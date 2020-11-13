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Потерявшая семью в кровавой резне жительница Кривого Рога Костецкая рассказала о нападении: "Хоть бы одного оставил, нелюдь! Как мне теперь жить?"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Потерявшая семью в кровавой резне жительница Кривого Рога Костецкая рассказала о нападении:

Жительница Кривого Рога Юлия Костецкая потеряла семью в кровавой резне 7 ноября. Ее 66-летний муж и 31-летний сын стали жертвой жестокого нападения маньяка на улице.

Об этом она рассказала изданию "Факты", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что злоумышленник напал на них неожиданно, первым дважды ударил ножом младшего мужчину, увидев это, отец пытался заступиться за сына, но получил множественные ножевые ранения. Оба мужчины погибли на месте.

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"В воскресенье, 8 ноября, мы собирались ехать с мужем и сыном в Винницкую область. В субботу говорю им: "Ребята, надо что-то в дорогу купить... Давайте сходим в магазин". Сын сказал: "Мама, ты иди вперед, а мы тебя догоним". Я пошла в магазин, хожу-хожу, а ребят моих нет. "Вот гады, - думаю, - приду домой, я вам дам". Все купила, возвращаюсь и вдруг телефонный звонок: "Вы знаете Костецкого Николая Антоновича?" - "Знаю..." - "Вашего мужа убили...", - рассказала Юлия Костецкая.

Женщина расспросила, где это произошло и побежала на место преступления, там, увидев окровавленного мужчину, она начала кричать: "Коля, вставай!" Затем потеряла сознание, а очнулась, когда ее начали бить по щекам.

"Хоть бы одного оставил, нелюдь! Как мне теперь жить? Хочу спросить у него: "За что? Я вымаливала это дитя у Бога целых восемь лет... А ты его убил!" - добавила она.

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По словам женщины у них с мужем долго не было детей, поэтому они решили усыновить ребенка. Она рассказала, что после первого выкидыша у них с мужем восемь лет не было детей. Она долго лечилась, но все без толку. Знакомая, которая работала в роддоме, рассказывала, что там есть брошенные детки. Юля присмотрела девочку, но ее удочерили. И тогда женщине сказали: "В отделении лежит мальчик. Пять месяцев. Правда, очень больной, слабенький". Ей вынесли ребенка. Его звали Коля. Как и мужа.

"Я вот все думаю о том, что сын в последний момент меня отправил в магазин на пять минут раньше. А если бы мы пошли все вместе и этот маньяк на нас напал, там бы все и остались лежать. Я инвалид третьей группы, опорно-двигательный аппарат. Ни убежать, ни бороться… Получается, что Колечка погиб, а меня спас. А я его не смогла. И мужа Колю тоже потеряла. ... Сейчас бы притулиться к кому-то родному, поплакать. А родственников рядом нет… Сплю сейчас я не на подушке, а на курточке моего дорогого любимого мужа Николая Антоновича и на шапке сына, и на летней фуражке мужа. И фото сыночка любимого моего Коли рядом на вещах лежит… Выключу свет — и мне кажется, что они рядом, что живы. Не думала, что такое со мной произойдет. Раз — и у тебя никого нет. Ни мужа, ни сына, ни помощи на старости лет. Остались дома только котик и морская свинка… Думаю, что тот убийца совсем не дурачок, он с нормальной головой… Разве это справедливо, что в таком возрасте я осталась одна? А он хочет выйти?! Пусть его накажут по всей строгости закона. Хоть какая-то справедливость должна быть на этой земле…", - рассказала Юлия Костецкая.

По словам одного из свидетелей нападения, он видел как молодой человек в капюшоне и маске бьет девушку по лицу ножом.

"Я выскочил, его уже не было. Девушки — тоже. Выбежал во двор и увидел старушку с окровавленным лицом, которая сказала мне, что он во дворе. Я побежал за ним и увидел, как он бьет молодого парня и мужчину в шею ножом. Я подбежал к парню, у него из шеи текла кровь. Дал ему маску приложить к ране. И, чтобы не потерять из виду преступника, побежал за ним дальше. Гнался за ним и кричал людям, чтобы они уходили в сторону, потому что у него нож…", - сказал очевидец.

Как сообщалось, в субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу.

