте в никуда.