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взятка (5958) госзакупки (959) Минобороны (8238) тендер (647) Бутусов Юрий (3910) ВСУ (5157) Непота Игорь (2)

Задержанный на взятке 400 тыс. грн начальник отдела Минобороны Непота - автор приказа о "черных шевронах", позволившего вымогать взятки с производителей на новых тендерах, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Задержанный на взятке 400 тыс. грн начальник отдела Минобороны Непота - автор приказа о

Автор "черных шевронов", начальник отдела Минобороны полковник Игорь Непота задержан СБУ на взятке в 400 тысяч гривен за организацию тендера по закупке беретных знаков Вооруженных сил Украины в интересах коммерческой фирмы.

Об этом говорится в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Шевроны в пуху: Версия об истинном смысле приказа №238".

"В 13.00 12 ноября в служебном комитете Министерства обороны при получении взятки задержан полковник Игорь Непота - начальник отдела разработки и внедрения военной символики Управления развития вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Непота получил 100 тысяч гривен - это первый транш из общей оговоренной суммы взятки в 400 тысяч от собственника ООО "Бомакс плюс" Н.Бойко, за изменение технических условий относительно сплава металла, из которого изготовляются беретные знаки . Сейчас беретные знаки закупаются по 120 гривен за штуку. Изменение технических условий по сплаву автоматически позволяет удалить из тендера конкурентов и создает уникальные преимущества тому производителю, кто уже обладает такой технологией и запасом материалов", - рассказал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ. ФОТО

Журналист отмечает, что эта коррупция стала возможной в результате скандального и остро критикуемого приказа от 30 июня 2020 года №238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року №606", который совершенно без всяких разумных обоснований изменил Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими ВСУ.

"Каждый военный знает этот приказ, поскольку он предусматривает массу необоснованных изменений формы одежды... Зачем на эти мелкие и совершенно несущественные изменения тратить время руководства Минобороны и командования ВСУ? Зачем тратить деньги налогоплательщиков? Дело полковника Непоты позволяет выдвинуть версию об истинном смысле приказа №238. Получается, он стал поводом по-новому выписать технические задания и вымогать взятки с производителей на новых тендерах. Вот такая логика очевидна. Коррупция эта очень мелкая и ничтожная - такая же как ничтожная, как и смысл приказа №238. Надеюсь, министр обороны Таран и главком ВСУ Хомчак прокомментируют дело Непоты и смысл издания приказа №238, который абсолютно далек от "стандартов НАТО" и близок к статьям Уголовного кодекса", - акцентирует Бутусов.

Дело в том, что, как говорят источники Цензор.НЕТ в Минобороны, есть основания подозревать, что под одного производителя выписаны и другие тендеры, согласно приказу 238. Например, по производству погон, по производству новых курток.

Полковник Непота возглавляет отдел ГУРСМО три года, он выписал технические условия на многие тендеры при трех министрах обороны, теперь правоохранительные органы должны выяснить, на каких условиях Непота ранее организовывал закупки. Все это требует пересмотра и проверки.

Ранее стало известно, что чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах.

