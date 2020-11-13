Учебные программы военных лицеев Минобороны должны быть выстроены с прицелом на будущее членство Украины в НАТО, - Таран

Выпускники военных лицеев должны иметь все условия, чтобы заложить основы для успешной военной карьеры в украинской армии, построенной по стандартам НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил министр Андрей Таран.

Система нашего военного образования и науки пока реформируется по специальной программе НАТО. Формируется совершенно новая парадигма, которая создает военную культуру, основанную на евроатлантических ценностях и принципах. Что касается учебных заведений, где начинается путь молодой сержантской и офицерской смены, то, по мнению Тарана, уже сегодня их образовательные программы надо писать, так сказать, "на вырост", с прицелом на будущее членство Украины в НАТО.

Таран подчеркнул, что выпускники военных лицеев должны иметь все условия, чтобы заложить основы для успешной военной карьеры в украинской армии, построенной по стандартам НАТО.

"Эта цель, членство в НАТО, определена Стратегией национальной безопасности, недавно утвержденной Президентом Украины. Исходя из нее мы уже работаем над Стратегией военной безопасности Украины. В свою очередь, этот документ станет основой для Стратегического оборонного бюллетеня Украины и плана обороны Украины.

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