Преступник задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с событиями в Кривом Роге призвал украинских правоохранителей сделать улицы украинских городов более безопасными и заявил, что надеется на справедливый приговор "этому подонку".
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Топ комментарии
+35
Потерявшая семью в кровавой резне жительница Кривого Рога Костецкая рассказала о нападении: "Хоть бы одного оставил, нелюдь! Как мне теперь жить?" - Цензор.НЕТ 6044
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13.11.2020 15:33
+31
Вбивця завжди знайде знаряддя вбивства, йому закон - не завада. А ось нормальний громадянин для самозахисту не має по суті нічого.
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13.11.2020 15:53
+25
співчуття нещасній жінці... та хіба слова применшать ту тугу???
от горе !
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13.11.2020 15:38
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Потерявшая семью в кровавой резне жительница Кривого Рога Костецкая рассказала о нападении: "Хоть бы одного оставил, нелюдь! Как мне теперь жить?" - Цензор.НЕТ 6044
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13.11.2020 15:33 Ответить
Таки так, вбивці волина була б зручніша ніж ніж.
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13.11.2020 15:38 Ответить
Вбивця завжди знайде знаряддя вбивства, йому закон - не завада. А ось нормальний громадянин для самозахисту не має по суті нічого.
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13.11.2020 15:53 Ответить
Для самозахисту , крім зброї , ще потрібні добрячі навички . Уяви , повз тебе проходить людина , ти не знаєш що в неї на умі , порівнявшись з тобою вона зненацька наносить удар ножем чи стріляє зі зброї . А в тебе пістолет ще в кармані . Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 1503 . Не кожна людина може миттєво зреагувати , щоб витягти пістолет вистрілити в нападника . Треба володіти навичками спецназівця . Переважна більшість громадян , навіть і зброєю не зможуть себе захистити .
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13.11.2020 16:21 Ответить
Во-первых, никто не запрещает прописать курсы обращения с оружием обязательными перед выдачей соответствующих разрешений. Во-вторых, в проекте Закона, который уже есть в Раде, эта норма уже прописана. В третьих, оружие самообороны, если разрешено его скрытое ношение, защищает и тех, у кого оно есть, и тех, у кого его нет - преступник заранее не знает, где отхватит кошелек, а где маслину в лоб, и это сильно уменьшает энтузиазм к совершению преступления. Ну и если у вас нет оружия, у кого-то из прохожих оно может оказаться, и, если есть закон о применении оружия для предотвращения преступления, то вам помогут на вполне законных основаниях. Проект закона Украины от 02.09.2019 № 1222
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13.11.2020 16:36 Ответить
Це якщо ти молодий та здоровий , то злочинець на тебе і так не нападе . Гаманці відбирають в тих хто слабіше , жінок , дітей , людей похилого віку . Злочинці теж не дурні , вони знають і бачуть , кого грабувати , а з ким краще не зв'язуватись . Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 6764 .
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13.11.2020 16:49 Ответить
Господь Бог создал людей, президент Линкольн дал им свободу, а полковник Кольт сделал их равными.
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13.11.2020 17:02 Ответить
На жаль , це тільки слова Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 9474 . Кольт у злочинця в руках , і в сумці цієї жінки - інваліда , не зробить ї рівними .
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13.11.2020 17:27 Ответить
Это зависит от того, на сколько усердно жiнка училась на курсах владения оружием.
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13.11.2020 17:29 Ответить
Я гадаю що жінці похилого віку , та ще й інваліду , вже далеко не до курсів стрільби . Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 4490 .
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13.11.2020 17:31 Ответить
А в проекте закона, который предложен Верховной Раде, курсы владения оружием являются обязательными, так что жiнке очень даже до курсов...
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13.11.2020 17:35 Ответить
...Я инвалид третьей группы, опорно-двигательный аппарат. Ни убежать, ни бороться… Источник: https://censor.net/ru/n3230959
Ничего страшного, жиночка. Valery Greff даст вам пистолет и отправит на курсы. После этого будете выходить за хлебом и молоком только со стволом. Преступности конец!
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13.11.2020 19:07 Ответить
А с чего таким людям в одиночку шататься по криминальным районам? У таких людей обычно есть опекуны и именно их задача беспокоиться о благополучии и безопасности опекаемых.
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13.11.2020 19:10 Ответить
авжеж, якщо напад був зненацька, майже неможліво дати відсіч нападніку. АЛЕ!!! свідки, які були поруч, не ганялися вулицями за тим хлопом, а просто б прострелили б йому тупу чи хвору макітру і ВСЕ. Більш того, чи пішоб би він на той злочін, якщо б допускав ймовірність збройного супротиву, навіть гіпотетичного??
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13.11.2020 16:59 Ответить
А якби в нього замість ножа теж був пістолет , який він купив на законних підставах ,, скільки тоді було б жертв . ? Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 1539 .

