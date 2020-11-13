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"Братство лысых": Тернопольский бизнесмен объявил свой ресторан храмом, чтобы не закрываться на выходные

Новости Цензор.НЕТ Общество

Владелец тернопольских ресторанов "Лысый" и "Лелива" Тарас Ковальчук решил создать религиозную организацию "Братство лысых", чтобы его заведения могли работать во время карантина выходного дня.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 11 ноября вместе с другими рестораторами присоединился к акции протеста под Кабмином, требуя не вводить карантин выходного дня, однако правительство не услышало требования.

"Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию", - рассказал он.

После этого Ковальчук со своими коллегами решил создать религиозную организацию "Братство Лысых" и вести бизнес от ее имени.

Братство лысых: Тернопольский бизнесмен объявил свой ресторан храмом, чтобы не закрываться на выходные 01

"Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, Леливи - трапезная, Лысый - храм", - отметил бизнесмен.

Ковальчук напомнил, что согласно ст. 35 Конституции Украины "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность".

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Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.
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Топ комментарии
+31
Гарна їдея "Братство лысых": Тернопольский бизнесмен объявил свой ресторан храмом, чтобы не закрываться на выходные - Цензор.НЕТ 5431
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13.11.2020 16:12
+21
С шутами у власти, так шутить и надо. Автор идеи молодец.
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13.11.2020 16:15
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дух вайші живучий
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13.11.2020 18:31 Ответить
Я давно предлагаю бизнес проект по легализации публичных домов, достаточно притоны объявить храмами любаи (венеры и аполлона), проститутог жрицами, половой акт -божественной литургией (обрядом) оплату - подношением и можно не ставить касмовых апаратов и не платить налогов (попы же до мих порособая каста) и даже портебовать госудпрственного солержания храмов любви, ведь церкви на баласмте госбюджета и даже аренды не платят! Причем все в соответчствии с контитуцией и правами (верующих)!
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13.11.2020 18:47 Ответить
"церкви на балансе госбюджета" - брехня! Если только церковь в реестре исторических или архитектурных памятников - и то , от государства копейки. Здания церквей действующих в основном общины содержат за свой счет.
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14.11.2020 11:22 Ответить
Это будет уже секта, ничего общего с верой в Бога не имеющая, впрочем, как и православная религия... "Братство лисих": Тернопільський бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоб не закриватися на вихідні - Цензор.НЕТ 8963
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13.11.2020 19:08 Ответить
Якщо фітнес центр став церквою, то логічний і наступний крок "Братство лисих": Тернопільський бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоб не закриватися на вихідні - Цензор.НЕТ 3217
Не писатиму, щоб не блюзнити.
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13.11.2020 19:14 Ответить
То ж,Епіцентру можна 72годинну п"ятницю,а іншим ні??? Так і палити прийдуть
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13.11.2020 19:24 Ответить
А он не боится, что туда нагрянет Кива и будет гонять лысого? "Братство лисих": Тернопільський бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоб не закриватися на вихідні - Цензор.НЕТ 1430
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13.11.2020 21:26 Ответить
Який креативний дядько! Браво! Цікаво, які " релігійні" секти виникнуть після цієї новаторської ініціативи?
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14.11.2020 10:34 Ответить
То есть религиозным организациям карантин до сих пор не указ? Браво, так коронавирус будет у нас навечно.
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16.11.2020 11:37 Ответить
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