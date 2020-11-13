"Время жить или время умирать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят карантин выходного дня и можно ли реализовать на Донбассе "азербайджанский сценарий"

Сегодня, 13 ноября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят переживет ли бизнес выходные на карантине, стоит ли Украине рассчитывать на вакцину от коронавируса в ближайшее время. Азербайджанский сценарий в Карабахе: насколько реально его реализовать на Донбассе?

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии:

МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

МАКСИМ СТЕПАНОВ, министр здравоохранения Украины;

ОЛЬГА ГОЛУБОВСКАЯ, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

МИХАИЛ РАДУЦКИЙ, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

ЯРОСЛАВ ЖЕЛЕЗНЯК, заместитель председателя фракции партии "ГОЛОС";

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ";

НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ";

АНДРЕЙ БИЛЕЦКИЙ, лидер партии "Национальный корпус";

АНДРЕЙ САДОВОЙ, мэр Львова;

ОСТАП СТУПКА, народный артист Украины;

СЕРГЕЙ СЫТНИКОВ, ресторатор;

ДМИТРИЙ ФЕДОТЕНКОВ, владелец сети ресторанов Tarantino family;

РОМАН РОМАНЧУК, генеральный директор сети кинотеатров Multiplex;

АНДЕРС АСЛУНД, старший научный сотрудник Atlantic Council;

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК, управляющий партнер юридической компании EUCON.