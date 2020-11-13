Баканов против запрета на службу в СБУ сотрудникам с родственниками в РФ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает дискриминационными нормы законопроекта о реформировании спецслужбы в отношении сотрудников, которые имеют родственников с гражданством РФ.

Об это он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Например, дискриминационные нормы в отношении кандидатов на службу и сотрудников, имеющих родственников с гражданством РФ. Говоря юридическими терминами, это положение противоречит конституционному и международно-правовому принципу недискриминации по признаку национальности и является необоснованным.

Сотрудники СБУ и так проходят тщательные проверки на соответствие критериям внутренней безопасности. С тем же успехом в ближайшей перспективе можем ожидать законодательную инициативу о лишении украинского гражданства тех, у кого есть родственники в Российской Федерации. Или даже пришивание звезд им на одежду...", - заявил Баканов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложенный нардепами законопроект о реформе СБУ ослабляет безопасность страны, - Баканов

Глава СБУ выразил надежду, что "парламентариям хватит здравого смысла исправить собственные ошибки в предложенном законопроекте".