Более подробно читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Шевроны в пуху: Версия об истинном смысле приказа №238" по ссылке.
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Топ комментарии
+20
зашли расстреляли в прямом эфире по всем каналам 72 часа и на весь мир... и все коррупция закончится мгновенно в Украине.... все эти Нетопы (оцы) Семочки Хомячки и прочая гопота на Меринах и Бентли свалит из украины за 24 часа босиком по снегу.. 80% побежит отсасывать Ху..ло 20 % побежит в сторону ненавистной им Европы..
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13.11.2020 15:00
+15
Украина -- страна возможностей!
Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8077
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13.11.2020 15:09
+13
так это сраные кокарды... шо там с питанием и гсм творится - страшно представить......
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13.11.2020 14:55
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Какие деньги налогоплательщиков? Всё покупалось за свои.
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13.11.2020 14:52 Ответить
зашли расстреляли в прямом эфире по всем каналам 72 часа и на весь мир... и все коррупция закончится мгновенно в Украине.... все эти Нетопы (оцы) Семочки Хомячки и прочая гопота на Меринах и Бентли свалит из украины за 24 часа босиком по снегу.. 80% побежит отсасывать Ху..ло 20 % побежит в сторону ненавистной им Европы..
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13.11.2020 15:00 Ответить
А до Пети ничего не было или твоя жизнь тоже началась с Пети ?
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13.11.2020 15:26 Ответить
"до Пети был доллар по 8"
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13.11.2020 15:44 Ответить
а до доллара по 8 был доллар по 5, а до по 5 был 1,8
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13.11.2020 16:38 Ответить
А еще до этого стоил 67 копеек и эскимо было вкусное.
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13.11.2020 16:46 Ответить
Ескімо усі бачили, а долар..... тільки члени політбюро.
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13.11.2020 17:18 Ответить
Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9258 Зачем членам политбюро доллар?
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13.11.2020 17:25 Ответить
Вони не ходили у магазини..... де торгували за карбованці. Навіть не знали як вони виглядають.. Вигляд грошей мінявся частіше ніж генсеки Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2344
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13.11.2020 17:45 Ответить
Вот по этой причине им доллары тоже не надо были. Позвонил, потребовал и вот у тебя уже дома колбаса по 2-20 или по 2-40.
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13.11.2020 17:52 Ответить
За 2 роки після введення " інституту прапорщиків" з'ясувалось що в них один пагон зайвий - заважав нести мішки з краденим. Треба застосувати цей досвід для старших офіцерів служби постачання.Відразу буде зрозумило "хто бере".
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13.11.2020 17:24 Ответить
так это сраные кокарды... шо там с питанием и гсм творится - страшно представить......
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13.11.2020 14:55 Ответить
Орден йому!!! З "закруткою" на спині...
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13.11.2020 14:56 Ответить
Краще на ЛОБІ.
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13.11.2020 17:26 Ответить
Ой! Довго "мудохаться" - це ж треба череп свердлить наскрізь.. А так ткнув штиком, вставив болт і закручуй..
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13.11.2020 17:54 Ответить
Я вас умоляю...дело ведь не в личностях Порошенки или Зеленского - дело в том, что такие персонажи как этот полковник идут на свои должности, чтобы воровать и на рабочем месте заняты именно тем, как бы придумать что-то, где можно украсть побольше.
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13.11.2020 15:31 Ответить
Как ты тут запел по другому.
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13.11.2020 15:45 Ответить
Цей Непота мабуть большой патриот Украины , бо нихде больше он не сможет так воровать Задержанный на взятке 400 тыс. грн начальник отдела Минобороны Непота - автор приказа о "черных шевронах", позволившего вымогать взятки с производителей на новых тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7508
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13.11.2020 14:57 Ответить
Такой же, как и ты, поцреот он, готов х...о лизать во всех местах за бабло и поливать реальных патриотов грязью, потому как дают те ему по рукам, а таким как ты по киздящим губам
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13.11.2020 15:54 Ответить
Слава Свынарчукам Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3162
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13.11.2020 16:00 Ответить
Задержанный на взятке 400 тыс. грн начальник отдела Минобороны Непота - автор приказа о "черных шевронах", позволившего вымогать взятки с производителей на новых тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1854 Задержанный на взятке 400 тыс. грн начальник отдела Минобороны Непота - автор приказа о "черных шевронах", позволившего вымогать взятки с производителей на новых тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3955
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13.11.2020 14:57 Ответить
Какой поп ( зельцман ) , таков приход ! Зебарыги на крови - все его подручные
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13.11.2020 16:40 Ответить
Украина -- страна возможностей!
Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8077
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13.11.2020 15:09 Ответить
Треш...
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13.11.2020 15:12 Ответить
Ты ведь сделал всех и теперь тоже президент.
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13.11.2020 15:47 Ответить
Каким образом я "сделал всех", проголосовав за Партию Голос?

Ты явно неадекватный тролль, пытающийся убедить всех, что "есть только порошен и враги".
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13.11.2020 15:52 Ответить
да за какой голос ты мог голосовать если его еще не было в 2014 году.
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13.11.2020 16:02 Ответить
Очевидно, что за Голос я голосовал в 2019м году, когда и появился слоган СН "сделаем всех вместе".

В 2014м, если мне не изменяет память - я голосовал за НФ.
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13.11.2020 16:05 Ответить
В 2014м, если мне не изменяет память - я голосовал за НФ.

Зря ты это сказал , Кеша этого не переживет Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8815
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13.11.2020 16:11 Ответить
Каким образом я "сделал всех", проголосовав за Партию Голос?