В США зброю можна мати , але чи завжди вона захищає ? Кожен рік там стрілянина , в школах наприклад , десятки жертв , і я щось не чув щоб злочинця знешкоджували самі ж громадяни . Завжди це робить або поліція , або SWAT .
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13.11.2020 17:14 Ответить
В школах США, как раз, запрещено иметь оружие, потому туда и липнут всякие "стрелкИ". А в Израиле в школах обязательно есть и вооруженная охрана и преподаватели могут быть с оружием и, о чудо, в школы там не особо лезут пострелять...
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13.11.2020 17:34 Ответить
От нехай озброєна охорона , охороною і займається . Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 1392 .
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13.11.2020 17:39 Ответить
И учителя. В Израиле учителя тоже могут иметь оружие. И технический персонал. Так что, получается, что все могут участвовать в охране школы и детей. И еще родители, только в школу им с оружием не разрешается заходить, а снаружи могут тоже поучаствовать. Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 1295
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13.11.2020 17:42 Ответить
. Та й що з того . ? Нехай "сходять з розуму" як хочуть . Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 3345 .
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13.11.2020 17:49 Ответить
Как раз в Израиле в школах всё спокойно и куда-то там сходить им нет никакой причины.
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13.11.2020 17:51 Ответить
Чувак который ушатал десяток человек одним ножом тоже наверное курсы морских котиков проходил да?) Ножом это еще сложнее чем со стволом. Ствол это не так уж и сложно. Даже проще чем водить машину. п.с. Дай мне шокер и мотивацию и я сделаю из тебя молодого и здорового не совсем не здорового за три минуты. И мне будет пох на то как ты выглядишь и на сколько ты молод.... тем более в темноте я этого даже не рассмотрю)
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13.11.2020 17:12 Ответить
Угу , яка надзвичайна самовпевненість . ! Не думай що один ти Рембо , а інші дурніші тебе . Сдєлаю Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 8682 ,, сделаєш , собі в штани скоріше .
В інтернеті всі круті і покручені , а на вулиці , як бачуть злочин , обходять те місце десятою дорогою . . Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 3178 .
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13.11.2020 17:23 Ответить
одна справа кидатись голіруч на маніяка з ножем, а інша - засадити йому пару маслин
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13.11.2020 21:27 Ответить
Чушь полная, тут пока он убивал одного, второй мог воспользоваться оружием, к тому же находящиеся рядом граждане были бы вооружены и могли бы легко обезвредить маньяка, даже сам по себе вид пистолета останавливает нападающего каким бы сильным он ни был, сам лично был тому свидетелем, прежде чем писать нужно думать хоть немного.
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13.11.2020 22:17 Ответить
співчуття нещасній жінці... та хіба слова применшать ту тугу???
от горе !
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13.11.2020 15:38 Ответить
Таких уродов надо четвертовать на площади публично!!
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13.11.2020 15:39 Ответить
Таких треба стріляти на місці, таке неможно ні пробачити ні виправдати ні вилікувати, якщо недай бог він вийде з в'язниці або дурки знову буде вбивати.
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13.11.2020 15:40 Ответить
Зачем? Дать "пожизненную",чтобы он оставшиеся десятилетия ходил полусогнутым.
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13.11.2020 15:57 Ответить
он психбольной наверное
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13.11.2020 16:11 Ответить
Скорее обкуренный.
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13.11.2020 16:20 Ответить
может и так. родственники говорят, что он ездил на заработки в Чехию и оттуда вернулся какой-то странный. Может, там употреблять начал и крыша поехала.
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13.11.2020 16:59 Ответить
Для этого в свободных государствах граждане имеют право на приобретение и применение специализированного оружия для самообороны и в целях самообороны.
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13.11.2020 16:02 Ответить
Совершенно верно, только украинский народ единственный в Европе не имеет права на самооборону с помощью короткоствольного оружия!
Во все времена не имели права владеть оружием только рабы, вот и украинцы сейчас единственные находятся в рабском положении во власти олигархов, которые прекрасно вооружены все до одного несмотря ни на какие законы, а также являются гражданами нескольких стран, что также в Украине запрещено!
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13.11.2020 22:05 Ответить
И ещё раз о свободном ношении

