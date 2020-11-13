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Луцкий горсовет подаст в суд иск об отмене карантина "выходного дня"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Луцкий горсовет подаст в суд иск об отмене карантина

Луцкий городской совет готовит иск об отмене постановления правительства о карантине "выходного дня" и призывает правоохранительные органы проявить лояльность к предпринимателям.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Луцкий городской совет готовит для представления исковое заявление в Окружной административный суд Киева об отмене постановления о карантине "выходного дня" как такового, что противоречит действующему законодательству и Конституции Украины и существенно нарушает права предпринимателей и предприятий", - сообщил горсовет.

Также секретарь горсовета, и.о. мэра Григорий Пустовит направил письма полиции, в которых призвал не совершать действий по привлечению к ответственности предпринимателей и предприятий в случае нарушения ими постановления о карантине "выходного дня".

В горсовете считают, введенный правительством карантин "выходного дня" приведет к серьезным убыткам и проблем для бизнеса, истощенного "первой волной" ограничений. Также власти города называют довольно сомнительной эффективность таких ограничительных мер в снижении заболеваемости COVID-19.

"На сегодня заведения работают в режиме серьезных ограничений, органами контроля постоянно проводятся проверки соблюдения противоэпидемиологических требований, установленных постановлениями Главного санитарного врача Украины", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+4
Что значит "отменить постановление"?

А где иски на привлечение к уголовной ответственности шушары которая нарушает права миллионов людей, уничтожает экономику опираясь на обоснования выковырянные или в носу, или в ж.пе их хозяина...
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13.11.2020 17:23
+2
И эти туда же - ДОЛБО...БЫ .
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13.11.2020 17:29
+2
О карантине выходного дня : - "Смысл мошенничества нынешней власти с введением норм "надзвичайного стану" без объявления самого "надзвичайного стану" предельно прост. В случае официального объявления "надзвичайного стану" граждане имеет право на компенсацию убытков возникших в результате директивных действий власти. Она может носить разный характер, налоговые каникулы (несколько штатов США), отсрочка выплат налогов (Франция), беспроцентные кредиты (Болоня,Италия). В варианте проворачиваемом украинской властью все это юридически невозможно - нет акта объявления "надзвичайного стану" , а "разноцветное зонирование" Кабмина - акт рекомендательный, а не директивный. Суть таких действий власти - обман народа." - tZE inform
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13.11.2020 17:35
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Что значит "отменить постановление"?

А где иски на привлечение к уголовной ответственности шушары которая нарушает права миллионов людей, уничтожает экономику опираясь на обоснования выковырянные или в носу, или в ж.пе их хозяина...
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13.11.2020 17:23 Ответить
Та сразу уже Луцкий облсовет - вiслюк же недавно провозгласил существование Луцкой области Луцкий горсовет подаст в суд иск об отмене карантина "выходного дня" - Цензор.НЕТ 9697
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13.11.2020 17:23 Ответить
Анархизм на грани шизофрении, обусловленный децентрализацией.
Выводы однозначны!
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13.11.2020 17:24 Ответить
И эти туда же - ДОЛБО...БЫ .
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13.11.2020 17:29 Ответить
Народ вместо торговых центров, пойдет развлекаться в по гостям неся с собой заразу. Шах и мат короновирусу от зеМанды
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13.11.2020 17:31 Ответить
О карантине выходного дня : - "Смысл мошенничества нынешней власти с введением норм "надзвичайного стану" без объявления самого "надзвичайного стану" предельно прост. В случае официального объявления "надзвичайного стану" граждане имеет право на компенсацию убытков возникших в результате директивных действий власти. Она может носить разный характер, налоговые каникулы (несколько штатов США), отсрочка выплат налогов (Франция), беспроцентные кредиты (Болоня,Италия). В варианте проворачиваемом украинской властью все это юридически невозможно - нет акта объявления "надзвичайного стану" , а "разноцветное зонирование" Кабмина - акт рекомендательный, а не директивный. Суть таких действий власти - обман народа." - tZE inform
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13.11.2020 17:35 Ответить
... "Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что местные органы власти не могут игнорировать введение карантина выходного дня в их регионах." Еще одна бездарь вылезла ... Вы бы хоть какие то законы почитали, для общего развития ...Да. Кабмин имеет право объявить карантинной какую то местность. НО ... 1. Установление расписания работы предприятий торговли и общественного питания - исключительная прерогатива МЕСТНЫХ органов власти. 2. Ограничение прав и свобод (например свободного передвижения)возможно исключительно после объявления "військового або надзвичайного стану" ст. 64 Конституции. 3. Решение про введение "військового або надзвичайного стану" принимает президент, а он у нас трус и балбес.(с)
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13.11.2020 17:37 Ответить
... Большая часть местного самоуправления отказалась вводить "карантин выходного дня". Если бы было решение СНБО их можно бы было наказать, но так как Зеленский не управляет, а имитирует управление - все довольны. Вова постучал кулачком, Шмыгаль что то нарисовал, мэры послали ...(с)
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13.11.2020 17:39 Ответить
ага..ради барышей рестораторв пусть все подохнут..
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13.11.2020 17:44 Ответить
довольно сомнительной эффективность таких ограничительных мер в снижении заболеваемости COVID-19.(С)

а если по буквам?
сами рестораторы заявляют - суббота, воскресенье - до 40 % недельной выручки.
карантин вводится для ограничения социальных контактов во время эпидемии.
Так карантин выходного дня снижает количество НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ социальных контактов или нет? Посетители туда телепортами попадают?
охреневшему от безделья за неделю на работе чиновничеству и офисному планктону дома скучно?
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13.11.2020 17:38 Ответить
рестораторы..барыги..
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13.11.2020 17:42 Ответить
Болейте на здоровье . Идиоты .
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13.11.2020 17:50 Ответить
Луцька міськрада подасть до суду позов щодо скасування карантину "вихідного дня" - Цензор.НЕТ 8636
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13.11.2020 21:31 Ответить
 
 