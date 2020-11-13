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Богдан - больному коронавирусом Разумкову: "Как так дома? Вы нарушаете протокол! Надо вместе со Стефанчуком лечь в Феофанию"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан - больному коронавирусом Разумкову:

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан посоветовал спикеру Рады Дмитрию Разумкову, у которого выявили коронавирус, лечь в больницу Феофания, чтобы не "нарушать протокол".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий Богдан оставил под постом Разумкова.

"Как так дома? С женой? Вы нарушаете протокол! Надо вместе с Русланом Стефанчуком (первым заместителем председателя Рады. - Ред.) лечь в Феофанию))))", - говорится в комментарии Богдана.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков заболел коронавирусом.

Позже экс-глава ОП Андрей Богдан назвал "коронавирусным кублом" заболевших COVID-19 спикера ВР Разумкова, президента Владимира Зеленского и нынешнего главу ОП Андрея Ермака.

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Богдан - больному коронавирусом Разумкову: Как так дома? Вы нарушаете протокол! Надо вместе со Стефанчуком лечь в Феофанию 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Заражение короновирусом требует серьезного изучения. Для меня не понятен вопрос, как так вышло, что Зеленский заразился короновирусом не от жены, а от Ярмака)
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13.11.2020 17:00
+7
Интересно, зачем из єтой гниды делать ньсмейкера)
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13.11.2020 17:03
+7
Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 238
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13.11.2020 17:38
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Гончарук ещё не высказался.
И Яценюк
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13.11.2020 17:00 Ответить
Ну це більше фішка слуг, робити зі всього хохму.
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13.11.2020 17:31 Ответить
Кролики, "это не только ценный мех" но ещё и мрут от вирусов как мухи если их не вакцинировать. Короче: Куля в лоб так Куля в лоб!
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13.11.2020 19:13 Ответить
Заражение короновирусом требует серьезного изучения. Для меня не понятен вопрос, как так вышло, что Зеленский заразился короновирусом не от жены, а от Ярмака)
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13.11.2020 17:00 Ответить
тоже мне, бином ньютона... филарет еще в начале года все прекрасно обьяснил. и сам тоже заболел, чем лишний раз доказал правоту своих слов
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13.11.2020 18:00 Ответить
А это потому, что коронавирус передается воздушно-половым путем, и стало быть: а Ленка тут причем!?
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13.11.2020 19:15 Ответить
На одну кровать в коридоре
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13.11.2020 17:00 Ответить
Одному Стефанчуку, полторы койки нужно. Столько в одном коридоре не помещается!
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13.11.2020 19:17 Ответить
Богдан - больному коронавирусом Разумкову: "Как так дома? Вы нарушаете протокол! Надо вместе со Стефанчуком лечь в Феофанию"

Та эти два мягеньких парня и просто вместе прилечь могли бы. А может и уже. Богдан - больному коронавирусом Разумкову: "Как так дома? Вы нарушаете протокол! Надо вместе со Стефанчуком лечь в Феофанию" - Цензор.НЕТ 350
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13.11.2020 17:02 Ответить
Интересно, зачем из єтой гниды делать ньсмейкера)
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13.11.2020 17:03 Ответить
Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 4518 обидно за своего зеленого?
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13.11.2020 17:28 Ответить
мне типа, обидно? Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 4132
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13.11.2020 17:29 Ответить
Ну а что ты так реагируешь тогда?
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13.11.2020 17:34 Ответить
Как - "так"? Не лезу кричать уря зашквареной, вонючей гниде богдану? Яка "зробила це разом" а тепер дзявулить в кущах? Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 5043
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13.11.2020 17:40 Ответить
Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 7575 пусть дзявулить если ему приспичило главное, что на кого надо.
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13.11.2020 17:43 Ответить
Тут в другом дело. Єто могли сказать сотня других медиаперсон и намного менее зашквареных. Но в ефир подаются слова именно єтого чма. Именно ему зачем-то создается имидж борца с зеленским. Как думаешь зачем?)
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13.11.2020 17:52 Ответить
Да какая из жабы борец с гадюкой? Но наблюдать за их сексом прикольно.
Пусть жрут друг друга, меньше отвлекаться на страну будут.
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13.11.2020 17:56 Ответить
Богдан как девочка обижается что его вышвырнули😀
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13.11.2020 17:03 Ответить
а тебе то какая разница, то их дела, семейные.
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13.11.2020 17:29 Ответить
Откуда столько желчи, Андрюша?
Что за детская мстительность?
Комплекс неполноценности во всей красе - не считаешь?
А так начинал...
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13.11.2020 17:04 Ответить
Да вы все зеленые начинали резво и дерзко.
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13.11.2020 17:33 Ответить
А я всех фигачу понемногу - типа, бей красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют. Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 9486
Ещё раз процитирую:
"Когда уходят герои, на арену выходят клоуны." - Генрих Гейне
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13.11.2020 18:19 Ответить
... и обое на левую ногу
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13.11.2020 17:06 Ответить
Все сбитые летчики сразу становятся пламенными разоблачителями. "Без кормушки" это ведь так больно и обидно
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13.11.2020 17:06 Ответить
Ваш клоун 🤢🤡, табуретка каломойши , благодаря ему стал пре…! ВРАГ МОЕГО ВРАГА ,МОЙ ДРУГ .
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13.11.2020 17:24 Ответить
Ну так надо было твоим дурачкам понимать кого к себе принимать.
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13.11.2020 17:31 Ответить
По-моему он полный дурак. Как он работал адвокатом у самого Коломойского.
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13.11.2020 17:21 Ответить
Как оно (существо по фамилии Богдан) быстро перекрасилось. Хамелеоны отдыхают.
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13.11.2020 17:27 Ответить
Ты чем недоволен?
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13.11.2020 17:32 Ответить
гав гав с подтишка.... так забавно....)) к чему такое как в детском саду...? Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 1722
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13.11.2020 17:34 Ответить
какой бубочка такое и окружение
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13.11.2020 17:36 Ответить
Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 238
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13.11.2020 17:38 Ответить
усім троьм у сраку вакцину уХйла
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13.11.2020 19:43 Ответить
Бурят вовремя спрыгнул с Титаника и просто издевается над ними.
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13.11.2020 18:03 Ответить
А если Стефанчук его там просто сожрет?.... Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 2505
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13.11.2020 18:07 Ответить
Он тогда передоз словит кокаиновый.
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13.11.2020 18:25 Ответить
Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 5422
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14.11.2020 12:54 Ответить
Лучше - вовочке и петичке лечь на павловский..
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13.11.2020 18:13 Ответить
Правильно!Вчетвером и"козла"забить нехило!А то вдвоем токмо шашки...
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13.11.2020 18:49 Ответить
Чувствуются нотки обиды всегда в его словах
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13.11.2020 18:59 Ответить
Вовка стільки хохмив та плював у президентський колодязь усіх бувших... Ох йому вертається зараз !
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13.11.2020 19:46 Ответить
 
 