Песков уверен, что "русофобские антитела" в Украине уже ослабли и скоро пройдут
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что "русофобские антитела" исчезнут в Украине достаточно быстро, так как украинцы и россияне - два родственных, при этом не братских, народа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью RT.
"Мы по-прежнему считаем, что мы были и остаемся двумя родственными народами, при этом не братскими", - сказал представитель Кремля, говоря об отношениях РФ и Украины.
Он выразил мнение, что за последние годы руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать вражеские ощущения в своем народе по отношению к России.
"Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро... Искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро", - подчеркнул Песков.
При этом он отметил, что прошедшие в Украине местные выборы и их итоги показали, что "антитела-то и не такие сильные уже".
Пожалуйста, подождите...
Визнав наявність в Україні імунітету до цієї зарази, і заявив про свої "хотелки" щоб цей імунітит ослаб і Україна знову стала вразливою до зарази.
Украинцы не имеют ничего родственного с россиянами.
Народ родственный украинцам - это русские.
В составе УПА от 30 до 40% были русскими.
Более 50% армии Украины - это русские.
Половина русских Украины - это "антитела" которые опасаются враждебную всему русскому россию.
Мы - один народ!
Мы- братские народы!
Мы - родственные народы!
Песков не знает смысла слов "иммунитет", "русофобские"?
Оно, похоже, думает, что "иммунитет" - это про фобию (страх).
Так оно даже по-русски не понимает! Мышебрат....
Зараз на слуху, через ковід, імунітет.. антитіла...
От він і сує їх всди)
В Карелии откроют бутафорский концлагерь для детей
видео - https://youtu.be/rsdQSE-2i1g
Еще одно подтверждение того, что страна сошла с ума.
Причем это приняло характер массового соревнования, в котором каждый пытается превзойти других своей ипанутостью.
Вы только вдумайтесь, по пунктам:
- в Карелии открывают бутафорский концлагерь, уже готовы бараки и пулеметные вышки;
- для детей;
- на средства президентского гранта;
- на территории базы отдыха;
- преодолевая сопротивление местной общественности;
- силами Фонда "Открытые возможности".
В Карелии открывают музей - мемориал на месте финского детского (Маркиз- для детей концентрационного лагеря для перемещённых лиц действовавшего с 1941 по 1944 год. Это те милые фины что в особенностях охоты.
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