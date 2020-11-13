Баканов против запрета на службу в СБУ сотрудникам с родственниками в РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает дискриминационными нормы законопроекта о реформировании спецслужбы в отношении сотрудников, которые имеют родственников с гражданством РФ.
Об это он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Например, дискриминационные нормы в отношении кандидатов на службу и сотрудников, имеющих родственников с гражданством РФ. Говоря юридическими терминами, это положение противоречит конституционному и международно-правовому принципу недискриминации по признаку национальности и является необоснованным.
Сотрудники СБУ и так проходят тщательные проверки на соответствие критериям внутренней безопасности. С тем же успехом в ближайшей перспективе можем ожидать законодательную инициативу о лишении украинского гражданства тех, у кого есть родственники в Российской Федерации. Или даже пришивание звезд им на одежду...", - заявил Баканов.
Глава СБУ выразил надежду, что "парламентариям хватит здравого смысла исправить собственные ошибки в предложенном законопроекте".
Пожалуйста, подождите...
Или это тока сотрудникам СБУ можно иметь родственников в стране которая воюет Украиной?
То таке, після пожежі і туй насос....
13 Листопада, 2020
Росія заводить у Карабах танки та РСЗВ
Азербайджан Вірменія Кавказ Нагірний Карабах Росія Світ
Росія заводить у Нагірний Карабах танки Т-72 та РСЗВ БМ-21 «Град».
Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на відповідні публікації в соцмережах.
Першими на території Азербайджану були помічені танки Т-72 зі складу 102-ї військової бази збройних сил Росії розташованої у Вірменії."
Об этом говорится в заявлении Баканова, которое вечером 12 июня (2019г)!!! было опубликовано на официальном аккаунте украинской спецслужбы в Facebook.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/bakanov-soobshchil-chto-u-ego-zheny-rossiyskoe-grazhdanstvo-1035654.html
"Наприклад, дискримінаційні норми щодо кандидатів на службу і співробітників, що мають родичів із громадянством РФ. Говорячи юридичними термінами, це положення суперечить конституційному і міжнародно-правовому принципу недискримінації за ознакою національності і є необґрунтованим."
Національність це не громадянство.
-У Вас есть родственники за границей?
-Это я за границей.
За це рано чи пізно прийдеця відпоаідати.
Вот только гражданство РФ, это не национальность, поэтому, мимо.
"Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною"
Что не мешает ***** ее окупировать, а Баканову из Службы Безопасности Украины отмазывать граждан вражеского государства.
Их можно брать на работу?
Цікаво, а теракти, які москалі чинять на нашій території, вони узгоджують із положеннями Загальної декларації прав людини?
P.S. Посідання певної посади вимагає, приміром, належної освіти, вікових параметрів (приміром, бути не старше 50 років), відповідати спеціяльним вимогам щодо здоров'я. Усі ці обмеження вводяться, бо працедавець воліє мати ефективного працівника.
Проте, виявляється, обмеження щодо родинних зв'язків ця зелена гнида вважає дискримінаційними! Хоча чудово відомо, що спецслужбам РФ тиснути через родичів - це як два пальці об асфальт!
Консерва кацапська і сокодрочєр цей "чорт" Баканов