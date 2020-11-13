Задержанный на взятке 400 тыс. грн начальник отдела Минобороны Непота - автор приказа о "черных шевронах", позволившего вымогать взятки с производителей на новых тендерах, - Бутусов

Автор "черных шевронов", начальник отдела Минобороны полковник Игорь Непота задержан СБУ на взятке в 400 тысяч гривен за организацию тендера по закупке беретных знаков Вооруженных сил Украины в интересах коммерческой фирмы.

Об этом говорится в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Шевроны в пуху: Версия об истинном смысле приказа №238".

"В 13.00 12 ноября в служебном комитете Министерства обороны при получении взятки задержан полковник Игорь Непота - начальник отдела разработки и внедрения военной символики Управления развития вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Непота получил 100 тысяч гривен - это первый транш из общей оговоренной суммы взятки в 400 тысяч от собственника ООО "Бомакс плюс" Н.Бойко, за изменение технических условий относительно сплава металла, из которого изготовляются беретные знаки . Сейчас беретные знаки закупаются по 120 гривен за штуку. Изменение технических условий по сплаву автоматически позволяет удалить из тендера конкурентов и создает уникальные преимущества тому производителю, кто уже обладает такой технологией и запасом материалов", - рассказал Бутусов.

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Журналист отмечает, что эта коррупция стала возможной в результате скандального и остро критикуемого приказа от 30 июня 2020 года №238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року №606", который совершенно без всяких разумных обоснований изменил Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими ВСУ.

"Каждый военный знает этот приказ, поскольку он предусматривает массу необоснованных изменений формы одежды... Зачем на эти мелкие и совершенно несущественные изменения тратить время руководства Минобороны и командования ВСУ? Зачем тратить деньги налогоплательщиков? Дело полковника Непоты позволяет выдвинуть версию об истинном смысле приказа №238. Получается, он стал поводом по-новому выписать технические задания и вымогать взятки с производителей на новых тендерах. Вот такая логика очевидна. Коррупция эта очень мелкая и ничтожная - такая же как ничтожная, как и смысл приказа №238. Надеюсь, министр обороны Таран и главком ВСУ Хомчак прокомментируют дело Непоты и смысл издания приказа №238, который абсолютно далек от "стандартов НАТО" и близок к статьям Уголовного кодекса", - акцентирует Бутусов.

Дело в том, что, как говорят источники Цензор.НЕТ в Минобороны, есть основания подозревать, что под одного производителя выписаны и другие тендеры, согласно приказу 238. Например, по производству погон, по производству новых курток.

Полковник Непота возглавляет отдел ГУРСМО три года, он выписал технические условия на многие тендеры при трех министрах обороны, теперь правоохранительные органы должны выяснить, на каких условиях Непота ранее организовывал закупки. Все это требует пересмотра и проверки.

Ранее стало известно, что чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах.

Более подробно читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Шевроны в пуху: Версия об истинном смысле приказа №238" по ссылке.