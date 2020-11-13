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За сутки в США впервые выявили более 150 тысяч новых случаев COVID-19, зарегистрировано 919 смертей

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

За сутки в США впервые выявили более 150 тысяч новых случаев COVID-19, зарегистрировано 919 смертей

В Соединенных Штатах за последние сутки сообщили о 153 496 случаях заболевания COVID-19, что стало новым ежедневным максимумом с начала пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Несколько штатов сообщили о рекордном количестве госпитализированных пациентов с коронавирусом. За последние сутки подтверждено 919 летальных случаев среди инфицированных.

В США десятый день подряд фиксируют более 100 000 случаев, но сегодня впервые количество превысило 150 000 за один день.

На сегодня в США в целом обнаружили 10 552 821 случай заболевания COVID-19 и не менее 242 423 случая смерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире выявлены рекордные 643 тыс. новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 53 млн человек, умерли - 1,2 млн

Также стало известно, что Техас и Калифорния первыми из американских штатов пересекли отметку в 1 миллион случаев.
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Топ комментарии
+1
если в США будут какие-то инновации по борьбе с ковидом, то все они будут перениматься к нам и в Европу
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13.11.2020 15:07
+1
так умирает 2%. а выявленных, вон - стопицят тыщ. не удивлюсь, если 80% положительных тестов бракованные.
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13.11.2020 15:13
+1
На жаль, але на передвиборчих сходках у Трампа майже всі присутні були без масок, як і він сам. До Байдена приходили більш свідомі прихильники, та і сам Джо ніколи без маски не спілкувався з виборцями.
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13.11.2020 16:12
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Очень печально.
Тысяча умерших. Они что не знали что это просто грип? Почему им никто не сказал?
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13.11.2020 14:46 Ответить
а два из четырёх сработавших у Илона Маска теста туда посчитали? За сутки в США впервые выявили более 150 тысяч новых случаев COVID-19, зарегистрировано 919 смертей - Цензор.НЕТ 1881
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13.11.2020 14:49 Ответить
Когда умрёт два раза, тогда посчитают.
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13.11.2020 14:51 Ответить
так умирает 2%. а выявленных, вон - стопицят тыщ. не удивлюсь, если 80% положительных тестов бракованные.
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13.11.2020 15:13 Ответить
посмотрим как Джо справится с этим... какой баланс будет держать.... идти по лезвию бритвы
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13.11.2020 14:51 Ответить
Тут бабушка надвое сказала.
Ещё неизвестно, кто с кем справится.
Его возраст в зоне риска.
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13.11.2020 15:02 Ответить
его возраст не причем... я про здоровье американцев и его президенскую команду и коронавирус челендж
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13.11.2020 15:05 Ответить
если в США будут какие-то инновации по борьбе с ковидом, то все они будут перениматься к нам и в Европу
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13.11.2020 15:07 Ответить
На жаль, але на передвиборчих сходках у Трампа майже всі присутні були без масок, як і він сам. До Байдена приходили більш свідомі прихильники, та і сам Джо ніколи без маски не спілкувався з виборцями.
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13.11.2020 16:12 Ответить
За добу в США вперше виявили понад 150 тисяч нових випадків COVID-19, зареєстровано 919 смертей - Цензор.НЕТ 8120 Недавно умер самый пожилой человек планеты,-111 летний румын. А тут реклама про "120-летнюю молдованку "которая чем то делится! За добу в США вперше виявили понад 150 тисяч нових випадків COVID-19, зареєстровано 919 смертей - Цензор.НЕТ 8120 Холопы! Зря проедаете бюджет! За добу в США вперше виявили понад 150 тисяч нових випадків COVID-19, зареєстровано 919 смертей - Цензор.НЕТ 9323
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13.11.2020 16:38 Ответить
 
 