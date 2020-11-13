Нардеп "ЕС" Гончаренко просит Минобороны и "Укроборонпром" разъяснить ситуацию с закупкой устаревших гаубиц "Дана-М2": Наживаться на этом недопустимо. ДОКУМЕНТ

Нардеп ("ЕС") Алексей Гончаренко обратился к и.о. гендиректора "Укроборонпрома" Игорю Фоменко и к министру обороны Андрею Тарану с требованием предоставить документы по закупкам гаубиц "Дана-М2" и обнародовать год их изготовления и название производителя.

Об этом сообщил нардеп ("ЕС") Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Написал обращение к и.о. гендиректора "Укроборонпрома" Игорю Фоменко и к министру обороны Андрею Тарану с требованием предоставить документы по закупкам гаубиц "Дана-М2" и обнародовать год их изготовления и название производителя.

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В конце октября блогера и актера Алексея Арестовича назначили советником делегации по информационной политике в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Именно он выступил в поддержку закупки самоходных гаубиц "Дана-М2" производства Чехословакии.

Далее мне стало известно, что заместитель министра обороны Александр Миронюк направил "Укроборонпрому" письмо о заинтересованности Минобороны в приобретении 26 единиц "Дана-М2". После этого письмом за подписью генерального директора по маркетингу и сбыту Морозова Н.Н. отдельным ГП в составе Концерна (в частности "Укринмаш" и "Спецтехноэкспорт") было предписано воздержаться от предоставления коммерческих предложений Минобороны по поставкам "Дана-М2" в связи с тем, что параметры поставки этого наименования уже согласованы и будут реализованы "Укрспецэкспортом", который по состоянию на 20.10.20 уже заключил соответствующий внешнеэкономический контракт.

Ситуация осложняется тем, что в профессиональных кругах продолжается дискуссия относительно общей целесообразности приобретения этих гаубиц, ведь такое изделие прекратили производить еще в 90-х годах, образцы такой техники имеют средний возраст 40 лет, многие страны признают их устаревшими. При этом Арестович публично заявляет, что "Даны-М2" будут "новехонькие" и будут производить их специально под Украину.

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Учитывая все это, я прошу предоставить мне копии контракта "Укрспецэкспорта" на поставку самоходных гаубиц и боеприпасов и всех сопроводительных документов к контракту. Кроме этого требую предоставить техническую информацию о годе выпуска "Дана-М2", которые планируют поставлять в Украину, и сообщить название производителя.

То, что сейчас чиновники пытаются закупить возможно устаревшую военную технику и дать возможность нажиться на этом отдельным лицам - это недопустимо. Особенно, когда в стране идут реальные военные действия и надо защищать свои территории. Буду держать в курсе ситуации!" - заявил Гончаренко.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов писал о ситуации с закупкой гаубиц "Дана-М2" в своей статье "Украина не делает выводов из войны в Карабахе: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц "Дана" калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО".











