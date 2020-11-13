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Кернес (1286) Харьков (6531)

Сообщения об "инаугурации" Кернеса в немецкой клинике "Шарите" - выдумки, - спикер горсовета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Сообщения об

В Харьковском городском совете заявили, что сообщения в СМИ о возможном принятии присяги Геннадием Кернесома в немецкой клинике "Шарите" являются выдумками.

Об этом сообщил спикер горсовета Юрий Сидоренко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспiльне".

"Все эти выдумки об инаугурации в "Шарите" оставьте тем, кто их производит", - отметил Сидоренко.

По его словам, Кернес будет принимать присягу как избранный мэр лично в Харькове.

Он также добавил, что Кернес идет на поправку, но дата его возвращения неизвестна.

"Каждое утро у него в палате происходят консилиумы, на котором врачи решают, можно ли его сегодня или максимум завтра выписывать. Мы не знаем ни о датах, ни о чем. Мы знаем только то, что каждое утро проводятся консилиумы", - сказал Сидоренко.

Спикер горсовета объяснил: если Кернес еще не в Харькове, "значит его легкие нуждаются еще в лечении в Германии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

Также читайте: Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

9 ноября полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова, но на следующий день закрыла, "потому что местонахождение его известно".
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Топ комментарии
+13
Може з "кремацією" переплутали?
🤔
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13.11.2020 17:59
+11
Гепа овощ, его коронавирус помножил на ноль😂
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13.11.2020 18:05
+9
жуткое зрелище...
почему бы перед выборами-перевыборами не заставить всех кандидатов проходить медкомиссию...даже для детсадика ее проходят...а тут для такой ответственной должности....
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13.11.2020 18:08
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чет долго лечится. аж с сентября
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13.11.2020 17:55 Ответить
Гепа овощ, его коронавирус помножил на ноль😂
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13.11.2020 18:05 Ответить
Жмур
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13.11.2020 18:07 Ответить
Ну жмур от овоща мало чем отличается и там и там мозг умер! Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 5508
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13.11.2020 18:25 Ответить
наверное журналисты ошиблись не инаугурация Гепы с Допой а кремация... Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 739 ковидные только через печку а символично то Германия Рейх (ой) немцы хвашисты(ой ой) еврей Гепа бедный и бальной и газовая камера....крематорий (ой..ой.. ёёёё-йо)
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13.11.2020 19:16 Ответить
Харьковчане, вы придурки!!!
Как опять эта крыса?
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13.11.2020 17:59 Ответить
Украинцы, вы придурки!!!
Как опять эта крыса?
Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 2316
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13.11.2020 18:42 Ответить
Може з "кремацією" переплутали?
🤔
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13.11.2020 17:59 Ответить
Інагурація в пеклі, можна і в крематорії.
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13.11.2020 19:49 Ответить
отбулавьте еще ивалида - от вцепятся в схватке зеленое гавно с кернесом.
ставлю на гепу...
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13.11.2020 18:00 Ответить
может в преисподне инаугурацию кернеса провести? в красивой труне. с салютом и с танцами.
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13.11.2020 18:02 Ответить
Можно на кладбище отпеть инаугурацию мощей гепы🤣
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13.11.2020 18:04 Ответить
Аншлаг в 'Шарите' немцы в ауе
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13.11.2020 18:07 Ответить
Тада,неожидали что Гепа вид на жительство в Шарите оформит.😉
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13.11.2020 18:17 Ответить
жуткое зрелище...
почему бы перед выборами-перевыборами не заставить всех кандидатов проходить медкомиссию...даже для детсадика ее проходят...а тут для такой ответственной должности....
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13.11.2020 18:08 Ответить
медкомиссия озолотится)
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13.11.2020 18:33 Ответить
просто попутали инаугурацию с циркумизацией ))
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13.11.2020 18:08 Ответить
Спикер горсовета объяснил: если Кернес еще не в Харькове, "значит его легкие нуждаются еще в лечении в Германии".
Легкие же прочих всяких харьковчан в лечении в Германии нуждаться не могут по определению
Источник: https://censor.net/ru/n3231004
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13.11.2020 18:11 Ответить
Если у Гепы каждое утро проходят консилиумы врачей, то это значит, что его дела ОЧЕНЬ плохи. Навальный после отравления Новичком, будучи в глубокой коме, лежал в Шарите всего месяц, а Кернес уже больше двух. Так что прогнозы здоровья Гепы явно негативные.
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13.11.2020 18:13 Ответить
капец гепе
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13.11.2020 18:30 Ответить
нехай здохне **** корупційна
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13.11.2020 19:29 Ответить
Забальзамувати і в Харкові мовзолей збудувати, і буде в Харкові вічний жид.
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13.11.2020 19:54 Ответить
Спакуха!
Таксидермист уже выехал...
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13.11.2020 18:16 Ответить
жене что-то на память оттаксидермистит? наверное самое дорогое,что есть у мужчины
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13.11.2020 18:31 Ответить
Все - избирателям!
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13.11.2020 18:33 Ответить
Залип!..,ой залип Адольфович на Дойчланд!Проснулся зов предков по папиной линии!
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13.11.2020 18:21 Ответить
Мэр города характеризует его население: в Харькове - бывший наперсточник, со справкой шизофреника, в Одессе - бандюга с российским паспортом... И это справедливо. Быдлом и должно править быдло и ничего с этим не поделаешь. Противно жить в этой стране, честное слово.
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13.11.2020 18:22 Ответить
Ну, куда уж одесситам и харьковчанам до вас, продвинутых подляшных галичан и киевлян, с вашими мусорными и ударенными мэрами!
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13.11.2020 18:56 Ответить
