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госзакупки (959) оружие (9393) Укроборонпром (1211) Гончаренко (516) Фоменко Игорь (9) Таран Андрей (267) Арестович Алексей (327)

Нардеп "ЕС" Гончаренко просит Минобороны и "Укроборонпром" разъяснить ситуацию с закупкой устаревших гаубиц "Дана-М2": Наживаться на этом недопустимо. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Нардеп ("ЕС") Алексей Гончаренко обратился к и.о. гендиректора "Укроборонпрома" Игорю Фоменко и к министру обороны Андрею Тарану с требованием предоставить документы по закупкам гаубиц "Дана-М2" и обнародовать год их изготовления и название производителя.

Об этом сообщил нардеп ("ЕС") Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Написал обращение к и.о. гендиректора "Укроборонпрома" Игорю Фоменко и к министру обороны Андрею Тарану с требованием предоставить документы по закупкам гаубиц "Дана-М2" и обнародовать год их изготовления и название производителя.

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В конце октября блогера и актера Алексея Арестовича назначили советником делегации по информационной политике в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Именно он выступил в поддержку закупки самоходных гаубиц "Дана-М2" производства Чехословакии.

Далее мне стало известно, что заместитель министра обороны Александр Миронюк направил "Укроборонпрому" письмо о заинтересованности Минобороны в приобретении 26 единиц "Дана-М2". После этого письмом за подписью генерального директора по маркетингу и сбыту Морозова Н.Н. отдельным ГП в составе Концерна (в частности "Укринмаш" и "Спецтехноэкспорт") было предписано воздержаться от предоставления коммерческих предложений Минобороны по поставкам "Дана-М2" в связи с тем, что параметры поставки этого наименования уже согласованы и будут реализованы "Укрспецэкспортом", который по состоянию на 20.10.20 уже заключил соответствующий внешнеэкономический контракт.

Ситуация осложняется тем, что в профессиональных кругах продолжается дискуссия относительно общей целесообразности приобретения этих гаубиц, ведь такое изделие прекратили производить еще в 90-х годах, образцы такой техники имеют средний возраст 40 лет, многие страны признают их устаревшими. При этом Арестович публично заявляет, что "Даны-М2" будут "новехонькие" и будут производить их специально под Украину.

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Учитывая все это, я прошу предоставить мне копии контракта "Укрспецэкспорта" на поставку самоходных гаубиц и боеприпасов и всех сопроводительных документов к контракту. Кроме этого требую предоставить техническую информацию о годе выпуска "Дана-М2", которые планируют поставлять в Украину, и сообщить название производителя.

То, что сейчас чиновники пытаются закупить возможно устаревшую военную технику и дать возможность нажиться на этом отдельным лицам - это недопустимо. Особенно, когда в стране идут реальные военные действия и надо защищать свои территории. Буду держать в курсе ситуации!" - заявил Гончаренко.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов писал о ситуации с закупкой гаубиц "Дана-М2" в своей статье "Украина не делает выводов из войны в Карабахе: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц "Дана" калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО".

Нардеп ЕС Гончаренко просит Минобороны и Укроборонпром разъяснить ситуацию с закупкой устаревших гаубиц Дана-М2: Наживаться на этом недопустимо 01
Нардеп ЕС Гончаренко просит Минобороны и Укроборонпром разъяснить ситуацию с закупкой устаревших гаубиц Дана-М2: Наживаться на этом недопустимо 02
Нардеп ЕС Гончаренко просит Минобороны и Укроборонпром разъяснить ситуацию с закупкой устаревших гаубиц Дана-М2: Наживаться на этом недопустимо 03
Нардеп ЕС Гончаренко просит Минобороны и Укроборонпром разъяснить ситуацию с закупкой устаревших гаубиц Дана-М2: Наживаться на этом недопустимо 04
Нардеп ЕС Гончаренко просит Минобороны и Укроборонпром разъяснить ситуацию с закупкой устаревших гаубиц Дана-М2: Наживаться на этом недопустимо 05
Нардеп ЕС Гончаренко просит Минобороны и Укроборонпром разъяснить ситуацию с закупкой устаревших гаубиц Дана-М2: Наживаться на этом недопустимо 06
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Топ комментарии
+24
Зачем нам старая ДАНА-2, 152 мм, когда у нас есть своя новая БОГДАНА 155мм, которая намного мощнее?
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13.11.2020 16:04
+22
Нардеп "ЕС" Гончаренко просит Минобороны и "Укроборонпром" разъяснить ситуацию с закупкой устаревших гаубиц "Дана-М2": Наживаться на этом недопустимо - Цензор.НЕТ 2625
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13.11.2020 16:06
+19
Их можно быстро сделать, тем более, что:
- испытания БОГДАНА прошла
- 152 мм снаряды кончаются. А 155мм это НАТОвский стандарт и мы можем их сами делать. Линия уже есть
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13.11.2020 16:08
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Страница 2 из 2
Как говорится- ну кто бы говорил. Но только не гончаренко . Сразу вспоминается, как он руководил группой сумасшедших бабушек в одесском порту, кричавших 'НАТО не пройдет' и бросавшихся с кулаками на иностранных военных моряков. Тогда он был против си бриз , сейчас у него другая легенда. Когда ты честен , Лёша? Хотелось бы верить, что сейчас.
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13.11.2020 20:05 Ответить
А в каком году это было? Не в 2007? Это когда Симоненко с Витренко толпу православных коммунистов предпенсионного и пенсионного возраста собирали? С хоругвями, иконами и красными знаменами?

https://www.unian.net/politics/53230-aktsiya-protesta-protiv-ucheniy-si-briz-v-odesse-10-foto.html
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14.11.2020 00:32 Ответить
Возможно. Но он с группой поддержки тогда был именно возле морвокзала. . Тогда моряки так и не сошли на берег. Это был настоящий позор, но маленькая победа регионала-гончаренко.
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14.11.2020 07:16 Ответить
'Похоже, свежая "региональная" кровь имеет тот же идеологический резус-фактор, что и у нынешних "взрослых" соратников Януковича.
На персональном сайте Гончаренко с гордостью пишет, что первым решением в горсовете он добился предоставления русскому языку статуса рабочего в одесской мэрии' .
Нашла только это за 2011. Сейчас Лёша мимикрировал и разговаривает исключительно на мове.
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14.11.2020 07:28 Ответить
Понятно. Подчистил следы, наверное. Ибо никак это не согласуется с его нынешним имиджем пламенного патриота.
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14.11.2020 10:15 Ответить
Паяц за гроші. Як і ті, хто його тиражує.
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13.11.2020 20:27 Ответить
В Чернігові, на фортечній стіні, до сих пір пушки стоять! Теж можна задіяти.
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13.11.2020 20:31 Ответить
Это не крепостная стена)) Это земляной вал, где стояли стены княжеского детинца. Но да, изношенность стволов у этих пушек такая же как у украинской артиллерии, так что думаю вместо Богданы которая будет в одном экземпляре еще минимкм пару лет, будет лучше иметь хоть 30 новых стволов Уже Сейчас, пускай и 152мм.
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13.11.2020 22:56 Ответить
https://youtu.be/sTApl7dVaQM
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13.11.2020 23:18 Ответить
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