видео - https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aMx5vPX_460sv.mp4
Женщина-полицейский ( после дежурства) застрелила грабителя. Бразилия
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6851609/amp/Off-duty-female-police-officer-Brazil-shot-dead-40-year-old-man-tried-attack-her.html
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13.11.2020 16:03 Ответить
Хто-хто?
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13.11.2020 20:32 Ответить
Нападавший явно психически болен. Все заметили, что последние пару лет таких диких и необъяснимых случаев стало больше. Все эти расстрелы непонятные, захваты мостов и заложников... Все довольно просто - принят закон о психиатрии по которому положить на лечение больного человека без его согласия реально невозможно. Конечно есть варианты, но за очень дополнительные деньги - мотивированный врач всегда уговорит. Чисто коррупционный закон, менять который никто не спешит.
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13.11.2020 16:12 Ответить
скоро будемо як у Колумбії - в магазин чи на вулицю ходити в бронежилетах
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13.11.2020 21:28 Ответить
Был вчера у себя на почти , в очереди стояло два мужика с оружием , в гражданке , сами по себе , и я подумал , попробовал бы кто то напасть с ножом Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 7367
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13.11.2020 16:14 Ответить
Бідна жінка. Не дай,Боже, нікому пережити таке горе.
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13.11.2020 16:34 Ответить
В Киеве купить ствол вообще не проблема и раньше проблемой небыло, а сейчас и гранату не проблема купить. Даже искать не надо. Просто стоишь такой у рынка а неприметном месте а к тебе сами подходят и предлагают, то что-то сравнительно безобидное типа электрошокера, то что-то более интересное типа переделанного травмата ПМки. Но самое главное КТО предлагает. Какие-то обкуренные наркоты и прочие ханыги. Т.е. у них 2 варианта или продать цацку и купить шырки или пойти и вечером пустить в ход цацку и... купить шырки. Так что оружия на руках дохера, все кто хотел уже купил и будет использовать, а законно себя защитить никто не сможет.
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13.11.2020 17:04 Ответить
Скоріш за все це випущений на волю псих з чергового ліквідованого (читай реформованого) псих будинку...Він і далі буде ходити і різати,поки його самого не вб"ють...
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13.11.2020 17:22 Ответить
Жаль что нельзя его отправить отбывать наказание в Индию, Пакистан, Иран.
Там наказание соответствует ТАКОМУ проступку.
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13.11.2020 18:01 Ответить
Только украинский народ единственный в Европе не имеет права на самооборону с помощью короткоствольного оружия!
Во все времена не имели права владеть оружием только рабы, вот и украинцы сейчас единственные находятся в рабском положении во власти олигархов, которые прекрасно вооружены все до одного несмотря ни на какие законы, а также являются гражданами нескольких стран, что также в Украине запрещено!
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13.11.2020 22:06 Ответить
Именно поэтому украинский народ и самый бедный в этой же Европе!
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13.11.2020 22:07 Ответить
маланці из Кривого Рога никак не участвуют в этой схеме?
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13.11.2020 22:15 Ответить
бл*дь **** жесть. я теперь от всех голосовавшим за Зеленского, буду стрематься
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13.11.2020 22:14 Ответить
Эй, крикуны о том что "нация не готова до носиння зброи" где же вы? Давайте теперь запретим кухонные ножи и алкоголь! Тогда вот точно убийств не будет.
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13.11.2020 23:01 Ответить
сейчас те, кто считает что только менты и бандиты должны иметь право на оружие, должны привести веские аргументы в стиле "а представьте сколько он бы убил людей если бы у него был пулимьот Максим!". Хотя прекрасно знают что скорее всего никого - его бы первее застрелили
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13.11.2020 23:41 Ответить
в америке бы его нашпиговали в три ствола свинцом а толку все равно или выпустят или еще что
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14.11.2020 00:07 Ответить
В США далеко не все ходят по улицам с оружием. Как правило только маньяки и убивают людей по нескольку. Многие самоубийцы чтоб в одиночку не умирать убивают несколько человек, потом стреляют в себя
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23.02.2021 19:48 Ответить
Пусть бы сообщили номер карточки бедной женщины. По сто гривен многие украинцы бы выслали. Хоть какое то утешение. В Америке всегда так делают - и на собак бездомных даже, и на людей бездомных,, и на беженцев высылают, и на тех кто попал в беду. Женщине было бы легче, что люди с нею вместе в ее горе.
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14.11.2020 01:02 Ответить
Здесь маньяк действовал ножом и убил 2 человека. Скоро разрешат покупать пистолеты, тогда он убьет 20 или 40 человек!
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23.02.2021 19:46 Ответить
Супрун позакрывали псих больницы. Психи вышли на свободу и убивают людей. А главное этому маньяку ничего не будет, в тюрьму его садить нельзя - больной человек, не понимал что делает
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23.02.2021 19:51 Ответить
 
 