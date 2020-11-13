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Украинские воины ответили на огонь снайпера наемников РФ, с начала суток оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинские воины ответили на огонь снайпера наемников РФ, с начала суток оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле населенного пункта Каменка, враг применил миномет калибра 82 миллиметра, а вблизи Водяного - автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы адекватно ответили. После этого прицельные выстрелы снайпера вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников прекратились.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы почти 6 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета. Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск.

Также читайте: С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
Стоило говнокомандующему вiслюкау сбежать от Байдена в больничку, как и на фронте стало налаживаться... Украинские воины ответили на огонь снайпера наемников РФ, с начала суток оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4186
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13.11.2020 17:47
+10
Ну, нарешті... Спочатку на "Блазня" "поклали товстий та довгий" голови обласних рад - деякі оголосили, що не будуть виконувать його розпорядження з питань карантину... Тепер на "Клована" "забили" і фронтовики...
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13.11.2020 17:59
+9
Два года назад каждый день сообщали сколько уродов грохнули за сутки, а теперь топ-новость, открыли ответный огонь.....
Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1540
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13.11.2020 18:53
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Стоило говнокомандующему вiслюкау сбежать от Байдена в больничку, как и на фронте стало налаживаться... Украинские воины ответили на огонь снайпера наемников РФ, с начала суток оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4186
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13.11.2020 17:47 Ответить
Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7024
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13.11.2020 18:15 Ответить
оштрафуют на копейку бойцов.
приказ номер 330, ну или какой другой бубин номер....
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13.11.2020 17:54 Ответить
Ну, нарешті... Спочатку на "Блазня" "поклали товстий та довгий" голови обласних рад - деякі оголосили, що не будуть виконувать його розпорядження з питань карантину... Тепер на "Клована" "забили" і фронтовики...
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13.11.2020 17:59 Ответить
хлопцы родину защищают, а им опа - штрафик небольшой за то шо на курок нажал в ответ.
даже клятый переклятый совок так не делал зеленые смогли и сделали.
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13.11.2020 18:06 Ответить
украинский бизнес, если они патриоты конечно, мог бы и выступить с заявой, шо все зеленые штрафы бойцам возместит, но для етого нужно быть патриотом, а не жлобом.
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13.11.2020 18:19 Ответить
По-поводу жлобов, это ты по себе рисуешь, дядя! Масса волонтеров ФОПов, а ты их грязью с дщивана? А еще матчасть учи! Не курок, а спусковой крючок!!! Вытряхивай из себя лоха!
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14.11.2020 15:19 Ответить
надо писать на огонь снайпера депутатов опжз
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13.11.2020 18:00 Ответить
Если из этой фразы убрать "огонь снайпера", получится даже лучше... Если ударение на И, конечно...
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13.11.2020 18:03 Ответить
Лучше,-пописать депутатов опзж писалом...
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13.11.2020 21:32 Ответить
А зеклоуну всё пох...,он "работает "в...больнице
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13.11.2020 18:07 Ответить
Пошли уже вход минометы,а там и огня артиллерии более крупного калибра от"той стороны"недолго дождаться.Срочно нужен наш огонь на упреждение и пока главковерх со своим наставником отлеживаются в лечебнице,у ВСУ есть шанс показать себя.
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13.11.2020 18:30 Ответить
Невже наших снайперів вернули, чи може артилерію?
Живі наші хлопчики, і слава Богу.
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13.11.2020 18:33 Ответить
Нарушителей под трибунал! Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6354
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13.11.2020 18:43 Ответить
Два года назад каждый день сообщали сколько уродов грохнули за сутки, а теперь топ-новость, открыли ответный огонь.....
Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1540
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13.11.2020 18:53 Ответить
перемирие крепнет
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13.11.2020 19:06 Ответить
Московитам вірять тільки буратіни : "
13 Листопада, 2020
Росія заводить у Карабах танки та РСЗВ
Азербайджан Вірменія Кавказ Нагірний Карабах Росія Світ

Росія заводить у Нагірний Карабах танки Т-72 та РСЗВ БМ-21 «Град».
Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на відповідні публікації в соцмережах.
Першими на території Азербайджану були помічені танки Т-72 зі складу 102-ї військової бази збройних сил Росії розташованої у Вірменії."
Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6047

Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3666
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13.11.2020 19:48 Ответить
алієв потренується на башкриських вояках.
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13.11.2020 22:19 Ответить
А из феофании разрешение на ответку получили?
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13.11.2020 19:53 Ответить
//// ???
Сьогодні отримали скорботну звістку: у вівторок, 10 листопада, поблизу міста Попасна, Луганської області, помер (?????) військовослужбовець 17 ОТБр, Ігор Загороднюк, 27 років, уродженець села Сухий Ташлик, Вільшанський район Кіровоградська область.
Проходив військову службу за контрактом у складі 17-ї окремої танковій криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.
Похований 13 листопада у селі Сухий Ташлик.
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!

Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7040

..
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13.11.2020 20:26 Ответить
Просто информация к .. - У Северодонецьку та Лисичанську обурені - влада будує дороги в бік окупаних територій, практично не займаючись дорогами на велику Україну. Окрім того в містах почали помічати тих, хто втік до росіян у 2014-ому.(с)
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13.11.2020 20:29 Ответить




За Вільну Україну

@V_Terron

·8 ч

В ответ
@BorisenkoBoris

А що це - На Донбасі НФ РФ порушити "тишу" чотири рази: - гучно музику вмикали у нічний час, чи що ? Може потрібно писати правду, що російські війська за добу 4 рази з гармат обстріляти позиції ЗСУ, нашим воїнам заборонено стріляти у відповідь, (бо зелений набої відібрав).
Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3735
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13.11.2020 23:27 Ответить
Оооо, та ти ще й "Власов"?
Що робиш на українскому ресурсі, "власівцю"?
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14.11.2020 00:15 Ответить
Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1047
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14.11.2020 00:29 Ответить
 
 