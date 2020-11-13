РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15829 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 481 19
Азербайджан (746) Армения (798) карантин (16730) Шустер (681) Нагорный Карабах (470) коронавирус (17041)

"Время жить или время умирать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят карантин выходного дня и можно ли реализовать на Донбассе "азербайджанский сценарий"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 13 ноября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят переживет ли бизнес выходные на карантине, стоит ли Украине рассчитывать на вакцину от коронавируса в ближайшее время. Азербайджанский сценарий в Карабахе: насколько реально его реализовать на Донбассе?

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии:

МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

МАКСИМ СТЕПАНОВ, министр здравоохранения Украины;

ОЛЬГА ГОЛУБОВСКАЯ, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

МИХАИЛ РАДУЦКИЙ, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

ЯРОСЛАВ ЖЕЛЕЗНЯК, заместитель председателя фракции партии "ГОЛОС";

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ";

НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ";

АНДРЕЙ БИЛЕЦКИЙ, лидер партии "Национальный корпус";

АНДРЕЙ САДОВОЙ, мэр Львова;

ОСТАП СТУПКА, народный артист Украины;

СЕРГЕЙ СЫТНИКОВ, ресторатор;

ДМИТРИЙ ФЕДОТЕНКОВ, владелец сети ресторанов Tarantino family;

РОМАН РОМАНЧУК, генеральный директор сети кинотеатров Multiplex;

АНДЕРС АСЛУНД, старший научный сотрудник Atlantic Council;

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК, управляющий партнер юридической компании EUCON.

Автор: Слава Козир
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
будут обсуждать ввод жыдоугрофиннобурятских миротворцев..
показать весь комментарий
13.11.2020 16:36
+3
сьогодні о 21:00 на 5-му телеканалі вийде запис інтерв'ю Михайла Ніколова, одного з учасників зірваного Єрмаком операції української розвідки по звільненню військовополонених ЗСУ в донецькій тюрмі.
показать весь комментарий
13.11.2020 16:36
+2
Заколебал этот Шукстрик
Пусть в Израиле обсуждает проблемы арабского терроризма
показать весь комментарий
13.11.2020 16:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
будут обсуждать ввод жыдоугрофиннобурятских миротворцев..
показать весь комментарий
13.11.2020 16:36 Ответить
"Время жить или время умирать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят карантин выходного дня и можно ли реализовать на Донбассе "азербайджанский сценарий" - Цензор.НЕТ 4697
показать весь комментарий
13.11.2020 16:39 Ответить
а нафига их готовить?проще взять в аренду у ***** лет на пятьдесят где нить на колыме.
думаю он бубочке не откажет
показать весь комментарий
13.11.2020 17:17 Ответить
сьогодні о 21:00 на 5-му телеканалі вийде запис інтерв'ю Михайла Ніколова, одного з учасників зірваного Єрмаком операції української розвідки по звільненню військовополонених ЗСУ в донецькій тюрмі.
показать весь комментарий
13.11.2020 16:36 Ответить
А почему только на Донбассе азербайджанский сценарий>>>>А Крым?!!!!Он кстати важнее!
показать весь комментарий
13.11.2020 16:43 Ответить
Альтернативы "азербайджанскому сценарию" НЕТ! Что в Крыму, что на Донбассе! Это касается и других оккупированных территорий Украины, лишнехромосомами!
показать весь комментарий
13.11.2020 16:45 Ответить
Азербайджанський сценарій на Донбасі -це ви серйозно ? В Карабасі з вірменами ,озброєними старою російською технікою , воювала набагато сильніша азербайджанська армія ,озброєна новою турецькою технікою ,і чим ви збираєтесь воювати з москалями - старою совітською зброєю ,і набагато меншою за чисельністю українською армією ? Краще помовчіть стратеги доморощені , вже один стратег воював під Іловайськом і чим це закінчилось . А українцям потрібно набратись терпіння і чекати поки китайці чи американці не розвалять Московію.
показать весь комментарий
13.11.2020 17:26 Ответить
Вибачте, а яка є альтернатива? Молдавський сценарій?
показать весь комментарий
13.11.2020 18:08 Ответить
Заколебал этот Шукстрик
Пусть в Израиле обсуждает проблемы арабского терроризма
показать весь комментарий
13.11.2020 16:50 Ответить
Страна пустомель и демагогов.
показать весь комментарий
13.11.2020 16:54 Ответить
Страна со свободой слова. Что хотят, то и обсуждают.
Научиться бы еще думать...
показать весь комментарий
13.11.2020 16:58 Ответить
думаю мудрый нарит поддержит всеукраинский шабат "Час жити чи час помирати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять карантин вихідного дня і чи можна реалізувати на Донбасі "азербайджанський сценарій" - Цензор.НЕТ 4037

"Час жити чи час помирати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять карантин вихідного дня і чи можна реалізувати на Донбасі "азербайджанський сценарій" - Цензор.НЕТ 7968
показать весь комментарий
13.11.2020 17:18 Ответить
Конечно можно. Только надо все руководство Украины (90% на зарплате ФСБ) поменять на Азербайджанское и сразу все получится. А так будут 3 часа воем выть, что это невозможно.
показать весь комментарий
13.11.2020 17:21 Ответить
Ой что-то подсказывает мне что Зеле предложат освобождение приграничных сел кукуево и ******** в обмен на официальное введение российских миротворцев для охраны города Донецк с созданием донецкого корридора....
показать весь комментарий
13.11.2020 17:42 Ответить
Помнится мне что, кое кто ПООБЕЩАЛ, что если через ГОД (его президентства) проблема с Донбассом не будет решена в рамках МИНСКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ, то будет решатся другим способом (военным)!
показать весь комментарий
13.11.2020 18:35 Ответить
Попробовать конешна можно. Но есть риск что потеряем и то что есть. 45 тысячный сепарский корпус до зубов вооруженный российским оружием плюс неизвестно сколько регулярных подразделений "настамнету"
показать весь комментарий
13.11.2020 18:46 Ответить
"Азербайджанский сценарий" на Донбасе?Так для этого ж нужно,чтоб "ополченцы" сбили российский Ми-24!😵Это ж начало сценария.
показать весь комментарий
13.11.2020 18:56 Ответить
 
 