Далеко до нас, алень. А шо, правда глаза колет? Ну какой цивилизованный человек проголосует за вышеназванных свиней? И нехер обижаться, сидя на нижней ветке человеческой цивилизации.
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13.11.2020 19:00 Ответить
Ты вообще сидишь не на ветке, а под деревом - в удобрениях, только мнишь себя высоко сидящим, что характерно в общем для подполячников, или иными словами подляшников.
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13.11.2020 19:14 Ответить
А по существу можешь, шо-то проквакать, быдляра мацковская?
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13.11.2020 19:32 Ответить
ВО Львове пророссийский мер ,точнее и нашим и вашим ,бизнеса российского во Львове полно ,с подачи мера .Доказательств в интернете полно ,ищите и думайте.
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14.11.2020 07:32 Ответить
metelka.ua Флаг УкраиныФлаг Украины
@MetelkaUa
·
21 ч
Земля бетоном. Помер мураев - старший, батько жороблоківця ж мураева. Одним сепаром стало меньше
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13.11.2020 18:23 Ответить
Яка сумна новина))
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13.11.2020 18:28 Ответить
радостна весть
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13.11.2020 18:29 Ответить
живой труп в памперсе, единственное доказательство жизнедеятельности- какашка на памперсе, вместо президента- клоун, ну умеют украинцы выбирать,
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13.11.2020 18:28 Ответить
Он был не лох и не простак,
Не нравился он многим людям.
Но без него как-то не так…
Как будто хрена нет на блюде.
😪
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13.11.2020 18:29 Ответить
Когда уже харьковчане увидят своего Гектора Саламанку на работе? Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 6791
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13.11.2020 18:38 Ответить
А почему рулят? Да патамушта долю от наркотрафика, проституции и торговли оружием отправляют в Киев. Не, ну а как объяснить логику поведения президентов, оставляющих этих вонючих гнид у власти и закрывающих уголовные дела?
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13.11.2020 18:47 Ответить
Вот теперь столетиями и будем превращаться в людей. Лет 200 должно пройти, чтобы из этой совково-быдлячьей массы сформировались граждане.
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13.11.2020 19:35 Ответить
Ну, не знаю... Может Вы и правы. Однако - гены, батенька, гены. Инфицированные Золотой, а потом и Московской ордой передадут свои "лучшие" качества потомкам, к сожалению. Это четко прослеживается, приблизительно с 13 века и хер чего поменяешь так быстро, как хочеца.
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13.11.2020 20:05 Ответить
Алокать будешь своей мымре, которая тебе подставляет, алень.
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14.11.2020 13:10 Ответить
Ваша культура, в совокупности с интеллектом, просто на высочайшем уровне. В бан мне не охота, гнида мацковская.
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14.11.2020 16:39 Ответить
Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 1699
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13.11.2020 18:41 Ответить
не похож... это белый безобидный зверек... тот чорный, с толстым хвостом и душа его чорная...
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13.11.2020 21:35 Ответить
Теперь гепа прямо в Шарите проведёт торги Харьковом, по встрече с цветами парашинских танков. Ну и естественно цена будет намного выше.
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13.11.2020 18:45 Ответить
Я так понял, шо харьковчане и не против, раз терпят эту маланскую гниду.
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13.11.2020 18:48 Ответить
Очень плохо вы всё поняли. Посмотрите на диаграмму голосов на выборах мера. Это же диаграмма уворованного с бюджета города. И ещё объясните себе сами почему нормальные меры все попали во второй тур, а плохиши типа трюханов гепнес и прочая начисть сразу в первом туре.
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13.11.2020 19:40 Ответить
Я все понял, как надо. Да, подтасовки были, но, в целом, горожане голосовали за этих идиотов. Я сам - одессит и знаю, шо говорю.
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13.11.2020 19:54 Ответить
Вибрати гепу можуть тільки алкаши, бомжи, або ж дебіли.
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13.11.2020 19:59 Ответить
Одним словом ВАТА😂
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13.11.2020 21:42 Ответить
Ух ти !! Можєт тогда і у меня єсть шанс , стать однажди - мером маскви ??
Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 3375 .
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13.11.2020 19:14 Ответить
У морге клиники "Шарите". Памёр не приступив к абязанностям. Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 3798 Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 3798 Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 3798
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13.11.2020 19:20 Ответить
На жаль, в країні, більшість насєлєнія, це безмозглі ватники. Тому жити нам в лайні, ще не один десяток літ.
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13.11.2020 19:23 Ответить
Выписывать можно, только не разговаривает,
Состояние стабильное, но недееспособен,
Но можно таблички прикладывать,
С надписями
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13.11.2020 19:24 Ответить
Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 1447
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13.11.2020 19:28 Ответить
Умер богатый старый еврей. Вся семья собралась у нотариуса, чтобы узнать содержание завещания. Нотариус читает: - Я, Лахман Исаак Давидович, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, все деньги потратил перед смертью.

У випадку Гєпи, цей анекдот багато що пояснює.
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13.11.2020 20:42 Ответить
Да ничего путного из Гепы уже не будет. Он практически овощ после инсульта. Он инвалид, какой из него мэр? Харьков ожидают новые выборы.🤷‍♂️😀
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13.11.2020 21:38 Ответить
а где печать и подпись доктор? Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 5556
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14.11.2020 00:34 Ответить
Подпись - см. выше. Печать - скоро будет. 😀😀😀
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14.11.2020 05:58 Ответить
Ну как моё предсказание? Хочешь и тебе могу рассказать что тебя ждёт? Твоего ответа будет достаточно для предсказания.😀😀😀
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31.01.2021 22:11 Ответить
Почему нельзя его заменить на дееспособного мэра, зачем харьковчанам человек-овощ.Пускай уже идет на пенсию и долечивается.
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15.11.2020 16:45 Ответить
 
 