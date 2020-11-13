Луцкий горсовет подаст в суд иск об отмене карантина "выходного дня"
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Луцкий городской совет готовит иск об отмене постановления правительства о карантине "выходного дня" и призывает правоохранительные органы проявить лояльность к предпринимателям.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.
"Луцкий городской совет готовит для представления исковое заявление в Окружной административный суд Киева об отмене постановления о карантине "выходного дня" как такового, что противоречит действующему законодательству и Конституции Украины и существенно нарушает права предпринимателей и предприятий", - сообщил горсовет.
Также секретарь горсовета, и.о. мэра Григорий Пустовит направил письма полиции, в которых призвал не совершать действий по привлечению к ответственности предпринимателей и предприятий в случае нарушения ими постановления о карантине "выходного дня".
В горсовете считают, введенный правительством карантин "выходного дня" приведет к серьезным убыткам и проблем для бизнеса, истощенного "первой волной" ограничений. Также власти города называют довольно сомнительной эффективность таких ограничительных мер в снижении заболеваемости COVID-19.
"На сегодня заведения работают в режиме серьезных ограничений, органами контроля постоянно проводятся проверки соблюдения противоэпидемиологических требований, установленных постановлениями Главного санитарного врача Украины", - сказано в сообщении.
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А где иски на привлечение к уголовной ответственности шушары которая нарушает права миллионов людей, уничтожает экономику опираясь на обоснования выковырянные или в носу, или в ж.пе их хозяина...
Выводы однозначны!
а если по буквам?
сами рестораторы заявляют - суббота, воскресенье - до 40 % недельной выручки.
карантин вводится для ограничения социальных контактов во время эпидемии.
Так карантин выходного дня снижает количество НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ социальных контактов или нет? Посетители туда телепортами попадают?
охреневшему от безделья за неделю на работе чиновничеству и офисному планктону дома скучно?