Сообщения об "инаугурации" Кернеса в немецкой клинике "Шарите" - выдумки, - спикер горсовета

В Харьковском городском совете заявили, что сообщения в СМИ о возможном принятии присяги Геннадием Кернесома в немецкой клинике "Шарите" являются выдумками.

Об этом сообщил спикер горсовета Юрий Сидоренко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспiльне".

"Все эти выдумки об инаугурации в "Шарите" оставьте тем, кто их производит", - отметил Сидоренко.

По его словам, Кернес будет принимать присягу как избранный мэр лично в Харькове.

Он также добавил, что Кернес идет на поправку, но дата его возвращения неизвестна.

"Каждое утро у него в палате происходят консилиумы, на котором врачи решают, можно ли его сегодня или максимум завтра выписывать. Мы не знаем ни о датах, ни о чем. Мы знаем только то, что каждое утро проводятся консилиумы", - сказал Сидоренко.

Спикер горсовета объяснил: если Кернес еще не в Харькове, "значит его легкие нуждаются еще в лечении в Германии".

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Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

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2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

9 ноября полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова, но на следующий день закрыла, "потому что местонахождение его известно".