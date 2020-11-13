Песков уверен, что "русофобские антитела" в Украине уже ослабли и скоро пройдут

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что "русофобские антитела" исчезнут в Украине достаточно быстро, так как украинцы и россияне - два родственных, при этом не братских, народа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью RT.

"Мы по-прежнему считаем, что мы были и остаемся двумя родственными народами, при этом не братскими", - сказал представитель Кремля, говоря об отношениях РФ и Украины.

Он выразил мнение, что за последние годы руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать вражеские ощущения в своем народе по отношению к России.

"Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро... Искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро", - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что прошедшие в Украине местные выборы и их итоги показали, что "антитела-то и не такие сильные уже".

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