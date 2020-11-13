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Киев, как и остальные города, будет выполнять решение Кабмина о карантине выходного дня, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Киев, как и остальные города, будет выполнять решение Кабмина о карантине выходного дня, - КГГА

Киев, как и остальные города Украины, должен выполнять решение правительства о так называемом карантине выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил советник мэра Киева, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

"Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для исполнения, согласны мы концептуально с подходом правительства или нет. Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы", - отметил Бондаренко.

При этом постановление должно одинаково работать для всех без исключения субъектов, подчеркнул Бондаренко.

"Напомню, что правительство ввело общий карантин, распространив противоэпидемические ограничения, касающиеся оранжевой зоны, на все регионы страны. А столица находилась именно в оранжевой зоне, поэтому то, что касается рабочих дней недели, для нас не меняется. Мы просто выполняем постановление правительства", - добавил Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд городов Украины отказался вводить карантин выходного дня. Среди них: Славянск, Одесса, Чернигов, Ривне, Краматорск, Черкассы и Тернополь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко не учел, что обвиняет в пророссийских взглядах хирурга Елизарова, который отстаивал украинские убеждения на фронте, - Билецкий

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Киев и другие дебилы будут исполнять идиотизм выходного дня)
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13.11.2020 14:51
+4
"приватні кафешки бариг" - це Фопи, у яких за вихідні 50% сумарної виручки.
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13.11.2020 15:17
+3
Кафетерий в эпицентре будет работать как и ранее, только вывеску поменяют на "аптека" или корм для животных
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13.11.2020 14:56
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Первый шаг к коалиции с СН
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13.11.2020 14:40 Ответить
Более тысчи больных в сутки? Не?
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13.11.2020 14:42 Ответить
В коалиции со смертью, конечно будет правильнее. Київ, як і решта міст, виконуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня, - КМДА - Цензор.НЕТ 7374
Да?
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13.11.2020 14:49 Ответить
А почему только мы?)
Ну ладно....
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13.11.2020 14:40 Ответить
А Эпицентр?
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13.11.2020 14:44 Ответить
Уже включили заднюю.
Будут карантинить.
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13.11.2020 14:47 Ответить
Но не то чтобы полностью, не?
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13.11.2020 14:55 Ответить
Кафетерий в эпицентре будет работать как и ранее, только вывеску поменяют на "аптека" или корм для животных
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13.11.2020 14:56 Ответить
Київ, як і решта міст, виконуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня, - КМДА - Цензор.НЕТ 1300
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13.11.2020 15:08 Ответить
Киев и другие дебилы будут исполнять идиотизм выходного дня)
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13.11.2020 14:51 Ответить
За зеленского голосовал?
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13.11.2020 14:55 Ответить
Последние 10 лет я вообще не голосую)
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13.11.2020 15:04 Ответить
Останній раз - за Віктора Фьодрича? Тільки чесно. Київ, як і решта міст, виконуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня, - КМДА - Цензор.НЕТ 2637
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13.11.2020 15:16 Ответить
Не угадали)
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13.11.2020 17:12 Ответить
А кто такой бондаренко? Его киевляне не избирали отвечать от нашего лица. Поэтому мнение квартального скунса, нас не интересует.
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13.11.2020 14:53 Ответить
Что касается карантина выходного дня, цель правительства не разорвать цепь (заболеваемости. - Ред.), разорвать цепь может только полный локдаун, но карантин выходного дня может уменьшить количество заболевших," перезагрузить "кровати и все остальное", - сказал Радуцкий, добавив, что сейчас проблема не столько в кроватях, а в недостатке врачей и медицинских работников, которые тоже болеют коронавирусной болезнью.Источник: https://censor.net/ru/n3230827
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13.11.2020 14:58 Ответить
В Тернополе бизнесмен придумал, как избежать потери бабла от карантина.
Он создал религиозную организацию "Братство Лысых".
Ресторан переоборудовал под храм, а хостел - под монастырь.
Ждём субботнюю и воскресную мессу.
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13.11.2020 14:59 Ответить
Якщо людина на вихідні не піде в зачинені на локдаун кафешки і клуби і не витратить грошей в гаманці бізнесменам, то бюджет недоотримає грошей і настане криза.
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
11.11.2020 19:48
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13.11.2020 14:59 Ответить
"приватні кафешки бариг" - це Фопи, у яких за вихідні 50% сумарної виручки.
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13.11.2020 15:17 Ответить
Коронапятница 13-е

Почитал я новости и задумался.
В Украине почти каждый четвертый тест - положительный!
+46 813 тестов.
+11 787 инфицированых.

Знаете что это означает ...

Шведы посыпают пеплом голову за отсутствие карантина весной и что у них ужас - каждый пятый тест положительный.
https://nord.news/2020/11/09/every-fifth-person-tested-in-stockholm-is-positive/
В Украине - каждый четвертый!

И тут Зелёные Гении придумали карантин выходного дня.

Я вот в замешательстве, "почему?".
Они думают, что вирус отдыхает в субботу и воскресенье?
Или это чтоб вирус отдохнул в эти дни?
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13.11.2020 15:57 Ответить
Не треба казок за шведів, у них усе чудово без карантину.
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13.11.2020 16:04 Ответить
Корінні кияни клали на цей карантин. Його дотримується лише зомбоване бидло.
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13.11.2020 16:02 Ответить
Киев, как и остальные города
Если остальные не будут ...
Київ, як і решта міст, виконуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня, - КМДА - Цензор.НЕТ 1649
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13.11.2020 16:59 Ответить
 
 