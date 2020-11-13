РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14958 посетителей онлайн
Новости Общество
1 266 13
Госпогранслужба (5408) КПВВ (330)

Наемники РФ продолжают блокировать все КПВВ, кроме "Станицы Луганской" и "Новотроицкого", - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Наемники РФ продолжают блокировать все КПВВ, кроме

С дня возобновления работы контрольных пунктов въезда-выезда, 10 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе фактический пропуск осуществляется только на двух КПВВ.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокируют движение дважды в неделю в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах движение заблокировано пророссийскими незаконными вооруженными формированиями", - указывается в сообщении.

Всего за неделю пограничники оформили:

- в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины (ВОТУ) - 821 человека, на выход - 1074 человека;

- в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд в ВОТУ 230 граждан и 36 транспортных средств на въезд - 77 человек и 9 транспортных средств;

- в КПВВ "Золотое" - 3 человека и в КПВВ "Счастье" - 11 человек, выбывшие в направлении временно оккупированной территории, были возвращены представителями оккупационной власти;

- в КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

Кроме того, в течение недели на временно оккупированной территории Украины международными организациями доставлены гуманитарные грузы. Через КПВВ "Новотроицкое" проехали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста и 10 транспортных средств от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для нужд жителей временно оккупированной части Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 324 тонны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе не пропускают людей через КПВВ даже несмотря на то, что все пункты пропуска начали работу, - Госпогранслужба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Славо Богу , Лугандонцы будут жить спокойно , бендеровцы к ним не попадут Найманці РФ продовжують блокувати всі КПВВ, крім "Станиці Луганської" та "Новотроїцького", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1302
показать весь комментарий
13.11.2020 16:19
+3
До тих пір, доки в України не буде 100%-го контролю за кордоном в т.з. ОРДЛО, - закрити КПВВ і максимально обмежити сполучення з неконтрольованими територіями Донецької, Луганської областей та АР Крим! (Нєх.йшаст.ть!)
показать весь комментарий
13.11.2020 16:27
+3
Мои родственники из Старобельска мечтают,чтобы кппв в Станице провалилось под землю и исчезли толпы ватного лугандонского быдла у банкоматов,отделения ПФУ и миграционной службы их родного города.
показать весь комментарий
13.11.2020 16:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну судя по статистике пенсии и пособия пополучали, харчами затарились, можено идти и путЄна любить. А потом в первіх числах опять к хунте за пособиями, пенсиями и харчами и так по кругу... А там глядишь ***** еще трёшку подкинет на шмурдяк. Хорошо... И нах** им перемирия всякие...
показать весь комментарий
13.11.2020 15:57 Ответить
какой ужас! План Бубочки-миротворца рушиться!
показать весь комментарий
13.11.2020 16:06 Ответить
До чого тут Бубачька-міроточєц, вибачте, міротворєц? Просто ті, хто за ним стоїть, не мають можливості пиляти бабло на облаштування нових КПВВ. Швидше за все не поділилися з роками за попередні.
показать весь комментарий
13.11.2020 16:55 Ответить
Везите туды Кравчука, пусть порешает на месте, а не трындит из теплых кабинетов.
показать весь комментарий
13.11.2020 16:09 Ответить
То балабол. Решала - Юзик.
показать весь комментарий
13.11.2020 17:09 Ответить
Краще з усією родиною і зразу на ПМЖ. Щоб у нього була можливість, до березня, установити в ордло українську владу, простлідукувати за повним припиненням вогню тієюстороною.
показать весь комментарий
13.11.2020 17:10 Ответить
Славо Богу , Лугандонцы будут жить спокойно , бендеровцы к ним не попадут Найманці РФ продовжують блокувати всі КПВВ, крім "Станиці Луганської" та "Новотроїцького", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1302
показать весь комментарий
13.11.2020 16:19 Ответить
До тих пір, доки в України не буде 100%-го контролю за кордоном в т.з. ОРДЛО, - закрити КПВВ і максимально обмежити сполучення з неконтрольованими територіями Донецької, Луганської областей та АР Крим! (Нєх.йшаст.ть!)
показать весь комментарий
13.11.2020 16:27 Ответить
Мои родственники из Старобельска мечтают,чтобы кппв в Станице провалилось под землю и исчезли толпы ватного лугандонского быдла у банкоматов,отделения ПФУ и миграционной службы их родного города.
показать весь комментарий
13.11.2020 16:28 Ответить
Стали меньше шастать? Я сейчас заплачу! Каждый день,блин,это нам преподносят как трагедию.Они люто нас ненавидят,получают(и никто их не заставляет)мордорские паспорта и лезут к нам за пенсией.Мне знакомая со Станицы Луг. рассказывала,что некоторые "наши люди",которые за пенсией приходят,говорят:"Мы так хорошо никогда не жили,вы там повоюйте подольше,а мы по две пенсии пополучаем" Найманці РФ продовжують блокувати всі КПВВ, крім "Станиці Луганської" та "Новотроїцького", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9642
показать весь комментарий
13.11.2020 16:44 Ответить
Ай яй яй. Что делать? Не хотят. Украина давно превратилась в статиста-терпилу, который ни на что не влияет, максимум может постонать от боли. Позорище.
показать весь комментарий
13.11.2020 17:25 Ответить
це дуже добре, треба зі своєї сторони робити повну блокаду
показать весь комментарий
13.11.2020 18:31 Ответить
нех шастать.
показать весь комментарий
14.11.2020 10:53 Ответить
 
 