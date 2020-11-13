Наемники РФ продолжают блокировать все КПВВ, кроме "Станицы Луганской" и "Новотроицкого", - Госпогранслужба

С дня возобновления работы контрольных пунктов въезда-выезда, 10 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе фактический пропуск осуществляется только на двух КПВВ.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокируют движение дважды в неделю в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах движение заблокировано пророссийскими незаконными вооруженными формированиями", - указывается в сообщении.

Всего за неделю пограничники оформили:

- в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины (ВОТУ) - 821 человека, на выход - 1074 человека;

- в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд в ВОТУ 230 граждан и 36 транспортных средств на въезд - 77 человек и 9 транспортных средств;

- в КПВВ "Золотое" - 3 человека и в КПВВ "Счастье" - 11 человек, выбывшие в направлении временно оккупированной территории, были возвращены представителями оккупационной власти;

- в КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

Кроме того, в течение недели на временно оккупированной территории Украины международными организациями доставлены гуманитарные грузы. Через КПВВ "Новотроицкое" проехали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста и 10 транспортных средств от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для нужд жителей временно оккупированной части Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 324 тонны.

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