Канешно . Ты же не голосовал за БПП - значит ты кремлевский ахент . Спроси у Кешки , он подтвердит Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4118
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13.11.2020 16:03 Ответить
От гнусавого клоуна , который радовался ,что член его шоблы попался на взятке и будет наказан , через пару дней с Юрченко сняли браслет
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13.11.2020 16:44 Ответить
Весь "доход" этого полковника плавно перейдет в карманы так называемых "правоохранительных органов" и все....преступления как и небыло.
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13.11.2020 15:16 Ответить
Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3029
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13.11.2020 15:16 Ответить
Полковник наш рождён был "хватом".
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13.11.2020 15:16 Ответить
Внезапно. Ведь честнейший был человек. И тут, на-те ... Спорим, завтра под залог выйдет?
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13.11.2020 15:18 Ответить
Всякое может быть. Вопрос, ЗАЧЕМ вообще затеяли это разбазаривание немалых средств, в армии нет проблем кроме бутафории?

13.11.2020 15:26
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13.11.2020 15:32 Ответить
А вам уже известны все детали дела? Поделитесь.
Он сам задумал и организовал схему или ему спустили ее сверху те, кто издал этот идиотский приказ?
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13.11.2020 15:39 Ответить
"Каждый военный знает этот приказ, поскольку он предусматривает массу необоснованных изменений формы одежды:
- перекраска шевронов с именами военнослужащих буквами черного цвета;
- изменение мест нашивки государственного флага и нарукавного знака воинской части;
- золотые погоны на парадной форме;
- перенос "зубчатки" с погон генералов на воротники генералов, а булавы с ворота переместили на погоны генералов;
- внесение изменений в несколько десятков знаков и эмблем.

Зачем на эти мелкие и совершенно несущественные изменения тратить время руководства Минобороны и командования ВСУ? Зачем тратить деньги налогоплательщиков?"

Источник: https://censor.net/ru/r3230931
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13.11.2020 15:26 Ответить
Ну как зачем? ДенеХ в бюджете навалом, девать некуда, вот клованы шашечки и рисуют.
А куда едет машина и едет ли она вообще, им пофигу.
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13.11.2020 15:29 Ответить
при Зеле-уклонистке-мародёрке паркетные барыги-генералы расцвели буйным цветом
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13.11.2020 15:53 Ответить
Скільки ще таких "полковників" в ЗСУ...Потрібно кардинально все міняти, починаючи зверху.
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13.11.2020 15:55 Ответить
Кляті "свінарчукі", лізуть і лізуть. Такі накази зеленим героям підсовують, що без хабаря взагалі працювати неможливо.
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13.11.2020 15:58 Ответить
Хоть кого-нибудь, когда-нибудь, посадят уже за коррупцию в этой стране??? Сколько этих видосов уже на всю страну?
-Розенблат, Ляшко, Мосийчук, Грымчак, брат Ермака, Юрченко.....
И это навскидку, что в голове всплыло. Их преступления видела вся страна! Почему они не в тюрьме сейчас? А потом возмущаемся почему страна беднейшая в Европе!
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13.11.2020 15:58 Ответить
А почему до сих пор не создана какая- нибудь швейная ГОСУДАСТВЕННАЯ фабрика по производству формы, шевронов и т.д( для всех служб)? И не будет всяких темных" тендеров". И военторги должны быть закрыты( в том числе и на рынках под страхом уголовной ответственности. ТОГДА И ФОРМУ БУДУТ ВЫДАВАТЬ НЕ НА " БУМАГЕ", которая потом и УХОДИТ В ЭТИ " ВОЕНТОРГИ"
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13.11.2020 16:05 Ответить
це залишки пецикіних військових крадіїв
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13.11.2020 16:36 Ответить
Сгинь, мразь кацапская
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13.11.2020 16:47 Ответить
Непотизм, стало быть
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13.11.2020 18:17 Ответить
Нет иного выхода кроме как уволить к чертям собачьим все МОУ и набрать лейтенантов-выпускников. А на должности начальников управлений назначить американских полковников. А после этого уволить 50% лейтенантов, которые за это время стали капитанами, и набрать новых лейтенантов. И так 5 раз подряд.
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13.11.2020 19:08 Ответить
Папалась, ****!!!
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13.11.2020 20:46 Ответить
Альдо Рейна по прозвищу "Апач" на них не хватает...кокарды нарисовал бы им
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14.11.2020 09:53 Ответить
 
 