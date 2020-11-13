Сообщения об "инаугурации" Кернеса в немецкой клинике "Шарите" - выдумки, - спикер горсовета
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В Харьковском городском совете заявили, что сообщения в СМИ о возможном принятии присяги Геннадием Кернесома в немецкой клинике "Шарите" являются выдумками.
Об этом сообщил спикер горсовета Юрий Сидоренко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспiльне".
"Все эти выдумки об инаугурации в "Шарите" оставьте тем, кто их производит", - отметил Сидоренко.
По его словам, Кернес будет принимать присягу как избранный мэр лично в Харькове.
Он также добавил, что Кернес идет на поправку, но дата его возвращения неизвестна.
"Каждое утро у него в палате происходят консилиумы, на котором врачи решают, можно ли его сегодня или максимум завтра выписывать. Мы не знаем ни о датах, ни о чем. Мы знаем только то, что каждое утро проводятся консилиумы", - сказал Сидоренко.
Спикер горсовета объяснил: если Кернес еще не в Харькове, "значит его легкие нуждаются еще в лечении в Германии".
Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.
16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.
В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.
2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.
9 ноября полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова, но на следующий день закрыла, "потому что местонахождение его известно".
Пожалуйста, подождите...
Как опять эта крыса?
Как опять эта крыса?
🤔
ставлю на гепу...
почему бы перед выборами-перевыборами не заставить всех кандидатов проходить медкомиссию...даже для детсадика ее проходят...а тут для такой ответственной должности....
Легкие же прочих всяких харьковчан в лечении в Германии нуждаться не могут по определению
Источник: https://censor.net/ru/n3231004
Таксидермист уже выехал...
@MetelkaUa
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21 ч
Земля бетоном. Помер мураев - старший, батько жороблоківця ж мураева. Одним сепаром стало меньше
Не нравился он многим людям.
Но без него как-то не так…
Как будто хрена нет на блюде.
😪
.
Состояние стабильное, но недееспособен,
Но можно таблички прикладывать,
С надписями
У випадку Гєпи, цей анекдот багато що пояснює.