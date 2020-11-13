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ОПГ (260) правоохранительные органы (2944) СБУ (18692) Баканов Иван (299)

За два последних года СБУ разоблачила 120 ОПГ, которые влияли на местные власти, - Баканов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За два последних года СБУ разоблачила 120 ОПГ, которые влияли на местные власти, - Баканов

Есть доказательства, что некоторые из этих ОПГ на Востоке использовали российские спецслужбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Иван Баканов.

По словам Баканова, стратегия национальной безопасности Украины акцентирует внимание на том, что спецслужбы иностранных государств, прежде всего Российской Федерации, продолжают разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

"Они пытаются усиливать сепаратистские настроения, используют организованные преступные группировки и коррумпированных должностных лиц, стремсятся усилить инфраструктуру влияния. К слову, в нашей практике есть немало таких примеров. Только за два последних года СБУ разоблачила 120 организованных преступных группировок, которые имели влияние на местную власть за счет разветвленных коррупционных связей, своих представителей во власти, легализации бизнеса и отмывания средств. Есть доказательства, что некоторые из этих ОПГ на Востоке использовали российские спецслужбы", - рассказал глава СБУ.

Баканов отметил, что эти ОПГ, например, обеспечивали проникновение российских финансово-промышленных групп в стратегические отрасли нашей экономики. 

Также читайте: До 2027 года штат СБУ сократят до 20 тыс. личного состава, - Баканов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
"Правда" что именно? То что ОПГ влияет на власть это уже и дети знают. А то что они "разоблачили" - это словестный понос! Факты - это ФИО, суть противоправной деятельности, суд, приговор (в смысле его суть), тюрьма (РЕАЛЬНАЯ! За решеткой!). Ничего этого Баканов не озвучил, т.к. ... "порешали".
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13.11.2020 15:14
+4
Ви б ліпше "разоблачілі" одну ОЗГ, що впливає, а фактично керує центральною владою. Штат Делавер готовий вам допомогти в цьому.
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13.11.2020 15:04
+4
Более того. Почему Бакланов рассказывает за 2 года? Хотя сам он на должности с 20.08.19 г.
Сдается, что там и дел за эти 15 месяцев с десяток всего, иначе Зеленский ему бы уже какой-то орден вручил За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 6227
За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 2510
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13.11.2020 15:21
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если это правда, то молодцы За два последних года СБУ разоблачила 120 ОПГ, которые влияли на местные власти, - Баканов - Цензор.НЕТ 1020
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13.11.2020 15:02 Ответить
"Правда" что именно? То что ОПГ влияет на власть это уже и дети знают. А то что они "разоблачили" - это словестный понос! Факты - это ФИО, суть противоправной деятельности, суд, приговор (в смысле его суть), тюрьма (РЕАЛЬНАЯ! За решеткой!). Ничего этого Баканов не озвучил, т.к. ... "порешали".
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13.11.2020 15:14 Ответить
Более того. Почему Бакланов рассказывает за 2 года? Хотя сам он на должности с 20.08.19 г.
Сдается, что там и дел за эти 15 месяцев с десяток всего, иначе Зеленский ему бы уже какой-то орден вручил За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 6227
За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 2510
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13.11.2020 15:21 Ответить
Для того что бы Зе вручило медальку, вовсе не обязательно иметь какие-нибудь достижения (Скрябин - пример). А орден "За верность и преданность" пока отсутствует. Адекваты говорят, что он какой-то собачий. Но не думаю, что Зе остановят аргументы каких-то "умников". Так что ждемс ...
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13.11.2020 15:29 Ответить
Он имеет ввиду - остронили конкурентов.
Для лохов это борьба с ОПГ.
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14.11.2020 07:57 Ответить
Молодцы где? На выходе что? Сколько членов ОПГ получили приговор? Пока все бла-бла-бла как у "зеленых" всегда
За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 2062
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13.11.2020 15:15 Ответить
И создало 240 !
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13.11.2020 15:51 Ответить
А сколько бандитов получили сроки от "шиКАЛадных"? Га?
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14.11.2020 00:23 Ответить
Вася! Тебя в школе не били? В моей бурсе люто ненавидели крыс, стукачей и стрелочников. Презрение к таким, чмоушникам, вроде тебя со временем только усилилось
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14.11.2020 06:32 Ответить
А шо там с бриллиантовыми прокурорами , а ? За два последних года СБУ разоблачила 120 ОПГ, которые влияли на местные власти, - Баканов - Цензор.НЕТ 4795
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13.11.2020 15:03 Ответить
Они только по мелкому .... рогатому скоту.
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13.11.2020 15:05 Ответить
...перетворилися на графіт під час експертизи. "...іді і больше нє ґрєши..." (с) За два последних года СБУ разоблачила 120 ОПГ, которые влияли на местные власти, - Баканов - Цензор.НЕТ 4715
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13.11.2020 15:05 Ответить
Ви б ліпше "разоблачілі" одну ОЗГ, що впливає, а фактично керує центральною владою. Штат Делавер готовий вам допомогти в цьому.
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13.11.2020 15:04 Ответить
а местные власти - это не ОПГ???
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13.11.2020 15:07 Ответить
І поставило своїх нянь. За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 4214
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13.11.2020 15:10 Ответить
Сами себя ловят и наказывают
За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 2880
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13.11.2020 15:14 Ответить
Именно поэтому надо сокращать СБУ?
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13.11.2020 15:18 Ответить
А как же та, с Ермаком во главе? А Бенина ОПГ? Фирташ и Медведчук JGU& Мелочевку хватают, а на щук сачков не хвататает? Или смотрим только в микроскоп?
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13.11.2020 15:25 Ответить
сейчас услышав о сокращении жопы рвать начнут сбушники.
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13.11.2020 15:53 Ответить
сколько? 120? да в Украине всего 119 сварщиков... но 120 ОПГ? быканов быкует...
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13.11.2020 16:01 Ответить
Нам клялся Президент на Конституции,
кричал из телевизора сурово:
«Я положу конец коррупции!»
Но, выполнил лишь первые три слова…
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13.11.2020 17:15 Ответить
Ну разоблачили и что дальше? Отпустили ? Посадили ?Ааааа.... вам бы только отчитаться
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13.11.2020 17:40 Ответить
А разве ОПГ это прерогатива СБУ? Не полиции?
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13.11.2020 18:59 Ответить
Ну і де ці ОПГ? В тюрмі чи відкупилися? Бандитів треба знищувати, а не викривати.
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13.11.2020 20:42 Ответить
Ваня БЫКанов зажигает ?
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14.11.2020 00:24 Ответить
 
 