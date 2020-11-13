Киев, как и остальные города, будет выполнять решение Кабмина о карантине выходного дня, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Киев, как и остальные города Украины, должен выполнять решение правительства о так называемом карантине выходного дня.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил советник мэра Киева, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.
"Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для исполнения, согласны мы концептуально с подходом правительства или нет. Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы", - отметил Бондаренко.
При этом постановление должно одинаково работать для всех без исключения субъектов, подчеркнул Бондаренко.
"Напомню, что правительство ввело общий карантин, распространив противоэпидемические ограничения, касающиеся оранжевой зоны, на все регионы страны. А столица находилась именно в оранжевой зоне, поэтому то, что касается рабочих дней недели, для нас не меняется. Мы просто выполняем постановление правительства", - добавил Бондаренко.
Напомним, ранее сообщалось, что ряд городов Украины отказался вводить карантин выходного дня. Среди них: Славянск, Одесса, Чернигов, Ривне, Краматорск, Черкассы и Тернополь.
Пожалуйста, подождите...
Да?
Ну ладно....
Будут карантинить.
Он создал религиозную организацию "Братство Лысых".
Ресторан переоборудовал под храм, а хостел - под монастырь.
Ждём субботнюю и воскресную мессу.
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
11.11.2020 19:48
Почитал я новости и задумался.
В Украине почти каждый четвертый тест - положительный!
+46 813 тестов.
+11 787 инфицированых.
Знаете что это означает ...
Шведы посыпают пеплом голову за отсутствие карантина весной и что у них ужас - каждый пятый тест положительный.
https://nord.news/2020/11/09/every-fifth-person-tested-in-stockholm-is-positive/
В Украине - каждый четвертый!
И тут Зелёные Гении придумали карантин выходного дня.
Я вот в замешательстве, "почему?".
Они думают, что вирус отдыхает в субботу и воскресенье?
Или это чтоб вирус отдохнул в эти дни?
Если остальные не будут ...