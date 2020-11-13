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Минобороны (8240) НАТО (8949) Таран Андрей (267)

Учебные программы военных лицеев Минобороны должны быть выстроены с прицелом на будущее членство Украины в НАТО, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Общество

Учебные программы военных лицеев Минобороны должны быть выстроены с прицелом на будущее членство Украины в НАТО, - Таран

Выпускники военных лицеев должны иметь все условия, чтобы заложить основы для успешной военной карьеры в украинской армии, построенной по стандартам НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил министр Андрей Таран.

Система нашего военного образования и науки пока реформируется по специальной программе НАТО. Формируется совершенно новая парадигма, которая создает военную культуру, основанную на евроатлантических ценностях и принципах. Что касается учебных заведений, где начинается путь молодой сержантской и офицерской смены, то, по мнению Тарана, уже сегодня их образовательные программы надо писать, так сказать, "на вырост", с прицелом на будущее членство Украины в НАТО.

Таран подчеркнул, что выпускники военных лицеев должны иметь все условия, чтобы заложить основы для успешной военной карьеры в украинской армии, построенной по стандартам НАТО.

"Эта цель, членство в НАТО, определена Стратегией национальной безопасности, недавно утвержденной Президентом Украины. Исходя из нее мы уже работаем над Стратегией военной безопасности Украины. В свою очередь, этот документ станет основой для Стратегического оборонного бюллетеня Украины и плана обороны Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Чем выдавать "на гора хотелки дешовые", лучше бы турнули своего "главкома", как это сделал Пиночет, паркетный, вы мой, шаркун. Сегодня даже всеядная Россия брезгует вами, а вы талдычите о НАТО. Не Украина, а какой-то 95 квартал с клоунами. Вам даже плюгавый заём ВМФ не дал, а вы бредни несёте о НАТО
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13.11.2020 17:54 Ответить
МОВА! Добра англiйська мова !Це базiс для адаптацii в НАТО
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13.11.2020 18:26 Ответить
необходимо уже сегодня не менеем 10% от всех курсантов отправлять во все англоязычные военные академии стран НАТО (после полугодрвой подготовки и интенсивному обучению языку)!
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13.11.2020 18:28 Ответить
После набора в эти лицеи крымско лугандонской швали нас в НАТО на пушечный выстрел нельзя пускать.
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13.11.2020 19:10 Ответить
 
 