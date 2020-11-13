Украинские воины ответили на огонь снайпера наемников РФ, с начала суток оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС
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Российско-оккупационные войска с начала текущих суток четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле населенного пункта Каменка, враг применил миномет калибра 82 миллиметра, а вблизи Водяного - автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.
Кроме того, вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы адекватно ответили. После этого прицельные выстрелы снайпера вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников прекратились.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы почти 6 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета. Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск.
Пожалуйста, подождите...
приказ номер 330, ну или какой другой бубин номер....
даже клятый переклятый совок так не делал зеленые смогли и сделали.
Живі наші хлопчики, і слава Богу.
13 Листопада, 2020
Росія заводить у Карабах танки та РСЗВ
Азербайджан Вірменія Кавказ Нагірний Карабах Росія Світ
Росія заводить у Нагірний Карабах танки Т-72 та РСЗВ БМ-21 «Град».
Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на відповідні публікації в соцмережах.
Першими на території Азербайджану були помічені танки Т-72 зі складу 102-ї військової бази збройних сил Росії розташованої у Вірменії."
Сьогодні отримали скорботну звістку: у вівторок, 10 листопада, поблизу міста Попасна, Луганської області, помер (?????) військовослужбовець 17 ОТБр, Ігор Загороднюк, 27 років, уродженець села Сухий Ташлик, Вільшанський район Кіровоградська область.
Проходив військову службу за контрактом у складі 17-ї окремої танковій криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.
Похований 13 листопада у селі Сухий Ташлик.
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!
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За Вільну Україну
@V_Terron
·8 ч
В ответ
@BorisenkoBoris
А що це - На Донбасі НФ РФ порушити "тишу" чотири рази: - гучно музику вмикали у нічний час, чи що ? Може потрібно писати правду, що російські війська за добу 4 рази з гармат обстріляти позиції ЗСУ, нашим воїнам заборонено стріляти у відповідь, (бо зелений набої відібрав).
Що робиш на українскому ресурсі, "власівцю"?